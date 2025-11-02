Мы приглашаем вас на час погрузиться в атмосферу прошлых столетий и почувствовать себя настоящим гусаром. Сначала мы расскажем, кто же такой — тот самый настоящий гусар, и почему его образ неразрывно связан с бутылкой игристого. А затем предложим вам постичь великолепное искусство сабрирования и своими руками открыть шампанское с помощью сабли. Вуаля!

Описание мастер-класса

Гусары и напиток аристократов

Если вы слышали о гусарах, то непременно знаете, что выпить они любили. Но что они пили, как это делали и причём тут французские вдовы? Наши сомелье в декорациях парка музея-панорамы «Бородинская битва» расскажут о том, как пили в Москве начала 19 века, чего должен был стыдиться каждый кавалерист, зачем же открывать игристое саблей, и расширят ваши знания о напитке аристократов.

Мастер-класс по сабражу

Одной теорией мы не ограничимся: у каждого гостя будет возможность проявить свою удаль и под чутким руководством опытных наставников провести сабрирование — открывание бутылки игристого с помощью специальной сабли. А еще получить несколько советов о том, как провести этот трюк ножом, телефоном или обычным бокалом. Затем в уютной винотеке судьба игристого получит логическое завершение, оказавшись в ваших прохладных бокалах.

Организационные детали