Москва гусарская: мастер-класс по сабражу

Узнать о золотом правиле гусар и открыть бутылку игристого саблей

5
1 отзыв
Мы приглашаем вас на час погрузиться в атмосферу прошлых столетий и почувствовать себя настоящим гусаром.

Сначала мы расскажем, кто же такой — тот самый настоящий гусар, и почему его образ неразрывно связан с бутылкой игристого.

А затем предложим вам постичь великолепное искусство сабрирования и своими руками открыть шампанское с помощью сабли. Вуаля!
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гусары и напиток аристократов

Если вы слышали о гусарах, то непременно знаете, что выпить они любили. Но что они пили, как это делали и причём тут французские вдовы? Наши сомелье в декорациях парка музея-панорамы «Бородинская битва» расскажут о том, как пили в Москве начала 19 века, чего должен был стыдиться каждый кавалерист, зачем же открывать игристое саблей, и расширят ваши знания о напитке аристократов.

Мастер-класс по сабражу

Одной теорией мы не ограничимся: у каждого гостя будет возможность проявить свою удаль и под чутким руководством опытных наставников провести сабрирование — открывание бутылки игристого с помощью специальной сабли. А еще получить несколько советов о том, как провести этот трюк ножом, телефоном или обычным бокалом. Затем в уютной винотеке судьба игристого получит логическое завершение, оказавшись в ваших прохладных бокалах.

Организационные детали

  • По соображениям безопасности мастер-класс проводится на улице, поэтому просим вас одеваться тепло
  • Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность (мастер-класс предназначен для лиц старше 18 лет, однако юные гости могут присутствовать в качестве зрителей)
  • В стоимость каждого билета уже включена одна бутылка игристого, но обращаем ваше внимание, закуски на мастер-классе не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кутузовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
10 дек 2022
Нам очень понравилась экскурсия!
Если честно, я думала что мы замёрзнем, но у Даниила было все продумано и после сабража, он продолжил свой увлекательный рассказ в очень уютной винотеке)
Столько нового и интересного узнала про гусар и их пьяные «приколы», а ещё научилась делать Сабраж как настоящий гусар! Теперь точно только таким способом открою бутылочку на нг))))
Спасибо большое за эмоции!

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