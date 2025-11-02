Если вы слышали о гусарах, то непременно знаете, что выпить они любили. Но что они пили, как это делали и причём тут французские вдовы? Наши сомелье в декорациях парка музея-панорамы «Бородинская битва» расскажут о том, как пили в Москве начала 19 века, чего должен был стыдиться каждый кавалерист, зачем же открывать игристое саблей, и расширят ваши знания о напитке аристократов.
Мастер-класс по сабражу
Одной теорией мы не ограничимся: у каждого гостя будет возможность проявить свою удаль и под чутким руководством опытных наставников провести сабрирование — открывание бутылки игристого с помощью специальной сабли. А еще получить несколько советов о том, как провести этот трюк ножом, телефоном или обычным бокалом. Затем в уютной винотеке судьба игристого получит логическое завершение, оказавшись в ваших прохладных бокалах.
Организационные детали
По соображениям безопасности мастер-класс проводится на улице, поэтому просим вас одеваться по погоде. Теоретическая часть — в помещении
Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность (мастер-класс предназначен для лиц старше 18 лет)
В стоимость каждого билета уже включена одна бутылка игристого, но обращаем ваше внимание, закуски на мастер-классе не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Кутузовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 123 туристов
У всего есть своя уникальная история, тем более у красивых напитков, и мы с радостью делимся ей на наших мастер-классах. С нами вы узнаете о любимом напитке Кутузова, подавлении «Трезвеннических бунтов» в Москве, введении акцизов на алкоголь Александром 2 и других поразительных эпизодах и малоизвестных фактах об игристом, сухом и пузырящемся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
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3
–
2
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1
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Александра
Это было великолепно! Во-первых, я в восторге от скорости ответов. Это так классно, когда ты задаешь вопрос и тебе сразу отвечают😍 Во-вторых, огромная благодарность Евгении за её лояльность. Я несколько раз читать дальшеуменьшить
(заранее) просила перенести мастер-класс и мне шли навстречу❤️ В-третьих, мастер-класс! Кстати, так получилось, что я оказалась одна и мастер-класс стал индивидуальным)) было очень интересно, узнала много новой информации для себя, на некоторые вещи посмотрела с другой стороны. Научилась сабрировать- это вообще 🤩 сабля уже заказана))) Спасибо вам, Женя, еще раз! Было очень комфортно и познавательно, конечно же, рекомендую сильнейше!!
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А
Анна
полный кайф и лучшие рекомендации! если думаете, как провести девичник, или просто свободный вечер - то вот)
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Алена
Прекрасное общение, уютное место, интересные факты о вине, приятные впечатления и масса восторженных эмоций после удачного опыта сабража. Дегустация в душевной обстановке, можно с собой принести закуски при желании. Самые лучшие пожелания и благодарность за возможность необычно провести время!
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Ю
Юлия
Очень понравился мастер-класс. Он не только интерактивный, но и познавательный. Узнали много новой и полезной информации про мир игристых напитков, дегустацию, сабраж. Время пролетело незаметно. Евгения отличный специалист. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
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Наталья
Спасибо Евгении за эмоции и новые впечатления, полученные на мастер-классе! Утром я проснулась как говорят итальянцы в состоянии лёгкого расстроенного рояля 😄 А всему виной мои 36.6 и 8 бутылок кавы читать дальшеуменьшить
и кремана сабрированных в рамках МК по сабражу, на котором мы научились открывать бутылку игристого саблей. Мы также узнали: 🔸️Как провести этот трюк ножом, телефоном или обычным бокалом. 🔸️Сабрировать можно только игристое произведенное по классическому или традицонному методу. Другое игристое даже советское шампанское сабрировать можно, но пить уже нельзя. 🔸️Игристое должно быть охлажденным перед открытием, дабы не вылить лишнего.
Уверена, что теперь каждая их нас будет открывать шампанское только таким способом🔪🍾 🤣
В вишлист добавилась бутылочка Вдовы Клико 😆
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М
Михаил
Теперь всегда буду открывать шампанское только так!
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