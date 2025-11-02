А Александра Москва гусарская: мастер-класс по сабражу

Во-первых, я в восторге от скорости ответов. Это так классно, когда ты задаешь вопрос и тебе сразу отвечают😍

Во-вторых, читать дальше огромная благодарность Евгении за её лояльность. Я несколько раз (заранее) просила перенести мастер-класс и мне шли навстречу❤️

В-третьих, мастер-класс! Кстати, так получилось, что я оказалась одна и мастер-класс стал индивидуальным)) было очень интересно, узнала много новой информации для себя, на некоторые вещи посмотрела с другой стороны. Научилась сабрировать- это вообще 🤩 сабля уже заказана)))

Спасибо вам, Женя, еще раз!

Ю Юлия Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России 21.09.25 побывали на мастер-классе у Михаила. Вся семья в полном восторге! И взрослые, и подростки. Михаил- настоящий морской волк, мастер своего дела и отличный собеседник! Обязательно повторим весной или летом!

С Светлана Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Благодарю. Было здорово.

О Оксана Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Михаил, Татьяна, огромное спасибо! Всё было замечательно, познавательно, интересно, возникло желание получить морские права). Рекомендуем всем, всем и надеюсь до скорой встречи!

Е Елена Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России читать дальше себя в управлении яхтой и интересные рассказы о яхтенном спорте. Тренер Михаил настоящий мастер своего дела, было очень приятно познакомиться с таким увлеченным человеком. Однозначно рекомендую этот мастер-класс всем, кто хочет попробовать что-то новое и получить яркие впечатления! В мастер-классе все прекрасно: живописный маршрут, понятные и детальные объяснения основных принципов управления яхтой от профессионала, возможность при желании попробовать

Е Елизавета Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России читать дальше рождения, и шикарная возможность провести этот день под чутким руководством Михаила!!!!! Мы встретились на причале, прошли технику безопасности, погрузились на яхту и началось самое интересное- мы вышли под парусами, пробовали себя в качестве рулевых и работали с парусами- и это с первого раза!!!! Просто о сложном! Михаил, вы лучший тренер и учитель!!!! Нам очень повезло, что мы попали на Ваш мастер-класс!!!!

Хочется пожелать Вам Вашего самого лучшего ветра!!!!!! Очень давно хотелось попробовать пройтись на яхте под парусами!!!! (больше 2-х лет!!!!!) И вот сегодня сложились все обстоятельства - День

В Владимир Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России читать дальше ходили под парусами, как итог - навыки теперь есть даже у детей! В восторге и дочка, и сын, и взрослые, всем дали поуправлять, при этом под чутким контролем, с грамотными объяснениями. Сразу видно профессиональную подготовку и отличные ораторские навыки организаторов. В общем мы всей семьей прекрасно и очень полезно провели время. Однозначный рекомендасьон ❤️ Огромное спасибо Михаилу и Татьяне за интересную и насыщенную прогулку! Это был первый для нас опыт, никогда до этого не

Л Лилит Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Мы отлично провели время! Романтично, красиво и интересно! Спасибо

О Олеся Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Спасибо Михаилу за интересное путешествие, открытие нового мира и 2 часа проветривания головы)))

Правда, детям лучше взять мультики) удовольствие яхтинга - это для взрослых)))

Г Геннадий Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Михаилу и Татьяне огромное спасибо! Незабываемые впечатления! Предельно понятный и информативный мастер-класс. Впервые управлял яхтой. Умка великолепна!

Всем любителям отдыха на свежем воздухе и воде очень рекомендую!

С Светлана Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Душевно покатались. Удобная пристань, живописный пейзаж, красавица "Умка" и душевные люди - Михаил и Татьяна. Обучаться мы не стали, просто покатались и полюбовались красотой. Прекрасное начало дня в день рождения. Благодарим!

Т Татьяна Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России читать дальше юнги, и самого судна: Умка надежная, очень красивая яхта! Маршрут замечательный, рассказ о судне, управлении им, нюансах управления понятный и познавательный, красота природы, мастерство и чувство юмора Михаила позволили нам очень качественно отдохнуть! Это был мой подарок супругу на день его рождения. Мы остались в полном восторге от Михаила (это Мастер!), его замечательной

Д Дина Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Капитан корабля с его помощницей женой показали себя профессионалами в своём деле! Рассказали много интересного, очень приятные люди, мы довольны, спасибо 😊

А Алёна Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Огромное спасибо Михаилу и Татьяне за все впечатления от сегодняшнего приключения - за профессионализм, юмор, эрудицию, ощущение безопасности в самых экстремальных условиях. Надеемся вернуться.

Л Лилиана Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Это было очень круто, интересно, познавательно, масса впечатлений! Мы уехали с воодушевленными эмоциями!

Спасибо вам большое за организацию, за обучение!

ps уже хотим скорее вернуться 🙏🏻🫶

А Алёна Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России читать дальше и телом! Смогли попробовать себя в роли капитана яхты, сфотографироваться на фоне парусников, отрешиться от городской суеты. Было ощущение, что провели не несколько часов, а пару дней в отпуске!!!! Спасибо огромное! Обязательно ещё приедем!!!! ❤️ Полный восторг!!!! Огромное спасибо за прогулку Михаилу и Татьяне! Попали словно к старым знакомым! Так приятно было общаться!!! Отдохнули душой

А Алина Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Замечательная прогулка, интересная беседа, мои дети заворожено слушали и слушались команды. Яхта с уникальной историей. Я очень рекомендую и хотела бы покататься еще

Е Екатерина Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России

В течение всей поездки(2 часа) читать дальше Михаил профессионально, но при этом в доступной форме рассказывал все тонкости настоящей науки управления парусной яхтой. Супруг под чутким управлением Михаила сидел за штурвалом и учился маневрировать самостоятельно, попробовал открыть/свернуть паруса, выполнял повороты, швартовку и др. Я, со своей стороны, весь путь наслаждалась свежим воздухом и прекрасными видами Пироговского водохранилища.

Обязательно вернемся еще не раз и будем рекомендовать друзьям и таким же увлеченным попробовать что-то новое. От лица нашей семьи выражаем большое спасибо за мастер-класс Михаилу, его супруге и чудесной яхте «Умка».В течение всей поездки(2 часа)

Е Елена Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Все понравилось!