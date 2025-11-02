Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Погрузитесь в мир секретных баров Москвы, где вас ждут уникальные коктейли и атмосфера таинственности. Почувствуйте себя частью закрытого клуба
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
26 дек в 20:00
2 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
Сегодня в 19:30
21 дек в 15:00
5480 ₽
7306 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
1 мая в 12:00
2 мая в 12:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра2 ноября 2025Это было великолепно!
Во-первых, я в восторге от скорости ответов. Это так классно, когда ты задаешь вопрос и тебе сразу отвечают😍
Во-вторых,
- ЮЮлия22 сентября 202521.09.25 побывали на мастер-классе у Михаила. Вся семья в полном восторге! И взрослые, и подростки. Михаил- настоящий морской волк, мастер своего дела и отличный собеседник! Обязательно повторим весной или летом!
- ССветлана21 сентября 2025Благодарю. Было здорово.
- ООксана17 сентября 2025Михаил, Татьяна, огромное спасибо! Всё было замечательно, познавательно, интересно, возникло желание получить морские права). Рекомендуем всем, всем и надеюсь до скорой встречи!
- ЕЕлена15 сентября 2025В мастер-классе все прекрасно: живописный маршрут, понятные и детальные объяснения основных принципов управления яхтой от профессионала, возможность при желании попробовать
- ЕЕлизавета29 августа 2025Очень давно хотелось попробовать пройтись на яхте под парусами!!!! (больше 2-х лет!!!!!) И вот сегодня сложились все обстоятельства - День
- ВВладимир21 августа 2025Огромное спасибо Михаилу и Татьяне за интересную и насыщенную прогулку! Это был первый для нас опыт, никогда до этого не
- ЛЛилит7 августа 2025Мы отлично провели время! Романтично, красиво и интересно! Спасибо
- ООлеся3 августа 2025Спасибо Михаилу за интересное путешествие, открытие нового мира и 2 часа проветривания головы)))
Правда, детям лучше взять мультики) удовольствие яхтинга - это для взрослых)))
- ГГеннадий30 июля 2025Михаилу и Татьяне огромное спасибо! Незабываемые впечатления! Предельно понятный и информативный мастер-класс. Впервые управлял яхтой. Умка великолепна!
Всем любителям отдыха на свежем воздухе и воде очень рекомендую!
- ССветлана27 июля 2025Душевно покатались. Удобная пристань, живописный пейзаж, красавица "Умка" и душевные люди - Михаил и Татьяна. Обучаться мы не стали, просто покатались и полюбовались красотой. Прекрасное начало дня в день рождения. Благодарим!
- ТТатьяна7 июля 2025Это был мой подарок супругу на день его рождения. Мы остались в полном восторге от Михаила (это Мастер!), его замечательной
- ДДина26 июня 2025Капитан корабля с его помощницей женой показали себя профессионалами в своём деле! Рассказали много интересного, очень приятные люди, мы довольны, спасибо 😊
- ААлёна25 июня 2025Огромное спасибо Михаилу и Татьяне за все впечатления от сегодняшнего приключения - за профессионализм, юмор, эрудицию, ощущение безопасности в самых экстремальных условиях. Надеемся вернуться.
- ЛЛилиана21 июня 2025Это было очень круто, интересно, познавательно, масса впечатлений! Мы уехали с воодушевленными эмоциями!
Спасибо вам большое за организацию, за обучение!
ps уже хотим скорее вернуться 🙏🏻🫶
- ААлёна8 июня 2025Полный восторг!!!! Огромное спасибо за прогулку Михаилу и Татьяне! Попали словно к старым знакомым! Так приятно было общаться!!! Отдохнули душой
- ААлина4 июня 2025Замечательная прогулка, интересная беседа, мои дети заворожено слушали и слушались команды. Яхта с уникальной историей. Я очень рекомендую и хотела бы покататься еще
- ЕЕкатерина26 мая 2025От лица нашей семьи выражаем большое спасибо за мастер-класс Михаилу, его супруге и чудесной яхте «Умка».
В течение всей поездки(2 часа)
- ЕЕлена25 мая 2025Все понравилось!
- ААлександр23 мая 2025Замечательный поход на яхте! Большое спасибо Михаилу! Экскурсия оказалась очень полезна мне, т. к. собираюсь сдавать на права на парусное
