Мастер-классы на природе – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы на природе» в Москве, цены от 3000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешая
4 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Погрузитесь в мир секретных баров Москвы, где вас ждут уникальные коктейли и атмосфера таинственности. Почувствуйте себя частью закрытого клуба
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
26 дек в 20:00
2 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Пешая
1.5 часа
-
25%
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
Сегодня в 19:30
21 дек в 15:00
5480 ₽7306 ₽ за человека
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
На яхте
2 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
1 мая в 12:00
2 мая в 12:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    2 ноября 2025
    Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
    Это было великолепно!
    Во-первых, я в восторге от скорости ответов. Это так классно, когда ты задаешь вопрос и тебе сразу отвечают😍
    Во-вторых,
    читать дальше

    огромная благодарность Евгении за её лояльность. Я несколько раз (заранее) просила перенести мастер-класс и мне шли навстречу❤️
    В-третьих, мастер-класс! Кстати, так получилось, что я оказалась одна и мастер-класс стал индивидуальным)) было очень интересно, узнала много новой информации для себя, на некоторые вещи посмотрела с другой стороны. Научилась сабрировать- это вообще 🤩 сабля уже заказана)))
    Спасибо вам, Женя, еще раз!
    Было очень комфортно и познавательно, конечно же, рекомендую сильнейше!!

    Это было великолепно!
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    21.09.25 побывали на мастер-классе у Михаила. Вся семья в полном восторге! И взрослые, и подростки. Михаил- настоящий морской волк, мастер своего дела и отличный собеседник! Обязательно повторим весной или летом!
    21.09.25 побывали на мастер-классе у Михаила. Вся семья в полном восторге! И взрослые, и подростки. Михаил-
  • С
    Светлана
    21 сентября 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Благодарю. Было здорово.
    Благодарю. Было здорово.
  • О
    Оксана
    17 сентября 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Михаил, Татьяна, огромное спасибо! Всё было замечательно, познавательно, интересно, возникло желание получить морские права). Рекомендуем всем, всем и надеюсь до скорой встречи!
    Михаил, Татьяна, огромное спасибо! Всё было замечательно, познавательно, интересно, возникло желание получить морские права). Рекомендуем всем, всем и надеюсь до скорой встречи!
  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    В мастер-классе все прекрасно: живописный маршрут, понятные и детальные объяснения основных принципов управления яхтой от профессионала, возможность при желании попробовать
    читать дальше

    себя в управлении яхтой и интересные рассказы о яхтенном спорте. Тренер Михаил настоящий мастер своего дела, было очень приятно познакомиться с таким увлеченным человеком. Однозначно рекомендую этот мастер-класс всем, кто хочет попробовать что-то новое и получить яркие впечатления!

  • Е
    Елизавета
    29 августа 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Очень давно хотелось попробовать пройтись на яхте под парусами!!!! (больше 2-х лет!!!!!) И вот сегодня сложились все обстоятельства - День
    читать дальше

    рождения, и шикарная возможность провести этот день под чутким руководством Михаила!!!!! Мы встретились на причале, прошли технику безопасности, погрузились на яхту и началось самое интересное- мы вышли под парусами, пробовали себя в качестве рулевых и работали с парусами- и это с первого раза!!!! Просто о сложном! Михаил, вы лучший тренер и учитель!!!! Нам очень повезло, что мы попали на Ваш мастер-класс!!!!
    Хочется пожелать Вам Вашего самого лучшего ветра!!!!!!

    Очень давно хотелось попробовать пройтись на яхте под парусами!!!! (больше 2-х лет!!!!!) И вот сегодня сложились все обстоятельства - День
  • В
    Владимир
    21 августа 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Огромное спасибо Михаилу и Татьяне за интересную и насыщенную прогулку! Это был первый для нас опыт, никогда до этого не
    читать дальше

    ходили под парусами, как итог - навыки теперь есть даже у детей! В восторге и дочка, и сын, и взрослые, всем дали поуправлять, при этом под чутким контролем, с грамотными объяснениями. Сразу видно профессиональную подготовку и отличные ораторские навыки организаторов. В общем мы всей семьей прекрасно и очень полезно провели время. Однозначный рекомендасьон ❤️

    Огромное спасибо Михаилу и Татьяне за интересную и насыщенную прогулку! Это был первый для нас опыт, никогда до этого не
  • Л
    Лилит
    7 августа 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Мы отлично провели время! Романтично, красиво и интересно! Спасибо
  • О
    Олеся
    3 августа 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Спасибо Михаилу за интересное путешествие, открытие нового мира и 2 часа проветривания головы)))
    Правда, детям лучше взять мультики) удовольствие яхтинга - это для взрослых)))
  • Г
    Геннадий
    30 июля 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Михаилу и Татьяне огромное спасибо! Незабываемые впечатления! Предельно понятный и информативный мастер-класс. Впервые управлял яхтой. Умка великолепна!
    Всем любителям отдыха на свежем воздухе и воде очень рекомендую!
  • С
    Светлана
    27 июля 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Душевно покатались. Удобная пристань, живописный пейзаж, красавица "Умка" и душевные люди - Михаил и Татьяна. Обучаться мы не стали, просто покатались и полюбовались красотой. Прекрасное начало дня в день рождения. Благодарим!
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Это был мой подарок супругу на день его рождения. Мы остались в полном восторге от Михаила (это Мастер!), его замечательной
    читать дальше

    юнги, и самого судна: Умка надежная, очень красивая яхта! Маршрут замечательный, рассказ о судне, управлении им, нюансах управления понятный и познавательный, красота природы, мастерство и чувство юмора Михаила позволили нам очень качественно отдохнуть!

    Это был мой подарок супругу на день его рождения. Мы остались в полном восторге от Михаила (это Мастер!), его замечательной
  • Д
    Дина
    26 июня 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Капитан корабля с его помощницей женой показали себя профессионалами в своём деле! Рассказали много интересного, очень приятные люди, мы довольны, спасибо 😊
    Капитан корабля с его помощницей женой показали себя профессионалами в своём деле! Рассказали много интересного, очень приятные люди, мы довольны, спасибо 😊
  • А
    Алёна
    25 июня 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Огромное спасибо Михаилу и Татьяне за все впечатления от сегодняшнего приключения - за профессионализм, юмор, эрудицию, ощущение безопасности в самых экстремальных условиях. Надеемся вернуться.
    Огромное спасибо Михаилу и Татьяне за все впечатления от сегодняшнего приключения - за профессионализм, юмор, эрудицию, ощущение безопасности в самых экстремальных условиях. Надеемся вернуться.
  • Л
    Лилиана
    21 июня 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Это было очень круто, интересно, познавательно, масса впечатлений! Мы уехали с воодушевленными эмоциями!
    Спасибо вам большое за организацию, за обучение!
    ps уже хотим скорее вернуться 🙏🏻🫶
    Это было очень круто, интересно, познавательно, масса впечатлений! Мы уехали с воодушевленными эмоциями!
  • А
    Алёна
    8 июня 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Полный восторг!!!! Огромное спасибо за прогулку Михаилу и Татьяне! Попали словно к старым знакомым! Так приятно было общаться!!! Отдохнули душой
    читать дальше

    и телом! Смогли попробовать себя в роли капитана яхты, сфотографироваться на фоне парусников, отрешиться от городской суеты. Было ощущение, что провели не несколько часов, а пару дней в отпуске!!!! Спасибо огромное! Обязательно ещё приедем!!!! ❤️

    Полный восторг!!!! Огромное спасибо за прогулку Михаилу и Татьяне! Попали словно к старым знакомым! Так приятно было общаться!!! Отдохнули душой
  • А
    Алина
    4 июня 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Замечательная прогулка, интересная беседа, мои дети заворожено слушали и слушались команды. Яхта с уникальной историей. Я очень рекомендую и хотела бы покататься еще
    Замечательная прогулка, интересная беседа, мои дети заворожено слушали и слушались команды. Яхта с уникальной историей. Я очень рекомендую и хотела бы покататься еще
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    От лица нашей семьи выражаем большое спасибо за мастер-класс Михаилу, его супруге и чудесной яхте «Умка».
    В течение всей поездки(2 часа)
    читать дальше

    Михаил профессионально, но при этом в доступной форме рассказывал все тонкости настоящей науки управления парусной яхтой. Супруг под чутким управлением Михаила сидел за штурвалом и учился маневрировать самостоятельно, попробовал открыть/свернуть паруса, выполнял повороты, швартовку и др. Я, со своей стороны, весь путь наслаждалась свежим воздухом и прекрасными видами Пироговского водохранилища.
    Обязательно вернемся еще не раз и будем рекомендовать друзьям и таким же увлеченным попробовать что-то новое.

    От лица нашей семьи выражаем большое спасибо за мастер-класс Михаилу, его супруге и чудесной яхте «Умка».
  • Е
    Елена
    25 мая 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Все понравилось!
  • А
    Александр
    23 мая 2025
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Замечательный поход на яхте! Большое спасибо Михаилу! Экскурсия оказалась очень полезна мне, т. к. собираюсь сдавать на права на парусное
    читать дальше

    судно и вызвала непередаваемый восторг у членов моей семьи. Огромный яхтенный опыт Михаила и глубокие познания в парусном деле, а также большое количество интересных историй оставили у нас незабываемые впечатления! Обязательно запишемся еще на мастер-класс к нему! Рекомендую всем.

    Замечательный поход на яхте! Большое спасибо Михаилу! Экскурсия оказалась очень полезна мне, т. к. собираюсь сдавать на права на парусное

