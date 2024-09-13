Мастер-классы для мужчин – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для мужчин» в Москве, цены от 4 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
скидка
25%
12 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
1 дек в 13:00
2 дек в 19:30
62224 667 за человека
Рисование вином: мастер-класс от художника
2 часа
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника
Написать этюд так, чтобы сухое красное заиграло на бумаге разными оттенками
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
1 дек в 14:00
4 дек в 14:00
от 4 000 за человека
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
На яхте
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
1 мая в 12:00
2 мая в 12:00
8 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 сентября 2024
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Прогулка на яхте по Пироговскому хранилищу прошла хорошо. Спасибо за прогулку.
  • А
    Анна
    9 сентября 2024
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Были с подростками (14 лет), все в восторге!!! Михаил и Татьяна очень душевные и милые!!! Общение с ними - отдельное удовольствие! Спасибо огромное!!!
  • А
    Анастасия
    8 сентября 2024
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    07.09.2024 были на мастер-классе по яхтингу, получили много положительных впечатлений. Ещё до начала мероприятия Михаил был на связи, отвечал на все
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    необходимые вопросы, прислал подробную организационную информацию и уточнил пожелания. В день проведения мастер-класса погода была безветренная, в связи с чем практическая часть была адаптирована под погодные условия. Теоретическая часть была подробной, Михаил ответил на все вопросы. Мой муж смог рулить яхтой и самостоятельно пришвартоваться (под руководством Михаила). Нам даже удалось искупаться, а виды и правда завораживают. С большим удовольствием провели время в компании Михаила и его супруги Татьяны. Большое спасибо за мастер-класс и приятную компанию!

  • С
    Светлана
    28 августа 2024
    Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
    Кто еще думает стоит или не стоит попробовать сабраж - однозначно стоит! Получила истинное удовольствие от процесса. Эмоции внутри переполняли. Помимо вскрытия бутылки было много интересной и полезной информации от Евгении. Я в восторге!
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
    Были вдвоем. Отлично провели время! Послушали теорию под закуски, принесенные с собой. Подискутировали про вина. Приятная обстановка, уютно и хорошо.
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    Сабраж делали на улице. Шел проливной дождь, но мы победили все бутылки. Я открывала не саблей (ножом), а ножкой бокала. Бокалы предоставляются. Отдельно хочу отметить - на сабраж подобрано очень качественное и вкусное вино - буду покупать еще. И всем рекомендую экскурсию! У меня одни положительные эмоции!

  • А
    Анна
    18 марта 2024
    Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
    Все очень понравилось! Благодарю Евгению за информативность и легкость мероприятия. Сабраж удался, теперь перейду к тернировкам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для мужчин»

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  6. Храм Василия Блаженного
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Александровский сад
  9. Воробьевы Горы
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2024
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