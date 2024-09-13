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до 10 чел.
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
1 дек в 13:00
2 дек в 19:30
62224 667₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника
Написать этюд так, чтобы сухое красное заиграло на бумаге разными оттенками
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
1 дек в 14:00
4 дек в 14:00
от 4 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
1 мая в 12:00
2 мая в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 сентября 2024Прогулка на яхте по Пироговскому хранилищу прошла хорошо. Спасибо за прогулку.
- ААнна9 сентября 2024Были с подростками (14 лет), все в восторге!!! Михаил и Татьяна очень душевные и милые!!! Общение с ними - отдельное удовольствие! Спасибо огромное!!!
- ААнастасия8 сентября 202407.09.2024 были на мастер-классе по яхтингу, получили много положительных впечатлений. Ещё до начала мероприятия Михаил был на связи, отвечал на все
- ССветлана28 августа 2024Кто еще думает стоит или не стоит попробовать сабраж - однозначно стоит! Получила истинное удовольствие от процесса. Эмоции внутри переполняли. Помимо вскрытия бутылки было много интересной и полезной информации от Евгении. Я в восторге!
- ДДарья6 июня 2024Были вдвоем. Отлично провели время! Послушали теорию под закуски, принесенные с собой. Подискутировали про вина. Приятная обстановка, уютно и хорошо.
- ААнна18 марта 2024Все очень понравилось! Благодарю Евгению за информативность и легкость мероприятия. Сабраж удался, теперь перейду к тернировкам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для мужчин»
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