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необходимые вопросы, прислал подробную организационную информацию и уточнил пожелания. В день проведения мастер-класса погода была безветренная, в связи с чем практическая часть была адаптирована под погодные условия. Теоретическая часть была подробной, Михаил ответил на все вопросы. Мой муж смог рулить яхтой и самостоятельно пришвартоваться (под руководством Михаила). Нам даже удалось искупаться, а виды и правда завораживают. С большим удовольствием провели время в компании Михаила и его супруги Татьяны. Большое спасибо за мастер-класс и приятную компанию!