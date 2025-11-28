Мы отправимся в путешествие по Москве 16 века, чтобы увидеть немногое, что дошло до нас со времён Ивана Грозного.
Это не только знаменитый храм, возведённый в честь покорения Казани, но и остатки крепостных стен, палаты, монастыри и первые торговые дворы. Через них мы прочтём историю царя, чья эпоха сочетала величие и страх, реформы и трагедии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Подлинный фрагмент Китайгородской стены 1538 года — работа архитектора Петрока Малого по заказу Елены Глинской, матери Ивана IV.
- Палаты бояр Романовых — музей, хранящий память о роде, тесно связанном с первой женой Ивана Грозного.
- Старый Английский двор — место, где зародились дипломатические и торговые связи России и Англии 16 века.
- Храм Покрова на Рву — построенный в честь взятия Казани, с приделом Василия Блаженного, который жил в эпоху царствования Грозного.
- Московский печатный двор — здесь Иван Фёдоров напечатал первую русскую книгу «Апостол».
- Монастырь Николы Старого — переданный Иваном Васильевичем греческим монахам с Афона.
Я расскажу:
- О Москве первой трети 16 века, политической и военной обстановке, традициях Московского царства.
- Назначении Лобного места.
- Истории книгопечатания, которая начинается с Ивана Фёдорова.
- Архитекторах, строителях и книжниках той эпохи.
- Экономической ситуации и главных торговых партнёрах Руси: что продавали и что привозили из соседних государств.
Организационные детали
- Программа для взрослых и детей от 9 лет.
- На экскурсии не запланировано посещение музеев и выставок.
- Можно предусмотреть кофепаузу. Есть санитарные остановки.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Москве
Я родился и вырос в Москве. Люблю историю, мифологию, архитектуру и путешествия. Был гидом в музее-заповеднике «Кижи», работал фотографом в Обществе охраны памятников истории и культуры. Провожу пешие прогулки по Москве.
