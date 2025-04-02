На территории Кремля вас ждёт уникальный мобильный квест.
Призраки Ивана Грозного и Ивана Калиты станут вашими проводниками, раскрывая тайны Соборной площади, Царь-пушки и Царь-колокола. Участники узнают о секретах кремлёвских башен и музеев, погрузятся в атмосферу пиров и темниц. Это приключение подходит для всех возрастов и требует лишь мобильного устройства с интернетом. Билеты в Кремль приобретаются отдельно
Призраки Ивана Грозного и Ивана Калиты станут вашими проводниками, раскрывая тайны Соборной площади, Царь-пушки и Царь-колокола. Участники узнают о секретах кремлёвских башен и музеев, погрузятся в атмосферу пиров и темниц. Это приключение подходит для всех возрастов и требует лишь мобильного устройства с интернетом. Билеты в Кремль приобретаются отдельно
6 причин купить этот квест
- 👻 Призраки-проводники
- 📜 Тайны древнего города
- 🏰 Уникальные артефакты
- 🎯 Самостоятельное прохождение
- 📱 Доступно на мобильных устройствах
- 🎟️ Билеты в Кремль покупаются отдельно
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квесте - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться прогулками по Кремлю. Апрель и октябрь также подходят, но могут быть прохладными. В остальные месяцы, особенно зимой, участие возможно, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Царь-пушка
- Царь-колокол
- Кремлёвские башни
- Музеи Кремля
Описание квеста
Соборная площадь — некогда оживлённое место, хранящее немало тайн
Царь-пушка — одно из самых больших в мире орудий, отлитое русскими оружейниками
Царь-колокол — вы услышите, какие слухи о нём ходили и как его использовали
Кремлёвские башни — такие разные, они раскроют несколько своих секретов
Музеи Кремля — настоящие сокровищницы древностей
Вы услышите про пиры, темницы и нравы предыдущих столетий. Раскроете тайну византийской принцессы и найдёте древние манускрипты легендарной либерии Ивана Грозного.
Организационные детали
- Квест понравится путешественникам всех возрастов
- После предоплаты мы с вами спишемся для обсуждения деталей полной оплаты, а потом я отправлю вам код для доступа к квесту (одно устройство — один код)
- Квест рассчитан на самостоятельное прохождение. Вам понадобится мобильный телефон или планшет с доступом к интернету
- Дополнительные расходы — входные билеты в Кремль, вы покупаете их самостоятельно — 900 ₽ за человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 533 туристов
Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов) с высшим художественным образованием. Познакомлю вас с удивительными фактами из истории и культуры в увлекательном формате. Расскажу об архитектуре, выдающихся людяхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
2 апр 2025
Думаю, без квеста мы бы многое пропустили, уж больно неприметные двери скрывают настоящие сокровища) прогулка прошла динамично, маршрут составлен удобно. Сам квест простой, знаний дополнительных не потребует. Для семейной прогулки самое то.
Татьяна
1 янв 2025
Спасибо большое Анне за такой интересный формат! Первый раз приобретала мобильный квест и очень довольна: прекрасно подобранный и интересный материал. Знакомишься с достопримечательностями,
историей города через задания,которые выполняешь самостоятельно,что добавляет желание дойти до сути. Новый и неизбитый вид экскурсии,однозначно рекомендую!
историей города через задания,которые выполняешь самостоятельно,что добавляет желание дойти до сути. Новый и неизбитый вид экскурсии,однозначно рекомендую!
Татьяна
29 дек 2024
Интересный маршрут! Понравилось, что можно гулять и слушать. Необычно было то, что самим нужно искать объекты, карта выручала) И если бы не квест, мы бы мимо многого просто прошли мимо. Спасибо, Анна!
Т
Тимощенков
28 дек 2024
Выбрали экскурсию, чтобы пройти с внуками. Узнали про царей, строительство Кремля, царь-пушку, царь-колокол, кремлевские сокровища. Внуки сказали, что было интересно.
Ю
Юлий
26 дек 2024
Квест понравился. Про каждый храм услышали историю, интересные факты не дают скучать. Детей заинтересовала история, ушли вдохновленные на новые познания. Взрослому тоже такое сопровождение подойдет. Понравилось, что есть озвучка.
М
Мария
25 дек 2024
После посещения другого квеста у Анны пошла на этот с подругой. Квест понравился. Было интересно. Хорошо провели время.
К
Кирилл
22 дек 2024
Понравился формат экскурсии, ненапряжный, познавательный. Воспринимается легко. В целом норм, не зря потратил время.
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