На территории Кремля вас ждёт уникальный мобильный квест.



Призраки Ивана Грозного и Ивана Калиты станут вашими проводниками, раскрывая тайны Соборной площади, Царь-пушки и Царь-колокола. Участники узнают о секретах кремлёвских башен и музеев, погрузятся в атмосферу пиров и темниц. Это приключение подходит для всех возрастов и требует лишь мобильного устройства с интернетом. Билеты в Кремль приобретаются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в квесте - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться прогулками по Кремлю. Апрель и октябрь также подходят, но могут быть прохладными. В остальные месяцы, особенно зимой, участие возможно, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.

Сейчас июнь — это идеальное время.