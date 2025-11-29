Пушкинские места Москвы

Экскурсия начинается у памятника Пушкину на Пушкинской площади, где вы узнаете об истории Бульварного кольца и связях поэта с этим районом. Далее маршрут проходит по Тверскому бульвару, где вы увидите театр имени Пушкина и дом актрисы Марии Ермоловой.

Литературный Никитский бульвар

На площади Никитских ворот вы посетите храм Большое Вознесение, где венчались Пушкин и Натали Гончарова. Особое внимание уделяется особняку графа Толстого, где провел последние годы жизни Николай Гоголь и где находится памятник «Грустный Гоголь».

Завершение маршрута

Экскурсия завершается на Арбатской площади, где установлен памятник «Весёлый Гоголь». Вы узнаете о разных периодах жизни писателя и о том, как менялось восприятие его творчества в разные эпохи. Важная информация: