Прогуляйтесь по историческому центру Москвы и откройте места, связанные с жизнью великих русских писателей.
Вы увидите памятники Пушкину и Гоголю, посетите знаковые площади и бульвары, узнаете о творчестве и судьбах литературных гениев.
Описание экскурсии
Пушкинские места Москвы
Экскурсия начинается у памятника Пушкину на Пушкинской площади, где вы узнаете об истории Бульварного кольца и связях поэта с этим районом. Далее маршрут проходит по Тверскому бульвару, где вы увидите театр имени Пушкина и дом актрисы Марии Ермоловой.
Литературный Никитский бульвар
На площади Никитских ворот вы посетите храм Большое Вознесение, где венчались Пушкин и Натали Гончарова. Особое внимание уделяется особняку графа Толстого, где провел последние годы жизни Николай Гоголь и где находится памятник «Грустный Гоголь».
Завершение маршрута
Экскурсия завершается на Арбатской площади, где установлен памятник «Весёлый Гоголь». Вы узнаете о разных периодах жизни писателя и о том, как менялось восприятие его творчества в разные эпохи. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник А.С. Пушкину
- Тверской бульвар
- Театр МХТ имени А.М. Горького
- Театр имени А.С. Пушкина
- Памятник Сергею Есенину
- Дом-музей актрисы Марии Ермоловой
- Храм Большое Вознесение
- Театр у Никитских ворот
- Особняк генерала Лунина - музей Востока
- Памятник «Грустный Гоголь»
- Памятник «Весёлый Гоголь»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе номер 5 метро Тверская
Завершение: Арбатская площадь, Памятник Н.В. Гоголю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Если вас более трёх, доплата с каждого последующего гостя 2000 р
- Приглашаются взрослые и дети 12+
- Рекомендуется удобная обувь. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде, и даже немного теплее. Возьмите бутылочку питьевой воды и зонтик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
