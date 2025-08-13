Групповая
до 22 чел.
Мистическая Москва интерактивная экскурсия - с гаданием и призами
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
777 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Гоголевский бульвар
Начало: М. «Кропоткинская», выход № 1
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
19 сен в 18:00
22 сен в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест «Арбатские рыцари или тайна пропавшего шоколада»
Начало: На выходе из метро Арбатская (Синяя ветка метро)
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира13 августа 2025Спасибо Тимофею, за неформальное отношение к работе! Было интересно, узнали много нового и даже дождь не помешал.
- ЕЕлена12 августа 2025Спасибо за экскурсию.
Всё понравилось 👍👍👍
- ААнастасия12 августа 2025Были на экскурсии у Евгения 11.08. Все очень понравилось!! Евгений настоящий профессионал своего дела. Информация по посещаемым местам, а их
- ВВалентин11 августа 2025Мне понравился и маршрут самой экскурсии, и гид, и речь экскурсовода!
Спасибо!
- РРегина10 августа 2025Спасибо! Четкая организация экскурсии. Маршрут оптимальный по продолжительности и протяженности. Грамотное и легкое изложение материала экскурсоводом. Будет интересно не только
- ООльга9 августа 2025Замечательный экскурсовод Никита! Яркий, позитивный, с хорошо поставленной речью! Благодарю за приятный вечер!!!
- ККсения7 августа 2025Всё отлично, прекрасный молодой гид, отличный маршрут и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ССветлана5 августа 2025Спасибо! Все очень понравилось!
- ДДмитрий4 августа 2025Экскурсия понравилась, интересно, познавательно. Экскурсовод замечательно провела мероприятие
- ППотанина3 августа 2025Отличная экскурсия Мистическая Москва. Гид супер, харизматичный. Рассказывал энергично, интересно, с юмором. Рекомендую.
- ААнастасия1 августа 2025Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Никитой. Яркий, интересный рассказ украсил летний вечер. Спасибо
- ДДарья31 июля 2025Очень понравился экскурсовод Евгений,здорово провел экскурсию,все рассказал,очень грамотный
- ООльга30 июля 2025Замечательная экскурсия, узнали много нового о Москве. Отличный вариант досуга на теплый вечер. Прогулка с пользой.
Гид - супер, чувствуется любовь к своему делу, очень вовлеченно и интересно рассказывал.
- ЛЛиана28 июля 2025Было интересно.
- ННаталья27 июля 2025Нам все очень понравилось! Спасибо!
- ТТатьяна23 июля 2025Замечательно прогулялись по центру столицы. От Кропоткинской до Храма Василия Блаженного. Экскурсовод рассказывал достаточно интересно, но мистики маловато.
- ЕЕлена23 июля 2025Все супер. Экскурсовод очень интресно рассказывает.
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
