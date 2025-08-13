читать дальше

было не мало в ходе экскурсии, была познавательной,но в тоже время очень доступной для восприятия. Большое количество информации действительно окруженной мистическими событиями и домыслами на тему которых до сих пор спекулируют историки. Исторические ссылки на период средневековья очень гармонично переплетаются с событиями советского союза. Евгений разносторонний и подкованный человек, с которым приятно обсудить интересующие факты помимо тематики самой экскурсии. Время экскурсии (2,5 часа) промчалось незаметно и осталось огромное удовольствие и послевкусие после мероприятия. Благодарю за прекрасный вечер!!