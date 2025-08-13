Мои заказы

Памятник Н. В. Гоголю – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Н. В. Гоголю» в Москве, цены от 777 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мистическая Москва интерактивная экскурсия - с гаданием и призами
Пешая
2.5 часа
417 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Мистическая Москва интерактивная экскурсия - с гаданием и призами
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
777 ₽ за человека
Бульварное кольцо Москвы: Гоголевский бульвар
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Гоголевский бульвар
Начало: М. «Кропоткинская», выход № 1
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
19 сен в 18:00
22 сен в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Арбатские рыцари или тайна пропавшего шоколада»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест «Арбатские рыцари или тайна пропавшего шоколада»
Начало: На выходе из метро Арбатская (Синяя ветка метро)
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.

