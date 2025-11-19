Давайте отправимся на поиски самого духа Нового года! На этой прогулке по украшенной Москве вы по-настоящему прочувствуете праздник, оставив все заботы позади.
Вы не просто увидите сияние гирлянд на Кузнецком мосту, не только почувствуете аромат глинтвейна на Манежной площади, а узнаете, как менялся главный праздник страны вместе с ее историей.
Описание экскурсии
Мы будем не просто слушать, а расследовать:
- Царские указы и советские запреты: как три правителя и одна директива едва не отменили Новый год навсегда?
- Тайны ёлочных игрушек: как по старинному шару можно прочесть историю целой эпохи — от яблок до полета Гагарина?
• Парадокс Деда Мороза: из каких мифов и книг «выросли» главные зимние волшебники и почему они почти исчезли? Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде. Главный принцип — несколько слоёв одежды.
- Обязательно возьмите: шапку, шарф и тёплые перчатки (для детей — 2 пары). Удобную непромокаемую обувь на толстой подошве. Термос с горячим чаем, чтобы согреться.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь и новогодняя ярмарка
- Собор Василия Блаженного и Спасская башня с курантами
- ГУМ с его знаменитой световой галереей
- Манежная площадь
- Большой театр на Театральной площади
- Сияющий Кузнецкий Мост
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
