Москва давно поддалась чарам кофе.
На прогулке по её историческим улицам мы будем останавливаться в атмосферных заведениях, говорить о том, как кофе стал стилем жизни, и пробовать напитки, задающие вкус современности. От древней монашеской обители у Кремля до Тверской — с чашкой кофе как путеводной нитью.
Описание экскурсии
- В интерьерах ушедшей эпохи насладимся чашечкой кофе и вспомним, кто и когда впервые предложил его москвичам. Эти стены переносят в прошлое, где кофе задавал ритм жизни — то ускоряя, то останавливая его
- В шумной кофейне, рождающей аромат из меди, песка и огня, бросим (не)винный взгляд на кофе и поговорим о его родстве с вином. Заглянем за кулисы индустрии и научимся выбирать напитки, чтобы каждое кофепитие стало особенным
- Разберёмся, как кофейня превращается в арт-пространство и «третье место» — территорию вдохновения и тишины внутри мегаполиса
- Обсудим, что такое третья волна кофе, почему она стала культурным кодом поколения и каким может быть кофе в эпоху перемен. Альтернатива классике откроется с новой стороны
- Поговорим о кофе в мире искусства: он стал повседневным, но не потерял шарма и магии. Отыщем островок предсказаний, который добавит волшебства в привычные будни
- В минималистичной кофейне с авторскими напитками и десертами ручной работы завершим прогулку — с видом на город и чашкой, достойной фото в ленте (потому что какая Москва без кофе?)
Мы пройдём Никольскую и Неглинную улицы, Театральную площадь и Петровку, увидим Страстной бульвар и главную улицу Москвы — Тверскую. Я поделюсь адресами мест, где варят эталонный кофе — тот, что не оставит вас равнодушными.
Организационные детали
- Напитки и десерты в кофейнях по вашему выбору и желанию оплачиваются отдельно
- Часть экскурсии проходит на улице, другая часть — в кофейнях, одевайтесь по погоде
- Мы посетим минимум три кофейни (остальное опционально и по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Никольской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 70 туристов
Я дипломированный гид, имею официальную аккредитацию. Мои маршруты охватывают не только культовые достопримечательности, но и укромные уголки города — и неизменно яркие истории. Будем говорить о минувшем как о настоящем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
19 окт 2025
Для кофеманов и для обычных людей! Сотни фактов и десятки необычных кофеев. Однозначно рекомендуем эту смесь исторических фактов, событий и кофейных дегустаций. 5 баллов!
К
Кирилюк
27 сен 2025
Спасибо за это путешествие по истории! Жаль, что время пролетело очень быстро. После экскурсии остались хорошие впечатления, появились места куда ещё обязательно вернёмся. На отдельные знаменитые места стали смотреть другими глазами. А нюансы о кофе - это что-то … теперь утренний кофе зазвучит другими нотами.
