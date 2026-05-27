Небоскрёбы и ритм делового квартала - это Москва-Сити

Исследовать самый высотный район столицы и узнать историю его башен (с опцией подъёма на смотровые)
Москва-Сити — символ современной Москвы и один из самых амбициозных архитектурных проектов России.

На прогулке вы познакомитесь с историей делового квартала, разберётесь в необычных формах его небоскрёбов и узнаете, как создавался новый центр столицы.

Вы увидите самые известные башни комплекса, необычные арт-объекты и почувствуете атмосферу района, где сосредоточена деловая жизнь города.
Описание экскурсии

Знакомство с небоскрёбами Москвы-Сити

Каждая башня комплекса имеет свою форму, идею и историю. Вас ждут самые интересные здания квартала:

  • башня «Эволюция» — знаменитая спираль
  • башня «Империя» — элегантный небоскрёб с формой вытянутого эллипса
  • башня «Меркурий» — яркое оранжево-золотое здание
  • комплекс «Город столиц» — архитектурная композиция в честь Москвы и Санкт-Петербурга
  • башня «Федерация» — одна из самых высоких башен Европы высотой 374 м

Общественные пространства квартала

Мы пройдём по современным пешеходным зонам Москвы-Сити, где вы увидите:

  • ТРЦ «Афимолл» — центр жизни квартала
  • театральную площадку в виде часов — необычное пространство для городских мероприятий
  • мост Багратион — двухуровневый пешеходный мост через Москву-реку

Вы узнаете:

  • как возникла идея строительства Москвы-Сити
  • какие архитекторы работали над проектом небоскрёбов
  • какие технические решения применяли при строительстве высотных зданий

Также вы увидите необычные арт-объекты квартала, среди которых «Дерево жизни» — скульптура знаменитого художника Эрнста Неизвестного.

По желанию — панорамы Москвы с высоты

После прогулки можно подняться на одну из смотровых площадок:

  • «Панорама 360» — смотровая площадка с дегустацией мороженого фабрики «Чистая линия»
  • смотровая площадка башни «Око»
  • ресторан Ruski — с русской печью в центре зала

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • «Панорама 360»: взрослый билет — 2000 ₽, детский — 1000 ₽
  • Cмотровая площадка башни «Око»: взрослый билет — 1800 ₽, детский (7–14 лет) — 1000 ₽
  • Посещение ресторана Ruski — по меню

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Деловой центр»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 8587 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

