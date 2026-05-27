Москва-Сити — символ современной Москвы и один из самых амбициозных архитектурных проектов России.
На прогулке вы познакомитесь с историей делового квартала, разберётесь в необычных формах его небоскрёбов и узнаете, как создавался новый центр столицы.
Вы увидите самые известные башни комплекса, необычные арт-объекты и почувствуете атмосферу района, где сосредоточена деловая жизнь города.
Описание экскурсии
Знакомство с небоскрёбами Москвы-Сити
Каждая башня комплекса имеет свою форму, идею и историю. Вас ждут самые интересные здания квартала:
- башня «Эволюция» — знаменитая спираль
- башня «Империя» — элегантный небоскрёб с формой вытянутого эллипса
- башня «Меркурий» — яркое оранжево-золотое здание
- комплекс «Город столиц» — архитектурная композиция в честь Москвы и Санкт-Петербурга
- башня «Федерация» — одна из самых высоких башен Европы высотой 374 м
Общественные пространства квартала
Мы пройдём по современным пешеходным зонам Москвы-Сити, где вы увидите:
- ТРЦ «Афимолл» — центр жизни квартала
- театральную площадку в виде часов — необычное пространство для городских мероприятий
- мост Багратион — двухуровневый пешеходный мост через Москву-реку
Вы узнаете:
- как возникла идея строительства Москвы-Сити
- какие архитекторы работали над проектом небоскрёбов
- какие технические решения применяли при строительстве высотных зданий
Также вы увидите необычные арт-объекты квартала, среди которых «Дерево жизни» — скульптура знаменитого художника Эрнста Неизвестного.
По желанию — панорамы Москвы с высоты
После прогулки можно подняться на одну из смотровых площадок:
- «Панорама 360» — смотровая площадка с дегустацией мороженого фабрики «Чистая линия»
- смотровая площадка башни «Око»
- ресторан Ruski — с русской печью в центре зала
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- «Панорама 360»: взрослый билет — 2000 ₽, детский — 1000 ₽
- Cмотровая площадка башни «Око»: взрослый билет — 1800 ₽, детский (7–14 лет) — 1000 ₽
- Посещение ресторана Ruski — по меню
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Деловой центр»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 8587 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
