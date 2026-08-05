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Москва со вкусом мороженого: по фонтанам, кафе и историям

От персидских снегов до советского пломбира - с остановками на десерты
Три вещи, которые помогают пережить летнюю жару: фонтаны, мороженое и хорошие истории. На прогулке по центру Москвы мы пройдём путь от советского пломбира до чайного авангарда. Вспомним персидские снега и римские акведуки.

Я расскажу, как холодный десерт стал итогом 3000-летней истории и что связывает балет, цирк и эскимо.
Москва со вкусом мороженого: по фонтанам, кафе и историям
Москва со вкусом мороженого: по фонтанам, кафе и историям
Москва со вкусом мороженого: по фонтанам, кафе и историям

Описание билета

Начнём у Большого театра — пройдём интересными дорогами, посетим три кафе, название одного из которых звучит как обещание, и киоск мороженого в ГУМе.

Повстречаем:

  • фонтан с золотыми рыбками
  • двухвековое творение Джованни Витали
  • гостиницу с пьяным фасадом
  • рукотворную «Неглинку» с героями сказок
  • фонтан-рубль и исчезнувший фонтан

И вы узнаете:

  • как персидские снега и монгольские кочевники привели к появлению пломбира по ГОСТу
  • зачем императору понадобился десерт «Везувий на Монблане»
  • как львы и младенцы путти напоили Москву
  • что общего у городского декора, морской темой и мороженым
  • увидеть балет, сходить в цирк и попробовать эскимо — что это за правила
  • как готовят мороженое из сирени

Организационные детали

Мороженое, десерты и напитки оплачиваются отдельно и по желанию. Средний чек — 800–1200 ₽ за чел.

во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Базовый билет2399 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 259 туристов
Я дипломированный гид с аккредитацией. Мои маршруты охватывают не только культовые достопримечательности, но и укромные уголки города — и неизменно яркие истории. Будем говорить о минувшем как о настоящем и оценивать времена, обычаи, ароматы и вкусы Первопрестольной. О городе рассказываю только самое интересное, акценты расставляю на необычном. Кто-то из великих сказал: «Путешествие — это самое лучшее, что может подарить вам жизнь!»

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