Три вещи, которые помогают пережить летнюю жару: фонтаны, мороженое и хорошие истории. На прогулке по центру Москвы мы пройдём путь от советского пломбира до чайного авангарда. Вспомним персидские снега и римские акведуки. Я расскажу, как холодный десерт стал итогом 3000-летней истории и что связывает балет, цирк и эскимо.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Москве

Описание билета

Начнём у Большого театра — пройдём интересными дорогами, посетим три кафе, название одного из которых звучит как обещание, и киоск мороженого в ГУМе.

Повстречаем:

фонтан с золотыми рыбками

двухвековое творение Джованни Витали

гостиницу с пьяным фасадом

рукотворную «Неглинку» с героями сказок

фонтан-рубль и исчезнувший фонтан

И вы узнаете:

как персидские снега и монгольские кочевники привели к появлению пломбира по ГОСТу

зачем императору понадобился десерт «Везувий на Монблане»

как львы и младенцы путти напоили Москву

что общего у городского декора, морской темой и мороженым

увидеть балет, сходить в цирк и попробовать эскимо — что это за правила

как готовят мороженое из сирени

Организационные детали

Мороженое, десерты и напитки оплачиваются отдельно и по желанию. Средний чек — 800–1200 ₽ за чел.