Вы увидите:

ВДНХ — символ советской и современной истории, здесь начинаются дороги приключений.

Улицы старой Москвы (Мясницкая, Покровка), купеческие особняки, брусчатка, контраст эпох. Поговорим, как мотоциклы стали частью городской культуры.

• Небоскрёбы Москва-Сити — контраст брутальных мотоциклов и стеклянных гигантов. Ощущение скорости и масштаба на фоне урбанистики. Вас ждут:

Фотостопы и панорамы — остановимся у лучших видов для фото и коротких рассказов.

Кульминация в байк-центре «Ночные Волки» — мото-арт, живой дух свободы, истории о мотопробегах и байк-фестах и легендарный байкерский чай.

• Истории без купюр — вы узнаете о байк-культуре, легендах московских дорог и культовых местах мото-братства. Вы узнаете:

Почему Москва — один из центров байк-движения в Восточной Европе.

Какие мотопробеги проводятся в России.

Где в столице можно найти «мотоциклетные» памятники и арт-объекты.

Как байк-центр «Ночные Волки» стал меккой для мотоциклистов.

Как мото-эстетика повлияла на дизайн баров, клубов и даже городских пространств. Всё, что нужно от вас — быть готовым к приключению. Остальное берём на себя. Добро пожаловать в братство моторов! Важная информация:.

