Готовы к путешествию на мотоцикле времени? За 2 часа вы промчитесь от старинных переулков до футуристических небоскрёбов. Послушаете живые истории и отыщете скрытые места, о которых не пишут в путеводителях. А в финале окажетесь в легендарном байк-баре с живой музыкой. Это не просто прогулка — это ваше посвящение в мотобратство!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- ВДНХ — символ советской и современной истории, здесь начинаются дороги приключений.
- Улицы старой Москвы (Мясницкая, Покровка), купеческие особняки, брусчатка, контраст эпох. Поговорим, как мотоциклы стали частью городской культуры.
• Небоскрёбы Москва-Сити — контраст брутальных мотоциклов и стеклянных гигантов. Ощущение скорости и масштаба на фоне урбанистики. Вас ждут:
- Фотостопы и панорамы — остановимся у лучших видов для фото и коротких рассказов.
- Кульминация в байк-центре «Ночные Волки» — мото-арт, живой дух свободы, истории о мотопробегах и байк-фестах и легендарный байкерский чай.
• Истории без купюр — вы узнаете о байк-культуре, легендах московских дорог и культовых местах мото-братства. Вы узнаете:
- Почему Москва — один из центров байк-движения в Восточной Европе.
- Какие мотопробеги проводятся в России.
- Где в столице можно найти «мотоциклетные» памятники и арт-объекты.
- Как байк-центр «Ночные Волки» стал меккой для мотоциклистов.
Как мото-эстетика повлияла на дизайн баров, клубов и даже городских пространств. Всё, что нужно от вас — быть готовым к приключению. Остальное берём на себя. Добро пожаловать в братство моторов! Важная информация:.


- Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке.
- Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах — обо всем остальном позаботятся наши водители.
- По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей.
- Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении.
- На всех локациях делаем остановки.
- Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
- С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет.
Если расписание открыто, значит есть свободные места!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы старой Москвы
- ВДНХ
- Небоскрёбы Москва-Сити
Что включено
- Мотоцикл
- Защитная экипировка - шлемы, куртки, перчатки
- Теплая одежда (куртки, перчатки, штаны - у гидов с собой)
- Гид-пилот в поездке
- Экскурсионное сопровождение
- Дождевики (в случае непогоды)
- Гарнитуры со связью
Место начала и завершения?
Проспект Мира, д. 121А
Когда и сколько длится?
Когда: Если расписание открыто, значит есть свободные места!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация







Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
6 ноя 2025
Отличный сервис индивидуальный подход к заказчику!! Быстрое решение затруднительного вопроса, максимально комфортные условия даже для возрастных участников (60+)
Незабываемый опыт и отличные впечатления!! Маме очень понравилось, и хочет повторить, но уже в более теплое время года.

Сердечное спасибо Егору и Николаю!!!
Сердечное спасибо Егору и Николаю!!!


Е
Екатерина
25 авг 2025
Это было лучшее решение о том как провести выходной!
Очень качественно проведен инструктаж перед поездкой.
Безопасная езда и прекрасные водители.
Интересные фотолокации.
Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями.




И
Ирина
24 авг 2025
Это самая лучшая из необычных экскурсий. Заказывайте, точно не пожалеете!
С
Светлана
21 авг 2025
Экскурсия, от которой остаются незабываемые эмоции. Впечатлила. Комфортный мотоцикл, на котором чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Можно увидеть Москву в обозрении 360 градусов. Очень рекомендую. Отдельное спасибо Егору за его отношению к своему делу и к клиентам
М
Макушева
15 авг 2025
Мотопрогулка организованна прекрасно. Классные ощущения при поездке и при осмотре достопримечательностей Москвы. Приятные молодые люди все показали интересно рассказали. Всё было прекрасно!!!!!
Д
Дарья
9 авг 2025
Благодарю очень за проведенную прогулку!
Прекрасные чувства от скорости и от ювелирного профессионализма водителя Никиты!
Рассказал мне об интересных местах в центре Москвы и о мотокультуре.
Пока знакомлюсь с данной темой и техникой, уверена, что нашла вас не случайно



Е
Еланская
7 авг 2025
Несомненно самое яркое событие лета! Незабываемые эмоции💥 Спасибо большое организаторам Алексею и Егору за удивительную, потрясающую и очень интересную экскурсию. И за классные фотки🫶
Ю
Юлия
7 авг 2025
Несомненно самое яркое событие лета! Незабываемые эмоции💥 Спасибо большое организаторам Алексею и Егору за удивительную, потрясающую и очень интересную экскурсию. И за классные фотки🫶
С
Светлана
6 авг 2025
Мото прогулка это самое яркое впечатление этого дня! Всем советую. Получите незабываемые эмоции и впечатления. Хочу поблагодарить Егора. Был внимателен и вежлив. Рассказал много новой информации о Москве. Спасибо 😉
О
Ольга
4 авг 2025
Незабываемые впечатления от ночной поездки по культовым местам Москвы посещение клуба ночные волки аудиогид о малоизвестных фактах столицы. Адреналин скорость и опытные пилоты всё что нужно чтобы прекрасно провести время. Однозначно рекомендую данную услугу вы не останетесь равнодушными. А мы однозначно в восторге поездка запомнится надолго
