Каждый день с 10:00 до 19:00, кроме понедельника

Вас ждёт настоящая космическая Одиссея. Не покидая нашу планету, вы отправитесь в незабываемое путешествие через пространство и время.

Вы станете свидетелями грандиозных замыслов отцов космонавтики и подвигов героев-первопроходцев. Познакомитесь с уникальными образцами космических технологий прошлого, настоящего и будущего. Прикоснётесь к таинственным мирам Солнечной системы. Узнаете интересные факты о жизни космонавтов на орбите.

Экспозиция музея многогранна. Она интересна и ребёнку, и взрослому, и знатоку космической тематики, и начинающему человеку, пришедшему получить полезные знания или просто приятно провести время.

Счастливого полёта в неизведанное!