Каждый день с 10:00 до 19:00, кроме понедельника

Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия

Музей космонавтики

Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Вас ждёт настоящая космическая Одиссея. Не покидая нашу планету, вы отправитесь в незабываемое путешествие через пространство и время.
Вы станете свидетелями грандиозных замыслов отцов космонавтики и подвигов героев-первопроходцев. Познакомитесь с уникальными образцами космических технологий прошлого, настоящего и будущего. Прикоснётесь к таинственным мирам Солнечной системы. Узнаете интересные факты о жизни космонавтов на орбите.
Экспозиция музея многогранна. Она интересна и ребёнку, и взрослому, и знатоку космической тематики, и начинающему человеку, пришедшему получить полезные знания или просто приятно провести время.
Счастливого полёта в неизведанное!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Взрослые: билет + аудиотур
990 ₽
Дети (7-18 лет): билет + аудиотур
690 ₽
Пенсионеры: билет + аудиотур
690 ₽
Дети до 6 лет: билет + аудиотур
390 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Музей космонавтики
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории покорения космоса от Циолковского до наших дней, удивительные научные и технические факты
  • Рекомендации других космических экспозиций
  • <strong>ВНИМАНИЕ: с 28 ноября для входа в музей вам потребуется защитная маска, удостоверение личности и QR-код прошедшего вакцинацию, переболевшего коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или получившего отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад. </strong>
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Посещение кинозала внутри музея
Место начала и завершения
Музей космонавтики (проспект Мира)
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 19:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 10:00 до 19:00, кроме понедельника

WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские🎫Билеты👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров⚙️Необычные🖼Музеи👨‍👩‍👧‍👦Семейные#Интерактивные#Тематические экскурсии🪐Космос🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
Индивидуальная экскурсия
5
3
4 500
за 1-10 чел.
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
Прогуливаясь по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса, вы узнаете все самое интересное и...
В удобное время для туристов, по договоренности
Билет в Дарвиновский музей
600
за 1 чел.
Билет в Дарвиновский музей
Дарвиновский музей - крупнейший зоологический музей в Европе
ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00
Музей космонавтики
4ч 30м
1 800
за 1 чел.
Музей космонавтики
Приглашаем вас в удивительный мир космонавтики
Билет в Исторический музей
4
1
600
за 1 чел.
Билет в Исторический музей
Если вы хоть раз бывали на Красной площади - вы проходили мимо этого здания из красного кирпича
Ежедневно кроме четверга
Квест по музею Космонавтики "Поехали. "
Индивидуальный квест
5
10
750
за 1 чел.
Квест по музею Космонавтики "Поехали. "
Вы всегда мечтали стать космонавтом или хотя бы приложить руку к космическим исследованиям
В любой день, время - в рамках времени открытия музея.
Космические тропы Москвы
5
5
2 250
за 1 чел.
Космические тропы Москвы
Пешеходная экскурсия будет проходить на территории ВДНХ, которая заслужила название космического...
В четверг и воскресенье в 12:00
Входной билет в Третьяковскую галерею
4.5
57
700
за 1 чел.
Входной билет в Третьяковскую галерею
Если вы собираетесь в Москву, то бывалые путешественники обязательно скажут - посетите Третьяковскую...
Билет в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)
4.3
208
590
за 1 чел.
Билет в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)
Музей Москва-Сити расположен на 56 этаже делового комплекса «Империя»
Понедельник: 16:00 — 22:00, вторник-воскресенье: 10:00 — 22:00
Билет в Музей Вооруженных Сил РФ
500
за 1 чел.
Билет в Музей Вооруженных Сил РФ
Добро пожаловать в один из крупнейших военно-исторических музеев мира
ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 17:00
Входной билет на Соборную площадь
4.1
192
1ч 30м
900
за 1 чел.
Входной билет на Соборную площадь
Электронный ваучер на вход на Соборную площадь Кремля, а также на право посещения действующей...
ежедневно кроме четверга
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
4.4
372
1 600
за 1 чел.
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
Отличная возможность гарантированно попасть в Алмазный фонд - самый труднодоступный и защищенный...
Ежедневно кроме четверга
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Индивидуальный квест
5
6
6 000
за 1-7 чел.
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы

WeGoTrip проводит ещё 12 экскурсий

Третьяковская галерея: входной билет с аудиотуром по шедеврам коллекции
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
1 090
за 1 чел.
Третьяковская галерея: входной билет с аудиотуром по шедеврам коллекции
Сокровищница, в которой хранятся шедевры отечественного искусства - так можно назвать Третьяковскую...
ВС, ВТ, СР: 10:00—18:00, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00—21:00, выходной ПН
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити: башни, арт-объекты и захватывающие панорамы
Индивидуальная экскурсия
2.7
3
600
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити: башни, арт-объекты и захватывающие панорамы
Мы поможем вам выбрать самый интересный маршрут и не заблудиться в лабиринтах "Москва-Сити"
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: прогулка по неизведанному Арбату
Индивидуальная экскурсия
5
1
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: прогулка по неизведанному Арбату
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Индивидуальный квест
5
5
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Устали от традиционных экскурсий с огромной толпой туристов
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Индивидуальная экскурсия
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Вы можете выбрать любое удобное время
Аудиоэкскурсия "Незнакомая Таганка" : прогулка по неизвестному району Москвы
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Незнакомая Таганка" : прогулка по неизвестному району Москвы
Вы можете выбрать любое удобное время
Аудиоэкскурсия "Нескучный Парк Горького" : фотопрогулка по главному парку столицы
Индивидуальная фото-прогулка
5
1
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Нескучный Парк Горького" : фотопрогулка по главному парку столицы
Вы можете выбрать любое удобное время
"Как Москва в кино играла" : аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Индивидуальная экскурсия
5
1
990
за 1 чел.
"Как Москва в кино играла" : аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Вы можете выбрать любое удобное время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺