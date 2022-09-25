Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)

Прогуляться по Москве с экспертом по точным наукам и увидеть красоту математической Вселенной

Математика — это порядок, точность и закономерность.

А еще это настоящая магия! Гид проведет детей по местам, где наглядно покажет ее участие в жизни, окружающих вещах и привычных явлениях. Через эту науку они по-новому посмотрят на искусство, архитектуру, природу. А игры, фокусы и практические опыты сделают путешествие особенно увлекательным.
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История науки простым языком

Наш эксперт расскажет, как зародилась и развивалась математика, как повлияла на исторические события, в каких областях и профессиях играет главную роль и как в рукотворном и нерукотворном мире применяются ее формулы и цифры.

Математика повсюду: загадки, трюки, примеры

Дети узнают, как доказать, что 5=6. На примере игры на укулеле гид покажет, что такое звук и колебание струн. Объяснит, что такое ритм и какой его тип используется в современных треках, «западающих» в головах у слушателей. Расскажет, как измерить золотое сечение своего лица, продемонстрирует, что такое фрактал на примере папоротника. Кроме того, участники измерят длину лавочки так, как это делали в Древнем Египте. Отыщут симметрию в зданиях. И научатся писать длинные даты, используя менее популярные римские цифры, такие как D и L.

Шагаем по Москве — в компании Ее Величества Математики

  • Экскурсия начнется на Триумфальной площади, около памятника Маяковскому, напротив здания гостиницы «Пекин». Здесь вы услышите вводную часть о математике — ее зарождении и первых числах.
  • В саду Аквариум объектами внимания будут два фонтана — со скульптурой Аполлона, играющего на лире, и Сатира, играющего на свирели. Каковы взаимоотношения математики и искусства, в частности, музыки? Узнаете при встрече!
  • Третья точка — сквер-аллея им. Шехтеля. Вы увидите, как проявляется роль математики в архитектуре. Рассмотрите проекты великого архитектора и другие иллюстрации необычных сооружений Москвы. А после дойдете до здания типографии Левенсона, чтобы вживую увидеть постройку Шехтеля.
  • Далее в программе — Патриаршие пруды. Гид объяснит, как подтверждается в реальности высказывание Галилея: «Великая книга природы написана математическими символами». Вы узнаете, где, например, в природе можно встретить золотое сечение, числа Фибоначчи, фракталы и что это такое.

Дополнительно: Музей истории телефона
При бронировании вы можете выбрать вариант с часовой интерактивной экскурсией по Музею истории телефона. Здесь дети увидят, что связь между людьми и передача данных — еще одна сфера, в которой ярко видна роль математики. Пообщаются друг с другом на раритетных телефонах разных лет. Их научат пользоваться коммутатором и телеграфировать сигналы при помощи азбуки Морзе. Покажут принципы работы старых телефонных аппаратов. А также расскажут, почему нельзя обмануть современные глушители телефонной связи, и объяснят принцип работы передачи звуковых волн.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников 9+
  • Экскурсия проводится для детей c родителями (может быть несколько детей в сопровождении одного взрослого)
  • Экскурсию проведет эксперт-математик, который специализируется на необычной и доступной подаче материала детям
  • Пожалуйста, при бронировании выберете один из вариантов: только экскурсия по городу (1,5-2 часа) либо экскурсия по городу + экскурсия по Музею истории телефона (2,5-3 часа). Во втором случае доплата на месте составит 600 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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