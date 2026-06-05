Математика - это не только цифры и формулы, но и настоящая магия! Экскурсия проведет детей по местам, где математика проявляется в повседневной жизни, искусстве и архитектуре.



Гид покажет, как древние системы исчисления используются в современном мире, и расскажет о связи математики с музыкой и природой.



Игры и практические опыты сделают путешествие увлекательным и познавательным для детей и их родителей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а школьные каникулы позволяют легко организовать посещение. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако стоит учитывать возможность дождей. Зимой, хотя и холодно, экскурсия возможна, но стоит одеться теплее и учесть короткий световой день.

Сейчас август — это идеальное время.