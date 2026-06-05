Математика - это не только цифры и формулы, но и настоящая магия! Экскурсия проведет детей по местам, где математика проявляется в повседневной жизни, искусстве и архитектуре.
Гид покажет, как древние системы исчисления используются в современном мире, и расскажет о связи математики с музыкой и природой.
Игры и практические опыты сделают путешествие увлекательным и познавательным для детей и их родителей
Гид покажет, как древние системы исчисления используются в современном мире, и расскажет о связи математики с музыкой и природой.
Игры и практические опыты сделают путешествие увлекательным и познавательным для детей и их родителей
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Увлекательное знакомство с математикой
- 📚 Интерактивное обучение через игры
- 🎨 Связь математики с искусством и архитектурой
- 🏛 Прогулка по историческим местам Москвы
- 👨🏫 Экспертный гид-математик
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а школьные каникулы позволяют легко организовать посещение. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако стоит учитывать возможность дождей. Зимой, хотя и холодно, экскурсия возможна, но стоит одеться теплее и учесть короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Триумфальная площадь
- Парк «Аквариум»
- Сквер Аллеи архитектора Шехтеля
- Патриаршие пруды
Описание экскурсии
История науки простым языком
Наш эксперт расскажет, как зародилась наука математика, какие системы исчисления использовали в древности, какие области и профессии невозможно представить без точной науки, где и как применяются её формулы и цифры в окружающем мире.
Математика повсюду: загадки, трюки, примеры
Дети попробуют измерить длину так, как это делал египтянин, научатся писать длинные даты, используя менее популярные римские цифры, такие как D и L. На примере популярных мелодий эксперт расскажет, что такое ритм и такт, а участникам будет предложено определить различия между маршем и вальсом. Дети разберутся в правилах симметрии и золотого сечения, поищут геометрические фигур в фасадах зданий.
Шагаем по Москве — в компании Её Величества Математики
- Начнём экскурсию на Триумфальной площади. Узнаем о зарождении математики как науки и первых числах.
- Следующая остановка — парк «Аквариум». Разглядывая скульптуру Аполлона, поговорим о связи математики с искусством. Как Пифагору удалось «подружить» точную науку с музыкой? Узнаете на экскурсии!
- Прогуляемся до сквера Аллеи архитектора Шехтеля и обсудим его необычные постройки, которые можно встретить в Москве, раскроем секреты строительства некоторых из них.
- Продолжится экскурсия на Патриарших прудах. Эксперт расскажет про численные закономерности в окружающем мире. Объяснит, как самим построить золотое сечение и где его можно увидеть.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников 9+
- Экскурсия проводится для детей c родителями (может быть несколько детей в сопровождении одного взрослого)
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт эксперт-математик, который специализируется на необычной и доступной подаче материала детям
- В качестве продолжения экскурсии мы рекомендуем самостоятельно посетить Музей истории телефона, который находится в 5 минутах от места окончания нашей прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1891 туриста
Я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Подростки 16 лет получили отличные впечатления. Отметили, что Данила очень хорошо владеет материалом, сразу нашел с ними общий язык, смог заинтересовать с первых минут, кроме того в принципе был интересным
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Прекрасная прогулка. Конечно, это совсем не экскурсия по Москве, но это именно прогулка и знакомство с миром математики чуть-чуть с другой стороны. Данила - отличный расказчик, всё разложил по полочкам. Семилетка, конечно не всё понял, и был слегка расстроен, что ему не дали выполнить задание. Но это мы учитывали заранее, так что, в общем, нам всё понравилось.
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А
Огромное спасибо гиду и организатору! понравилось все. И быстрые ответы на вопросы, и готовность пойти навстречу. Даниил рассказывал очень увлекательно,много интерактива и даже квест. Дети остались довольны)
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Провели мероприятие для нашего класса - отлично получилось! Ребятам очень понравилось экскурсия, погода нам тоже импонировала.
Рекомендуем для всех, особенно ребят из физ-мат классов:)
Рекомендуем для всех, особенно ребят из физ-мат классов:)
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Очень интересный формат для понимания силы математики, которая во всем, что нас окружает - от архитектуры, до музыки и поэзии. Круто построена экскурсия, когда дети приходят с одним представлением о
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А
Данила очень увлеченный молодой человек, который умеет и рассказывать, и слушать, и объяснять. Как мне показалось, довольно легко адаптируется к неожиданным обстоятельствам. Именно таким в моем понимании и должен быть
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Входит в следующие категории Москвы
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