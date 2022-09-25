Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История науки простым языком
Наш эксперт расскажет, как зародилась и развивалась математика, как повлияла на исторические события, в каких областях и профессиях играет главную роль и как в рукотворном и нерукотворном мире применяются ее формулы и цифры.
Математика повсюду: загадки, трюки, примеры
Дети узнают, как доказать, что 5=6. На примере игры на укулеле гид покажет, что такое звук и колебание струн. Объяснит, что такое ритм и какой его тип используется в современных треках, «западающих» в головах у слушателей. Расскажет, как измерить золотое сечение своего лица, продемонстрирует, что такое фрактал на примере папоротника. Кроме того, участники измерят длину лавочки так, как это делали в Древнем Египте. Отыщут симметрию в зданиях. И научатся писать длинные даты, используя менее популярные римские цифры, такие как D и L.
Шагаем по Москве — в компании Ее Величества Математики
Экскурсия начнется на Триумфальной площади, около памятника Маяковскому, напротив здания гостиницы «Пекин». Здесь вы услышите вводную часть о математике — ее зарождении и первых числах.
В саду Аквариум объектами внимания будут два фонтана — со скульптурой Аполлона, играющего на лире, и Сатира, играющего на свирели. Каковы взаимоотношения математики и искусства, в частности, музыки? Узнаете при встрече!
Третья точка — сквер-аллея им. Шехтеля. Вы увидите, как проявляется роль математики в архитектуре. Рассмотрите проекты великого архитектора и другие иллюстрации необычных сооружений Москвы. А после дойдете до здания типографии Левенсона, чтобы вживую увидеть постройку Шехтеля.
Далее в программе — Патриаршие пруды. Гид объяснит, как подтверждается в реальности высказывание Галилея: «Великая книга природы написана математическими символами». Вы узнаете, где, например, в природе можно встретить золотое сечение, числа Фибоначчи, фракталы и что это такое.
Дополнительно: Музей истории телефона При бронировании вы можете выбрать вариант с часовой интерактивной экскурсией по Музею истории телефона. Здесь дети увидят, что связь между людьми и передача данных — еще одна сфера, в которой ярко видна роль математики. Пообщаются друг с другом на раритетных телефонах разных лет. Их научат пользоваться коммутатором и телеграфировать сигналы при помощи азбуки Морзе. Покажут принципы работы старых телефонных аппаратов. А также расскажут, почему нельзя обмануть современные глушители телефонной связи, и объяснят принцип работы передачи звуковых волн.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст участников 9+
Экскурсия проводится для детей c родителями (может быть несколько детей в сопровождении одного взрослого)
Экскурсию проведет эксперт-математик, который специализируется на необычной и доступной подаче материала детям
Пожалуйста, при бронировании выберете один из вариантов: только экскурсия по городу (1,5-2 часа) либо экскурсия по городу + экскурсия по Музею истории телефона (2,5-3 часа). Во втором случае доплата на месте составит 600 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Меня зовут Анна, я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и имея большой опыт работы в туризме, я хотела сделать продукт, где будет и польза, и развлечение. Привлекая вовлеченных педагогов в качестве гидов, мы показываем детям другую плоскость изучаемых в школе предметов — нескучную и применимую в жизни. Но по-прежнему соответствующую ФГОС:)