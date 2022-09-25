Математика — это порядок, точность и закономерность. А еще это настоящая магия! Гид проведет детей по местам, где наглядно покажет ее участие в жизни, окружающих вещах и привычных явлениях. Через эту науку они по-новому посмотрят на искусство, архитектуру, природу. А игры, фокусы и практические опыты сделают путешествие особенно увлекательным.

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Описание

Что вас ожидает

История науки простым языком

Наш эксперт расскажет, как зародилась и развивалась математика, как повлияла на исторические события, в каких областях и профессиях играет главную роль и как в рукотворном и нерукотворном мире применяются ее формулы и цифры.

Математика повсюду: загадки, трюки, примеры

Дети узнают, как доказать, что 5=6. На примере игры на укулеле гид покажет, что такое звук и колебание струн. Объяснит, что такое ритм и какой его тип используется в современных треках, «западающих» в головах у слушателей. Расскажет, как измерить золотое сечение своего лица, продемонстрирует, что такое фрактал на примере папоротника. Кроме того, участники измерят длину лавочки так, как это делали в Древнем Египте. Отыщут симметрию в зданиях. И научатся писать длинные даты, используя менее популярные римские цифры, такие как D и L.

Шагаем по Москве — в компании Ее Величества Математики

Экскурсия начнется на Триумфальной площади, около памятника Маяковскому, напротив здания гостиницы «Пекин». Здесь вы услышите вводную часть о математике — ее зарождении и первых числах.

В саду Аквариум объектами внимания будут два фонтана — со скульптурой Аполлона, играющего на лире, и Сатира, играющего на свирели. Каковы взаимоотношения математики и искусства, в частности, музыки? Узнаете при встрече!

Третья точка — сквер-аллея им. Шехтеля. Вы увидите, как проявляется роль математики в архитектуре. Рассмотрите проекты великого архитектора и другие иллюстрации необычных сооружений Москвы. А после дойдете до здания типографии Левенсона, чтобы вживую увидеть постройку Шехтеля.

Далее в программе — Патриаршие пруды. Гид объяснит, как подтверждается в реальности высказывание Галилея: «Великая книга природы написана математическими символами». Вы узнаете, где, например, в природе можно встретить золотое сечение, числа Фибоначчи, фракталы и что это такое.

Дополнительно: Музей истории телефона

При бронировании вы можете выбрать вариант с часовой интерактивной экскурсией по Музею истории телефона. Здесь дети увидят, что связь между людьми и передача данных — еще одна сфера, в которой ярко видна роль математики. Пообщаются друг с другом на раритетных телефонах разных лет. Их научат пользоваться коммутатором и телеграфировать сигналы при помощи азбуки Морзе. Покажут принципы работы старых телефонных аппаратов. А также расскажут, почему нельзя обмануть современные глушители телефонной связи, и объяснят принцип работы передачи звуковых волн.

Организационные детали