Мясницкая улица- одна из старейших улиц Москвы. Ее история 📖 начинается с 1472 г., когда Иван 3, в ознаменование присоединения к Московскому государству Великого Новгорода, построил здесь церковь ⛪ Успения на Бору, позже названную Гребневской. Спустя 10 лет, в 1482 г., он поселит здесь новгородских купцов и бояр.

Изначально она начиналась от Никольских ворот Кремля, а в XVI веке уже доходила до стены Белого города, который пролегал по границе современного Бульварного кольца.

К концу XVI века ул