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Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.

5
1 отзыв
Надежда М.
Надежда М. – Гид из Москвы
Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.
Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.

Что вы увидите

  • В ходе экскурсии вы узнаете :
  • 1. Кто мечтал построить “лучезарный город”
  • 2. Где находилась в годы войны ставка И. В. Сталина
  • 3. Где проходили собрания масонов
  • 4. О чем жалеет призрак Мясницкой улицы.
  • 5. Где А. С. Пушкин впервые читал “Бориса Годунова”.
  • 6. Кто стал прототипом Кисы Воробьянинова
  • 7. Где на Мясницкой находился “дом ужасов”.
  • В ходе экскурсии вы увидите:
  • Первый московский небоскреб- “тучерез”
  • Дом “Трех композиторов”
  • 3. “Меньшикову башню”
  • 4. “Рог изобилия”- особняк в стиле “классицизм”
  • 5. “Китайскую шкатулку” - самый необычный дом на Мясницкой.
  • 6. Дом “фарфорового короля”
  • 7. Здание Московской духовной консистории
Мясницкая улица- одна из старейших улиц Москвы. Ее история 📖 начинается с 1472 г., когда Иван 3, в ознаменование присоединения к Московскому государству Великого Новгорода, построил здесь церковь ⛪ Успения на Бору, позже названную Гребневской. Спустя 10 лет, в 1482 г., он поселит здесь новгородских купцов и бояр.
Изначально она начиналась от Никольских ворот Кремля, а в XVI веке уже доходила до стены Белого города, который пролегал по границе современного Бульварного кольца.
К концу XVI века ул
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Встреча в отеле
  • Питание
Начало
🚩 Ст. метро Лубянка Сокольн. линии Новая площадь
Место завершения
🏁 Ст.метро Красные ворота Сокольнической линии, Южный вестибюль.
Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.
Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.
Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.
Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.
Мясницкая улица- ремесленная, дворянская, купеческая.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда М.
Надежда М.
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