2. Где находилась в годы войны ставка И. В. Сталина
3. Где проходили собрания масонов
4. О чем жалеет призрак Мясницкой улицы.
5. Где А. С. Пушкин впервые читал “Бориса Годунова”.
6. Кто стал прототипом Кисы Воробьянинова
7. Где на Мясницкой находился “дом ужасов”.
В ходе экскурсии вы увидите:
Первый московский небоскреб- “тучерез”
Дом “Трех композиторов”
3. “Меньшикову башню”
4. “Рог изобилия”- особняк в стиле “классицизм”
5. “Китайскую шкатулку” - самый необычный дом на Мясницкой.
6. Дом “фарфорового короля”
7. Здание Московской духовной консистории
Мясницкая улица- одна из старейших улиц Москвы. Ее история 📖 начинается с 1472 г., когда Иван 3, в ознаменование присоединения к Московскому государству Великого Новгорода, построил здесь церковь ⛪ Успения на Бору, позже названную Гребневской. Спустя 10 лет, в 1482 г., он поселит здесь новгородских купцов и бояр.
Изначально она начиналась от Никольских ворот Кремля, а в XVI веке уже доходила до стены Белого города, который пролегал по границе современного Бульварного кольца.
К концу XVI века ул
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Встреча в отеле
Питание
Начало
🚩 Ст. метро Лубянка Сокольн. линии Новая площадь
Место завершения
🏁 Ст.метро Красные ворота Сокольнической линии, Южный вестибюль.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.