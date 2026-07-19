На тихом электроходе «Стрельна» вы пройдёте по знаковым местам столицы и увидите Москву с нового ракурса.
За бортом будут неспешно проплывать Кремль, храм Христа Спасителя, парк «Зарядье» и других достопримечательности. А на борту для вас — ресторан с авторским меню и уютные зоны для отдыха.
За бортом будут неспешно проплывать Кремль, храм Христа Спасителя, парк «Зарядье» и других достопримечательности. А на борту для вас — ресторан с авторским меню и уютные зоны для отдыха.
Описание экскурсии
Круговая водная прогулка
Начнём от причала «Лужники» и пойдём в сторону Кремля. Вы увидите:
- спортивный комплекс «Лужники»
- Воробьёвы горы
- парк Горького
- Нескучный сад
- Крымский мост
- памятник Петру I
- храм Христа Спасителя
- Кремль
- собор Василия Блаженного
- парк «Зарядье»
- Парящий мост
Затем судно развернётся и проследует обратно в сторону Лужников.
Гастрономия на борту «Стрельны»
На борту работает ресторан по меню от шеф-поваров судна. Для вас — знакомые вкусы в современном прочтении: закуски, горячие блюда, десерты и барная карта.
Организационные детали
- Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Еда и напитки в ресторане оплачиваются дополнительно и по желанию
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский 6-12 лет
|1500 ₽
|Стандарт
|2200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Лужники»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 580 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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