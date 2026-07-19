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На электроходе по центру Москвы - с видами и рестораном (по выходным)

Увидеть сердце города с воды и заказать блюда от шефов
На тихом электроходе «Стрельна» вы пройдёте по знаковым местам столицы и увидите Москву с нового ракурса.

За бортом будут неспешно проплывать Кремль, храм Христа Спасителя, парк «Зарядье» и других достопримечательности. А на борту для вас — ресторан с авторским меню и уютные зоны для отдыха.
На электроходе по центру Москвы - с видами и рестораном (по выходным)
На электроходе по центру Москвы - с видами и рестораном (по выходным)
На электроходе по центру Москвы - с видами и рестораном (по выходным)

Описание экскурсии

Круговая водная прогулка

Начнём от причала «Лужники» и пойдём в сторону Кремля. Вы увидите:

  • спортивный комплекс «Лужники»
  • Воробьёвы горы
  • парк Горького
  • Нескучный сад
  • Крымский мост
  • памятник Петру I
  • храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • собор Василия Блаженного
  • парк «Зарядье»
  • Парящий мост

Затем судно развернётся и проследует обратно в сторону Лужников.

Гастрономия на борту «Стрельны»

На борту работает ресторан по меню от шеф-поваров судна. Для вас — знакомые вкусы в современном прочтении: закуски, горячие блюда, десерты и барная карта.

Организационные детали

  • Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
  • Еда и напитки в ресторане оплачиваются дополнительно и по желанию

в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 5 летБесплатно
Детский 6-12 лет1500 ₽
Стандарт2200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Лужники»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ
ВодоходЪ — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 580 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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по Байкалу. Три года подряд — в 2021, 2022 и 2023 годах — компания становилась лауреатом конкурса «Лидер отрасли», который ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Экспертный совет конкурса неоднократно признавал «ВодоходЪ» лучшей компанией в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные)».

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