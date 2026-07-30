Посмотреть на разнообразие московской архитектуры, ощутить ветерок с Москвы-реки, сделать отличные фото — вот план на эту прогулку.
Она проходит на комфортабельном двухпалубном теплоходе мимо Кремля, Храма Христа Спасителя, бывшей фабрики «Красный Октябрь», Парка Горького, стадиона «Лужники».
Она проходит на комфортабельном двухпалубном теплоходе мимо Кремля, Храма Христа Спасителя, бывшей фабрики «Красный Октябрь», Парка Горького, стадиона «Лужники».
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр Эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Крымский мост — Парк Горького — Воробьёвы горы — оборот — Причал «Китай-город/Устьинский»
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Прага» или «Вдохновение». На судне есть туалет, работает кафе-бар
- Прогулка доступна для гостей с велосипедами и детскими колясками
- Нельзя проносить на борт еду и безолкогольные напитки; можно свой алкоголь (кроме пива) из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны (при наличии чека из магазина). Посуда на теплоходе не предоставляется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, Туда и обратно
|1290 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет туда и обратно
|690 ₽
|Детский, до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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