Одна из самых известных рек Москвы — Неглинная — и сегодня течёт через центр столицы.
В древности она служила водной защитой Московского Кремля, а после пожаров 1812 года была заключена в
В древности она служила водной защитой Московского Кремля, а после пожаров 1812 года была заключена в
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Мы начнём путь у Кремлёвской стены, пройдём сквозь Александровский сад и посмотрим на сказочный фонтанный комплекс. Найдём старейший фонтан Москвы и выйдем к площади Большого театра. Завершим прогулку в районе улицы Кузнецкий мост, где вы по желанию сможете пообедать в одном из уютных кафе.
Вы узнаете:
- За что знаменитую реку замуровали под землю и как она отомстила москвичам
- Как устроены подземные лабиринты Неглинки
- Какие мистические существа обитают в подземном коллекторе и стоит ли их опасаться
- Какая пушка никогда не стреляла
- Через какой мост нельзя перейти
Экскурсия проходит в интерактивном формате. На каждой остановке из моего портфеля будут появляться тематические предметы-подводки. Они помогут вам лучше запомнить материал.
Организационные детали
- Экскурсия возможна в двух форматах: детский (с решением кроссворда) и взрослый
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кутафьей башни Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Приветствую! Меня зовут Наталья. Провожу авторские экскурсии по родному городу. От парадной Красной площади и модного Сити до тайных двориков и переулков. В экскурсиях участвуют ваши глаза, уши, ноги и, конечно, душа! Предлагаю быть внимательнее к деталям, попробовать угадать стиль и эпоху. Вспомнить старую Москву и смело встретиться с новой!Задать вопрос
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