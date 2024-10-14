Одна из самых известных рек Москвы — Неглинная — и сегодня течёт через центр столицы.В древности она служила водной защитой Московского Кремля, а после пожаров 1812 года была заключена в

подземный коллектор. С годами река обросла легендами и небылицами. На экскурсии мы пройдём вдоль её русла и развенчаем популярные мифы. Пощупаем клейма старинных кирпичей, прикоснёмся к монетам царской России и рассмотрим окаменелости Юрского периода.

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за 1-5 человек или 850 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы начнём путь у Кремлёвской стены, пройдём сквозь Александровский сад и посмотрим на сказочный фонтанный комплекс. Найдём старейший фонтан Москвы и выйдем к площади Большого театра. Завершим прогулку в районе улицы Кузнецкий мост, где вы по желанию сможете пообедать в одном из уютных кафе.

Вы узнаете:

За что знаменитую реку замуровали под землю и как она отомстила москвичам

Как устроены подземные лабиринты Неглинки

Какие мистические существа обитают в подземном коллекторе и стоит ли их опасаться

Какая пушка никогда не стреляла

Через какой мост нельзя перейти

Экскурсия проходит в интерактивном формате. На каждой остановке из моего портфеля будут появляться тематические предметы-подводки. Они помогут вам лучше запомнить материал.

Организационные детали