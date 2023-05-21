Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе

Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия

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Объединим приятное с полезным: отправимся на велопрогулку по зелёному студгородку, чтобы отыскать любопытные архитектурные объекты и погрузиться в научную историю университета.

Что здесь вычисляли на двух огромных суперкомпьютерах? Где находятся работающие телескопы? Аэротрубы, светящиеся клетки, ускорители… Как, когда, для чего? Едем в мир открытий на велосипеде или самокате!
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Научные покатушки по Воробьёвым горам в мини-группе
Ближайшие даты:
21
мая
26
мая
28
мая
4
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами объедем почти всю территорию МГУ на Воробьёвых горах, за исключением Ботсада и смотровой площадки. Вы побываете в разных укромных уголках студгородка, увидите НИИ, учебные корпуса, спортивные объекты. По выходным здесь малолюдно и очень атмосферно.

Наши сюжеты

🧬 Не только пробирки. Аэротруба и гидродинамический канал Института механики. Вы узнаете о серьёзной экспериментальной базе, на которой проверяли аэродинамические свойства Останкинской башни и стадиона «Зенит» перед строительством.

🧬 Пересчитываем Ломоносовых. Спутник-наблюдатель за вспышками Сверхновых, спроектированный нобелевским лауреатом. И два суперкомпьютера, которые входили в первые десятки рейтинга самых мощных в мире. Я покажу вам выносные системы охлаждения для них.

🧬 Раньше наукоградов. Обсудим опыт проектирования научного кампуса МГУ: функциональная структура самих институтов, организация единой инфраструктуры для обмена опытом между ними.

🧬 История появления телескопов в черте мегаполиса. Отыщем работающие телескопы на территории института Штейнберга. Вы осмотрите их снаружи и узнаете, чем они отличаются между собой и как их до сих пор эксплуатируют.

🧬 Как наука заставляет клетки светиться. Микроскопы и методы генной инженерии — ждут вас у исследовательского центра Биологического факультета.

🧬 Крошка-ускоритель прямо в стенах факультета. Вспомним времена, когда ещё можно было учить студентов и изучать свойства атомов, не выходя из одного здания.

🧬 Нет предела любопытству геохимиков. Вы услышите историю про институт, где сконструировали счётчик Гейгера для ликвидаторов Чернобыльской аварии.

Закончится экскурсия у въезда в парк Дворца пионеров.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает передвижение на велосипеде, самокате или моноколесе
  • Аренда транспорта не включена в стоимость экскурсии. На месте сбора группы находится стоянка велосипедов ВелоБайк и самокатов Whoosh, Юрент, Яндекс Go.
  • Убедительная просьба арендовать транспорт и прибыть на место сбора до начала экскурсии
  • В случае сильного дождя или ветра прогулка может быть отменена или перенесена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Ломоносовский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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