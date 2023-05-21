Объединим приятное с полезным: отправимся на велопрогулку по зелёному студгородку, чтобы отыскать любопытные архитектурные объекты и погрузиться в научную историю университета. Что здесь вычисляли на двух огромных суперкомпьютерах? Где находятся работающие телескопы? Аэротрубы, светящиеся клетки, ускорители… Как, когда, для чего? Едем в мир открытий на велосипеде или самокате!

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Описание

Что вас ожидает

Мы с вами объедем почти всю территорию МГУ на Воробьёвых горах, за исключением Ботсада и смотровой площадки. Вы побываете в разных укромных уголках студгородка, увидите НИИ, учебные корпуса, спортивные объекты. По выходным здесь малолюдно и очень атмосферно.

Наши сюжеты

🧬 Не только пробирки. Аэротруба и гидродинамический канал Института механики. Вы узнаете о серьёзной экспериментальной базе, на которой проверяли аэродинамические свойства Останкинской башни и стадиона «Зенит» перед строительством.

🧬 Пересчитываем Ломоносовых. Спутник-наблюдатель за вспышками Сверхновых, спроектированный нобелевским лауреатом. И два суперкомпьютера, которые входили в первые десятки рейтинга самых мощных в мире. Я покажу вам выносные системы охлаждения для них.

🧬 Раньше наукоградов. Обсудим опыт проектирования научного кампуса МГУ: функциональная структура самих институтов, организация единой инфраструктуры для обмена опытом между ними.

🧬 История появления телескопов в черте мегаполиса. Отыщем работающие телескопы на территории института Штейнберга. Вы осмотрите их снаружи и узнаете, чем они отличаются между собой и как их до сих пор эксплуатируют.

🧬 Как наука заставляет клетки светиться. Микроскопы и методы генной инженерии — ждут вас у исследовательского центра Биологического факультета.

🧬 Крошка-ускоритель прямо в стенах факультета. Вспомним времена, когда ещё можно было учить студентов и изучать свойства атомов, не выходя из одного здания.

🧬 Нет предела любопытству геохимиков. Вы услышите историю про институт, где сконструировали счётчик Гейгера для ликвидаторов Чернобыльской аварии.

Закончится экскурсия у въезда в парк Дворца пионеров.

Организационные детали