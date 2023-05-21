Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Что здесь вычисляли на двух огромных суперкомпьютерах? Где находятся работающие телескопы? Аэротрубы, светящиеся клетки, ускорители… Как, когда, для чего? Едем в мир открытий на велосипеде или самокате!
мая
мая
мая
июн
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами объедем почти всю территорию МГУ на Воробьёвых горах, за исключением Ботсада и смотровой площадки. Вы побываете в разных укромных уголках студгородка, увидите НИИ, учебные корпуса, спортивные объекты. По выходным здесь малолюдно и очень атмосферно.
Наши сюжеты
🧬 Не только пробирки. Аэротруба и гидродинамический канал Института механики. Вы узнаете о серьёзной экспериментальной базе, на которой проверяли аэродинамические свойства Останкинской башни и стадиона «Зенит» перед строительством.
🧬 Пересчитываем Ломоносовых. Спутник-наблюдатель за вспышками Сверхновых, спроектированный нобелевским лауреатом. И два суперкомпьютера, которые входили в первые десятки рейтинга самых мощных в мире. Я покажу вам выносные системы охлаждения для них.
🧬 Раньше наукоградов. Обсудим опыт проектирования научного кампуса МГУ: функциональная структура самих институтов, организация единой инфраструктуры для обмена опытом между ними.
🧬 История появления телескопов в черте мегаполиса. Отыщем работающие телескопы на территории института Штейнберга. Вы осмотрите их снаружи и узнаете, чем они отличаются между собой и как их до сих пор эксплуатируют.
🧬 Как наука заставляет клетки светиться. Микроскопы и методы генной инженерии — ждут вас у исследовательского центра Биологического факультета.
🧬 Крошка-ускоритель прямо в стенах факультета. Вспомним времена, когда ещё можно было учить студентов и изучать свойства атомов, не выходя из одного здания.
🧬 Нет предела любопытству геохимиков. Вы услышите историю про институт, где сконструировали счётчик Гейгера для ликвидаторов Чернобыльской аварии.
Закончится экскурсия у въезда в парк Дворца пионеров.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает передвижение на велосипеде, самокате или моноколесе
- Аренда транспорта не включена в стоимость экскурсии. На месте сбора группы находится стоянка велосипедов ВелоБайк и самокатов Whoosh, Юрент, Яндекс Go.
- Убедительная просьба арендовать транспорт и прибыть на место сбора до начала экскурсии
- В случае сильного дождя или ветра прогулка может быть отменена или перенесена
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Ломоносовский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.