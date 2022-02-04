Что вы можете увидеть 🤩

Смотрите, какая разная Москва!

И сегодня она не покажет вам свои главные достопримечательности. Вы идёте гулять по «спрятанной» за фасадами неизведанной столице.

Начиная с живописного Гоголевского бульвара, вы пройдёте самый нестандартный маршрут по колоритным дворам, скверам и атмосферным улицам Москвы.

Через сказочный сюрреалистичный двор вы попадёте в необычное кафе при храме, откуда отправитесь в мир андеграунда, купеческой истории и архитектурных загадок.

Вы почувствуете весь контраст живого и постоянно меняющегося города, открывая самые неочевидные локации в центре Москвы.

И помните, всё сокрытое от наших глаз, зачастую, находится прямо перед нами. Можно обнаружить для себя множество удивительных вещей, просто заглянув в арку дома.

P.S. Для прохождения экскурсии вы можете выбрать любое удобное для вас время. Чтобы посмотреть всё-всё-всё, советуем для прогулки:

вторник, четверг с 13:00 до 21:00;

среда, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 20:00.

Экскурсия посвящается всем неутомимым исследователям! Да, посвящается именно вам!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).