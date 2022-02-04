Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы

Неизведанная Москва

Индивидуально
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы

Что вы можете увидеть 🤩

  • Живописный Гоголевский бульвар
  • Самый сюрреалистичный двор Москвы
  • Маленький двор-колодец столицы
  • Легендарный андеграундный мурал, который может исчезнуть
  • Самая необычная трапезная Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Смотрите, какая разная Москва!

И сегодня она не покажет вам свои главные достопримечательности. Вы идёте гулять по «спрятанной» за фасадами неизведанной столице.
Начиная с живописного Гоголевского бульвара, вы пройдёте самый нестандартный маршрут по колоритным дворам, скверам и атмосферным улицам Москвы.
Через сказочный сюрреалистичный двор вы попадёте в необычное кафе при храме, откуда отправитесь в мир андеграунда, купеческой истории и архитектурных загадок.
Вы почувствуете весь контраст живого и постоянно меняющегося города, открывая самые неочевидные локации в центре Москвы.
И помните, всё сокрытое от наших глаз, зачастую, находится прямо перед нами. Можно обнаружить для себя множество удивительных вещей, просто заглянув в арку дома.

P.S. Для прохождения экскурсии вы можете выбрать любое удобное для вас время. Чтобы посмотреть всё-всё-всё, советуем для прогулки:

  • вторник, четверг с 13:00 до 21:00;
  • среда, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 20:00.
Экскурсия посвящается всем неутомимым исследователям! Да, посвящается именно вам!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Купон на чашечку вкусного напитка
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Кропоткинская», выход 1
Завершение: Саввинское подворье (ул. Тверская, 6/1)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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