Это самостоятельная прогулка по Введенскому кладбищу — одному из самых атмосферных и красивых некрополей Москвы.
Следуя подсказкам в мобильном приложении, вы пройдёте по аллеям старого немецкого кладбища, увидите готические памятники и узнаете истории людей, чьи судьбы оказались связаны с городом.
Следуя подсказкам в мобильном приложении, вы пройдёте по аллеям старого немецкого кладбища, увидите готические памятники и узнаете истории людей, чьи судьбы оказались связаны с городом.
Описание квеста
Введенское кладбище. Вы окажетесь в музее под открытым небом, где сохранились старинные часовни, склепы, усыпальницы и памятники выдающимся москвичам.
Готическая архитектура. Увидите работы именитых мастеров конца 19 — начала 20 века, в том числе Фёдора Шехтеля и Роберта Клейна.
Известные захоронения. Найдёте могилы Феррейна, Эйнема, доктора Гааза, Люсьена Оливье, Пришвина, Васнецовых и других людей, которые оставили заметный след в истории России.
Квест в мобильном приложении. Вы будете двигаться по маршруту самостоятельно, разгадывая задания и открывая новые страницы таинственного дневника.
Вы узнаете:
- почему Введенское кладбище называли Немецким
- как иностранцы влияли на развитие Москвы
- кого называли «отцом русского ситца»
- почему доктора Гааза считали святым
- откуда на кладбище появились Чёрный и Белый Христос и какие легенды с ними связаны
Организационные детали
- Это квест без гида. Все задания доступны в мобильном приложении, которое работает в том числе без интернета
- После бронирования вы получите доступ к квесту и подробную инструкцию
- Один код доступа действует для одного устройства
- Квест не привязан ко времени начала — пройти его можно в любой день в часы работы кладбища. С мая по сентябрь Введенское кладбище открыто с 9:00 до 19:00
- Если вы не успеете завершить маршрут за один раз, сможете продолжить прохождение позже с того места, где остановились
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство
|1350 ₽
|Квест в приложении: дополнительная ссылка, если вас больше 2 чел.
|675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лефортово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 988 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Входит в следующие категории Москвы
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