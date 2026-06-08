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«… И смерти нет»: квест по Введенскому кладбищу - без гида

Склепы, ангелы, старинные часовни и истории людей, изменивших Москву
Это самостоятельная прогулка по Введенскому кладбищу — одному из самых атмосферных и красивых некрополей Москвы.

Следуя подсказкам в мобильном приложении, вы пройдёте по аллеям старого немецкого кладбища, увидите готические памятники и узнаете истории людей, чьи судьбы оказались связаны с городом.
«… И смерти нет»: квест по Введенскому кладбищу - без гида
«… И смерти нет»: квест по Введенскому кладбищу - без гида
«… И смерти нет»: квест по Введенскому кладбищу - без гида

Описание квеста

Введенское кладбище. Вы окажетесь в музее под открытым небом, где сохранились старинные часовни, склепы, усыпальницы и памятники выдающимся москвичам.

Готическая архитектура. Увидите работы именитых мастеров конца 19 — начала 20 века, в том числе Фёдора Шехтеля и Роберта Клейна.

Известные захоронения. Найдёте могилы Феррейна, Эйнема, доктора Гааза, Люсьена Оливье, Пришвина, Васнецовых и других людей, которые оставили заметный след в истории России.

Квест в мобильном приложении. Вы будете двигаться по маршруту самостоятельно, разгадывая задания и открывая новые страницы таинственного дневника.

Вы узнаете:

  • почему Введенское кладбище называли Немецким
  • как иностранцы влияли на развитие Москвы
  • кого называли «отцом русского ситца»
  • почему доктора Гааза считали святым
  • откуда на кладбище появились Чёрный и Белый Христос и какие легенды с ними связаны

Организационные детали

  • Это квест без гида. Все задания доступны в мобильном приложении, которое работает в том числе без интернета
  • После бронирования вы получите доступ к квесту и подробную инструкцию
  • Один код доступа действует для одного устройства
  • Квест не привязан ко времени начала — пройти его можно в любой день в часы работы кладбища. С мая по сентябрь Введенское кладбище открыто с 9:00 до 19:00
  • Если вы не успеете завершить маршрут за один раз, сможете продолжить прохождение позже с того места, где остановились

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство1350 ₽
Квест в приложении: дополнительная ссылка, если вас больше 2 чел.675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Лефортово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 988 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
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команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает читать город как книгу через судьбы его жителей и культуру. — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.

Входит в следующие категории Москвы

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