Нескучный сад — не просто часть Парка Горького и зеленая зона Москвы, это парк с 300-летней историей! В этом месте переплетены интересные судьбы, с ним связаны многие строки выдающихся авторов. Приглашаю вас на неспешную прогулку по Нескучному: вы полюбуетесь его ландшафтом и архитектурой, узнаете хроники трех усадеб и поймете, почему этот сад стал местом вне времени.

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Описание

Что вас ожидает

Нескучный сад шаг за шагом

Любимый москвичами и гостями столицы сад создан на месте трех имений — мы пройдем по следам каждого. На территории бывшей усадьбы Трубецких увидим сохранившийся охотничий домик. Присядем отдохнуть в живописном уголке: вспомним Голицыных и пушкинскую Пиковую даму. Не пропустим Ротонду 800-летия Москвы и часы для влюбленных, а спустившись к Москве-реке — Екатерининский пруд, мосты и фонтан «Купальщица». Дойдем до Минералогического музея, Александринского дворца и Зеленого театра.

Сюжеты и стихи аллей

За пару часов я открою вам многие любопытные факты: например, какие развлечения были в моде во времена графов Орловых, на что потратил часть своего наследства сын горнопромышленника Демидова и как Нескучный сад стал царской резиденцией.

Хозяева бывших усадеб Нескучного были достойны кисти художников, пера поэтов и писателей. Строки, посвященные саду, станут лейтмотивом нашей прогулки. Вы узнаете, что и о ком из бывших владельцев Нескучного писали Пушкин и Тургенев. Что вдохновляло здесь Пастернака, Маяковского и других поэтов 20 века.

Организационные детали