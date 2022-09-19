Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нескучный сад шаг за шагом
Любимый москвичами и гостями столицы сад создан на месте трех имений — мы пройдем по следам каждого. На территории бывшей усадьбы Трубецких увидим сохранившийся охотничий домик. Присядем отдохнуть в живописном уголке: вспомним Голицыных и пушкинскую Пиковую даму. Не пропустим Ротонду 800-летия Москвы и часы для влюбленных, а спустившись к Москве-реке — Екатерининский пруд, мосты и фонтан «Купальщица». Дойдем до Минералогического музея, Александринского дворца и Зеленого театра.
Сюжеты и стихи аллей
За пару часов я открою вам многие любопытные факты: например, какие развлечения были в моде во времена графов Орловых, на что потратил часть своего наследства сын горнопромышленника Демидова и как Нескучный сад стал царской резиденцией.
Хозяева бывших усадеб Нескучного были достойны кисти художников, пера поэтов и писателей. Строки, посвященные саду, станут лейтмотивом нашей прогулки. Вы узнаете, что и о ком из бывших владельцев Нескучного писали Пушкин и Тургенев. Что вдохновляло здесь Пастернака, Маяковского и других поэтов 20 века.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет
Прогулка по парку не предполагает посещения павильонов
Маршрут построен с минимальным количеством подъемов, но рекомендую выбирать удобную обувь для прогулки
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
По первому образованию я социолог. Рассказывать современным людям о людях прошлого — это то, за что я люблю профессию гида! А так как от прошлого нам остались ещё и прекрасные здания, памятники и фотографии, то всё это мы тоже внимательно рассмотрим и обсудим во время неторопливой прогулки по Москве! Аккредитованный экскурсовод г. Москвы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Аида
19 сен 2022
Мария для нас открыла неожиданно уединенное, тихое место в центре Москвы. Рассказ о Нескучном саде был интересен, познавателен. Этому способствовала прекрасная осенняя погода и увлекательное повествование Марии. На маршруте нас ждали сюрпризы, о которых мы вспоминаем с теплотой. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению. Марии большое спасибо и успехов во всем!
Екатерина
12 сен 2022
Замечательная экскурсия! 👏👏👏 Как раз тот вариант, когда удалось совместить приятную лёгкую прогулку по красивому парку с увлекательным рассказом об истории места. Открыла для себя Нескучный сад заново. Отдельное спасибо Марии за поэтическое прочтение и романтическое настроение экскурсии. И за wow-эффекты! Рассказывать не буду, приходите и сами всё узнаете 😉