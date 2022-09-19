Нескучный сад хранит свои стволы

Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией

5
2 отзыва
Нескучный сад — не просто часть Парка Горького и зеленая зона Москвы, это парк с 300-летней историей! В этом месте переплетены интересные судьбы, с ним связаны многие строки выдающихся авторов.

Приглашаю вас на неспешную прогулку по Нескучному: вы полюбуетесь его ландшафтом и архитектурой, узнаете хроники трех усадеб и поймете, почему этот сад стал местом вне времени.
Нескучный сад хранит свои стволы
Нескучный сад хранит свои стволы
Нескучный сад хранит свои стволы
Нескучный сад хранит свои стволы
Нескучный сад хранит свои стволы
Нескучный сад хранит свои стволы
Нескучный сад хранит свои стволы
Нескучный сад хранит свои стволы
Нескучный сад хранит свои стволы
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Описание

Что вас ожидает

Нескучный сад шаг за шагом

Любимый москвичами и гостями столицы сад создан на месте трех имений — мы пройдем по следам каждого. На территории бывшей усадьбы Трубецких увидим сохранившийся охотничий домик. Присядем отдохнуть в живописном уголке: вспомним Голицыных и пушкинскую Пиковую даму. Не пропустим Ротонду 800-летия Москвы и часы для влюбленных, а спустившись к Москве-реке — Екатерининский пруд, мосты и фонтан «Купальщица». Дойдем до Минералогического музея, Александринского дворца и Зеленого театра.

Сюжеты и стихи аллей

За пару часов я открою вам многие любопытные факты: например, какие развлечения были в моде во времена графов Орловых, на что потратил часть своего наследства сын горнопромышленника Демидова и как Нескучный сад стал царской резиденцией.

Хозяева бывших усадеб Нескучного были достойны кисти художников, пера поэтов и писателей. Строки, посвященные саду, станут лейтмотивом нашей прогулки. Вы узнаете, что и о ком из бывших владельцев Нескучного писали Пушкин и Тургенев. Что вдохновляло здесь Пастернака, Маяковского и других поэтов 20 века.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Прогулка по парку не предполагает посещения павильонов
  • Маршрут построен с минимальным количеством подъемов, но рекомендую выбирать удобную обувь для прогулки

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Ленинский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
19 сен 2022
Мария для нас открыла неожиданно уединенное, тихое место в центре Москвы. Рассказ о Нескучном саде был интересен, познавателен. Этому способствовала прекрасная осенняя погода и увлекательное повествование Марии. На маршруте нас ждали сюрпризы, о которых мы вспоминаем с теплотой. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению. Марии большое спасибо и успехов во всем!
Екатерина
12 сен 2022
Замечательная экскурсия! 👏👏👏 Как раз тот вариант, когда удалось совместить приятную лёгкую прогулку по красивому парку с увлекательным рассказом об истории места. Открыла для себя Нескучный сад заново. Отдельное спасибо Марии за поэтическое прочтение и романтическое настроение экскурсии. И за wow-эффекты! Рассказывать не буду, приходите и сами всё узнаете 😉

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