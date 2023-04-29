Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек
Прогулка по палатам, древнему подклету, участку Китайгородской стены и многое другое — в нашей программе.
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Описание
Что вас ожидает
Это эксклюзивная возможность попасть внутрь здания Печатного двора, которое принадлежит РГГУ и куда нельзя пройти без экскурсии.
Портал в древность
За 3,5 часа вам предстоит:
✔️ спуститься на уровень Москвы 16 века, в сводчатые подклеты палат, где вы увидите кирпичные печи, найденные при раскопках, и подлинную кладку;
✔️ узнать о таинственных подземельях, которые прилегают к подклету и уходят ещё глубже;
✔️ полюбоваться настенными росписями и изразцами 16–17 веков,
✔️ попытаться разгадать тайну легендарной библиотеки Ивана Грозного;
✔️ взобраться на единственный сохранившийся в Москве участок древней Китайгородской стены и увидеть столицу с видовой площадки, на которой редко кто бывал;
✔️ попробовать себя в роли писца во время мастер-класса по письму гусиным пером и узнать на практике, насколько это непросто;
✔️ прогуляться по Никольской улице и услышать её отнюдь не скучную историю;
✔️ принять участие в чаепитии с вкусной выпечкой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Это пешеходная экскурсия, большая часть которой проходит на открытом воздухе
- Обратите внимание: в Печатных палатах видовая площадка реставрируется и частично затянута сеткой, также в некоторых помещениях проходят реставрационные работы
- В стоимость включено использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости гида
- Дополнительно заранее оплачивается чаепитие с выпечкой (по желанию) — 350 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у СТ.М. «Площадь Революции»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.