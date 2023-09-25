Мои заказы

Подъём на Китайгородскую стену + прогулка по Никольской улице

Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны
Казалось бы, многолюдная туристическая улица у Красной площади… Что здесь смотреть помимо идеально отреставрированных фасадов? К счастью, на Никольской сохранилась частичка старой, аутентичной Москвы. Прогулка по участку Китайгородской стены и многое другое — в нашей программе.
3.5
2 отзыва
Подъём на Китайгородскую стену + прогулка по Никольской улице
Подъём на Китайгородскую стену + прогулка по Никольской улице
Подъём на Китайгородскую стену + прогулка по Никольской улице

Описание экскурсии

За 2,5 часа вам предстоит:

  • попытаться разгадать тайну легендарной библиотеки Ивана Грозного.
  • взобраться на единственный сохранившийся в Москве участок древней Китайгородской стены и увидеть столицу с видовой площадки, на которой редко кто бывал.
  • попробовать себя в роли писца во время мастер-класса по письму гусиным пером и узнать на практике, насколько это непросто.
  • прогуляться по Никольской улице и услышать её отнюдь не скучную историю.
  • принять участие в чаепитии с вкусной выпечкой.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, большая часть которой проходит на открытом воздухе.
  • В стоимость включено использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости гида.
  • Дополнительно заранее оплачивается чаепитие с выпечкой (по желанию) — 980 ₽.
  • 07.03.2026 отсутствует чаепитие с выпечкой.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Обратите внимание

  • При бронировании укажите полные ФИО и паспортные данные (серию и номер) для каждого участника. Это нужно для оформления пропуска. Обязательно возьмите с собой на экскурсию паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Без документа вас не пустят.
  • Посещение Палат Печатного двора возможно только для граждан России при предъявлении паспорта.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2480 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1305 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
1
2
1
О
Что понравилось: внутренняя экскурсия на территории Печатного двора. И сама возможность увидеть закрытый внутренний двор, интерьеры, посмотреть на Москву с незнакомого ракурса Китайгородской стены, и интересный рассказ местного гида: доступно
читать дальшеуменьшить

и иронично (боюсь ошибиться, вылетело из головы, но, кажется, девушку зовут Александра), и интерактив с письмом гусиным пером и чернилами.

Что мне хотелось бы сделать по-другому: обзорная экскурсия по Никольской слишком обзорная, очень базовая информация, как в путеводителе, плюс еще дается (и отнимается от рассказа) время для самостоятельного осмотра церквей внутри. Хотелось бы больше рассказа от гида, я бы предпочла за этот час посмотреть пару зданий, но узнать о них больше. В конце экскурсии, когда мы выставляли гидам оценку, нашему гиду Ольге оценку снижать не стала, т. к. не ясно, чей это выбор подачи темы: организатора или гида.

Что не понравилось: организационные проблемы, структура экскурсии. Во-первых, есть проблемы во взаимодействии Трипстера и организатора экскурсии: к началу экскурсии у гида не оказалось ни наших полных данных (например, не было нашего телефона для связи, который указывался нами на Трипстере), ни информации об оплаченном нами чаепитии. В отсутствие контактного телефона нас в т. ч. не присоединили к информационному чату по экскурсии. Необходимо разобраться, передает ли Трипстер неполную информацию, либо со стороны организатора ее не обрабатывают и не доводят коллегам. Что касается структуры, блок с чаепитием (по крайней мере, в теплое время года) видится ненужным: он никак тематически не связан с экскурсией, в нашем случае он длился аж 50 минут, вставлен уже через час после начала экскурсии (думаю, никто еще не успел ни устать, ни проголодаться), те, кто не оплачивал чаепитие, оказываются в странном и очень продолжительном разрыве между частями экскурсии, что также ломает ритм экскурсии, кроме того, и чая-то в кафе пожалели и его не хватило даже по чашке на человека.

Карина
Карина
Ответ организатора:
Ольга, добрый день!

Благодарим вас за обратную связь!

Мы всегда стараемся наполнить наши экскурсии уникальной и интересной информацией, а также сделать максимально
читать дальшеуменьшить

комфортной для туриста. В свою очередь обязательно передадим ваш отзыв ведущим разработчикам данной программы!

Что касается организации и чаепития. Мы в курсе данной ситуации и к сожалению, по технической ошибке информация не была передана гиду корректно, из-за чего произошла неприятная ситуация. Мы провели необходимую работу, чтобы исключить такого рода ошибки в будущем. Поскольку контроль качества для нас в приоритете.

Мы со своей стороны приносим Вам свои извинения и будем рады видеть вас на других наших экскурсиях!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсовод вела экскурсию скучно, не последовательно, какие-то факты, фио, даты не могла вспомнить в процессе. Не хватило интересных историй и фактов, уверена, их, связанных с Никольской и Печатным двором, немало. В общем интересно было только в самом дворе, прогулка по Никольской нам показалась очень томной и скучной.
Экскурсовод вела экскурсию скучно, не последовательно, какие-то факты, фио, даты не могла вспомнить в процессе. Не
Экскурсовод вела экскурсию скучно, не последовательно, какие-то факты, фио, даты не могла вспомнить в процессе. Не
Экскурсовод вела экскурсию скучно, не последовательно, какие-то факты, фио, даты не могла вспомнить в процессе. Не
Карина
Карина
Ответ организатора:
Добрый день, уважаемая Наталия! Благодарим за отзыв, обратная связь от туристов очень важна для нас. Нам очень жаль, что не
читать дальшеуменьшить

все в туре Вам понравилось. Гид Людмила обычно получает высокие оценки от туристов и только положительные отзывы. В анкете качестве по посещенному Вами туру все туристы поставили гиду высший балл. В любом случае, мы обязательно проведем работу с гидом на предмет ведения экскурсии. Надеемся, что положительных моментов все же было больше, и будем рады видеть Вас на других наших маршрутах

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Подъём на Китайгородскую стену + прогулка по Никольской улице»

Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Пешая
2 часа
-
5%
122 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
22 авг в 16:00
23 авг в 09:00
от 9500 ₽10 000 ₽ за всё до 6 чел.
9 секретов Никольской улицы
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
Завтра в 10:00
9 авг в 11:00
от 8600 ₽ за всё до 10 чел.
Никольская: причудливый узор времён
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Никольская: причудливый узор времён
Рассмотреть «лоскутное одеяло» одной из старейших торговых улиц Москвы
Начало: На Манежной площади
13 авг в 08:00
14 авг в 08:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Старый Арбат - улица романтиков и авантюристов
Пешая
2 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Арбат - улица романтиков и авантюристов
Исследовать самую богемную улицу Москвы на дружеской групповой прогулке
Начало: У СТ.М. «Арбатская»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
850 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
2480 ₽ за человека