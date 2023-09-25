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и иронично (боюсь ошибиться, вылетело из головы, но, кажется, девушку зовут Александра), и интерактив с письмом гусиным пером и чернилами.



Что мне хотелось бы сделать по-другому: обзорная экскурсия по Никольской слишком обзорная, очень базовая информация, как в путеводителе, плюс еще дается (и отнимается от рассказа) время для самостоятельного осмотра церквей внутри. Хотелось бы больше рассказа от гида, я бы предпочла за этот час посмотреть пару зданий, но узнать о них больше. В конце экскурсии, когда мы выставляли гидам оценку, нашему гиду Ольге оценку снижать не стала, т. к. не ясно, чей это выбор подачи темы: организатора или гида.



Что не понравилось: организационные проблемы, структура экскурсии. Во-первых, есть проблемы во взаимодействии Трипстера и организатора экскурсии: к началу экскурсии у гида не оказалось ни наших полных данных (например, не было нашего телефона для связи, который указывался нами на Трипстере), ни информации об оплаченном нами чаепитии. В отсутствие контактного телефона нас в т. ч. не присоединили к информационному чату по экскурсии. Необходимо разобраться, передает ли Трипстер неполную информацию, либо со стороны организатора ее не обрабатывают и не доводят коллегам. Что касается структуры, блок с чаепитием (по крайней мере, в теплое время года) видится ненужным: он никак тематически не связан с экскурсией, в нашем случае он длился аж 50 минут, вставлен уже через час после начала экскурсии (думаю, никто еще не успел ни устать, ни проголодаться), те, кто не оплачивал чаепитие, оказываются в странном и очень продолжительном разрыве между частями экскурсии, что также ломает ритм экскурсии, кроме того, и чая-то в кафе пожалели и его не хватило даже по чашке на человека.