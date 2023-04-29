Казалось бы, многолюдная туристическая улица у Красной площади, что здесь смотреть, помимо идеально отреставрированных фасадов? К счастью, на Никольской сохранилась частичка старой, аутентичной Москвы. Вы окажетесь в здании, заложенном ещё при Иване Грозном — в Печатном дворе. Прогулка по палатам, древнему подклету, участку Китайгородской стены и многое другое — в нашей программе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это эксклюзивная возможность попасть внутрь здания Печатного двора, которое принадлежит РГГУ и куда нельзя пройти без экскурсии.

Портал в древность

За 3,5 часа вам предстоит:

✔️ спуститься на уровень Москвы 16 века, в сводчатые подклеты палат, где вы увидите кирпичные печи, найденные при раскопках, и подлинную кладку;

✔️ узнать о таинственных подземельях, которые прилегают к подклету и уходят ещё глубже;

✔️ полюбоваться настенными росписями и изразцами 16–17 веков,

✔️ попытаться разгадать тайну легендарной библиотеки Ивана Грозного;

✔️ взобраться на единственный сохранившийся в Москве участок древней Китайгородской стены и увидеть столицу с видовой площадки, на которой редко кто бывал;

✔️ попробовать себя в роли писца во время мастер-класса по письму гусиным пером и узнать на практике, насколько это непросто;

✔️ прогуляться по Никольской улице и услышать её отнюдь не скучную историю;

✔️ принять участие в чаепитии с вкусной выпечкой.

Организационные детали