Казалось бы, многолюдная туристическая улица у Красной площади… Что здесь смотреть помимо идеально отреставрированных фасадов? К счастью, на Никольской сохранилась частичка старой, аутентичной Москвы. Прогулка по участку Китайгородской стены и многое другое — в нашей программе.
Описание экскурсии
За 2,5 часа вам предстоит:
- попытаться разгадать тайну легендарной библиотеки Ивана Грозного.
- взобраться на единственный сохранившийся в Москве участок древней Китайгородской стены и увидеть столицу с видовой площадки, на которой редко кто бывал.
- попробовать себя в роли писца во время мастер-класса по письму гусиным пером и узнать на практике, насколько это непросто.
- прогуляться по Никольской улице и услышать её отнюдь не скучную историю.
- принять участие в чаепитии с вкусной выпечкой.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, большая часть которой проходит на открытом воздухе.
- В стоимость включено использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости гида.
- Дополнительно заранее оплачивается чаепитие с выпечкой (по желанию) — 980 ₽.
- 07.03.2026 отсутствует чаепитие с выпечкой.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Обратите внимание
- При бронировании укажите полные ФИО и паспортные данные (серию и номер) для каждого участника. Это нужно для оформления пропуска. Обязательно возьмите с собой на экскурсию паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Без документа вас не пустят.
- Посещение Палат Печатного двора возможно только для граждан России при предъявлении паспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2480 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1305 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Что понравилось: внутренняя экскурсия на территории Печатного двора. И сама возможность увидеть закрытый внутренний двор, интерьеры, посмотреть на Москву с незнакомого ракурса Китайгородской стены, и интересный рассказ местного гида: доступно
Карина
Ответ организатора:
Ольга, добрый день!
Благодарим вас за обратную связь!
Мы всегда стараемся наполнить наши экскурсии уникальной и интересной информацией, а также сделать максимально
Благодарим вас за обратную связь!
Мы всегда стараемся наполнить наши экскурсии уникальной и интересной информацией, а также сделать максимально
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Н
Экскурсовод вела экскурсию скучно, не последовательно, какие-то факты, фио, даты не могла вспомнить в процессе. Не хватило интересных историй и фактов, уверена, их, связанных с Никольской и Печатным двором, немало. В общем интересно было только в самом дворе, прогулка по Никольской нам показалась очень томной и скучной.
Карина
Ответ организатора:
Добрый день, уважаемая Наталия! Благодарим за отзыв, обратная связь от туристов очень важна для нас. Нам очень жаль, что не
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