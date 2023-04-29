Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену

Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Казалось бы, многолюдная туристическая улица у Красной площади, что здесь смотреть, помимо идеально отреставрированных фасадов? К счастью, на Никольской сохранилась частичка старой, аутентичной Москвы. Вы окажетесь в здании, заложенном ещё при Иване Грозном — в Печатном дворе.

Прогулка по палатам, древнему подклету, участку Китайгородской стены и многое другое — в нашей программе.
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Ближайшие даты:
29
апр
1
мая
6
мая
7
мая
9
мая
14
мая
21
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это эксклюзивная возможность попасть внутрь здания Печатного двора, которое принадлежит РГГУ и куда нельзя пройти без экскурсии.

Портал в древность

За 3,5 часа вам предстоит:

✔️ спуститься на уровень Москвы 16 века, в сводчатые подклеты палат, где вы увидите кирпичные печи, найденные при раскопках, и подлинную кладку;

✔️ узнать о таинственных подземельях, которые прилегают к подклету и уходят ещё глубже;

✔️ полюбоваться настенными росписями и изразцами 16–17 веков,

✔️ попытаться разгадать тайну легендарной библиотеки Ивана Грозного;

✔️ взобраться на единственный сохранившийся в Москве участок древней Китайгородской стены и увидеть столицу с видовой площадки, на которой редко кто бывал;

✔️ попробовать себя в роли писца во время мастер-класса по письму гусиным пером и узнать на практике, насколько это непросто;

✔️ прогуляться по Никольской улице и услышать её отнюдь не скучную историю;

✔️ принять участие в чаепитии с вкусной выпечкой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Это пешеходная экскурсия, большая часть которой проходит на открытом воздухе
  • Обратите внимание: в Печатных палатах видовая площадка реставрируется и частично затянута сеткой, также в некоторых помещениях проходят реставрационные работы
  • В стоимость включено использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости гида
  • Дополнительно заранее оплачивается чаепитие с выпечкой (по желанию) — 350 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у СТ.М. «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Необычные дома
Улицы и переулки
Центр Москвы
Старая Москва
Никольская улица
Популярные места

Похожие туры из Москвы

Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Погулять по древнейшему району города и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
в районе м. Китай-город
Завтра
25 апр
29 апр
30 апр
520 за человека
Тайной тропой - в Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Театральный проезд, 2
24 апр
25 апр
26 апр
27 апр
3 900 за всё до 5 чел.
Тайные дворы Ивановской горки и Хитровки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тайные дворы Ивановской горки и Хитровки
Перенестись на страницы романа Акунина и пройти по лабиринтам улиц, узнавая о домах, людях и судьбах
в районе метро Китай-город
25 апр
26 апр
27 апр
28 апр
6 500 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ