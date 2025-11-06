Это не классическая экскурсия, а настоящий концерт на колёсах — для тех, кто слышит ритм сердцем и чувствует ветер как аккорд свободы.
На нашем пути — места, где живёт дух рока: старейший магазин с пластинками и байкерскими артефактами, стена Цоя, смотровая у «Москва-Сити» и клуб, где моторы гудят в унисон с музыкой.
На нашем пути — места, где живёт дух рока: старейший магазин с пластинками и байкерскими артефактами, стена Цоя, смотровая у «Москва-Сити» и клуб, где моторы гудят в унисон с музыкой.
Описание экскурсииКогда обычные люди готовятся ко сну, на улицы выходят те, в чьих жилах бензин и рок-н-ролл. Присоединяйся к нашей мотоколонне на эксклюзивную ночную экскурсию по сакральным местам рок-культуры Москвы! Что вас ждет:
- Зарядимся духом рока в легендарном рок-магазине, где пахнет кожей и свободой.
- Воздадим дань уважения у легендарной Стены Цоя. Споём «Перемен!» под рёв моторов.
• Завершим всё в логове — самом андеграундном байкерском баре, где льется не только пиво, но и дух настоящего братства. Важная информация:
- Всегда выдаём шлем и одноразовый подшлемник.
- При выборе больших мотоциклов с багажниками — выдаём куртку, дождевик от непогоды, перчатки (по желанию).
- Согласно ПДД в поездке могут участвовать дети с 12 лет (в присутствии родителей, на обычном 2-хколесном мотоцикле. Дети до 12 лет могут могут принять участие в мотопрогулке на мотоцикле с коляской.
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде!
- Пожелания: цвета одежды предпочтительно выбирать тёмные (из-за дорожной пыли). Желательно чтобы одежда не развивалась на ветру и не свисала с мотоцикла. Обувь лучше выбрать удобную, закрытую (не сандалии/шлёпки).
- Если будет прохладно — мы вас утеплим курткой от непогоды (на некоторых мотоциклах у нас имеется подогрев сидений).
Ежедневно с 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм музыки - культовый рок-магазин, приют для тех, кто ищет не просто аккорды, а саундтрек к своей жизни
- Проспект Мира
- Садовое кольцо
- Стена Цоя
- Байкерский бар
- Смотровая площадка с видом на башни «Москва-Сити»
Что включено
- Мотоцикл
- Услуги гида-проводника
- Защитная экипировка: шлем, подшлемник
- Куртки, перчатки, дождевики (при необходимости)
- Обязательный инструктаж перед поездкой
- Профессиональная гарнитура (голосовая связь) в мотошлеме
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира 142
Завершение: Проспект Мира 142 - Метро ВДНХ - Выход №4 (Ориентир - АЗС Заправочная станция «Роснефть»)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Всегда выдаём шлем и одноразовый подшлемник
- При выборе больших мотоциклов с багажниками - выдаём куртку, дождевик от непогоды, перчатки (по желанию)
- Согласно ПДД в поездке могут участвовать дети с 12 лет (в присутствии родителей, на обычном 2-хколесном мотоцикле. Дети до 12 лет могут могут принять участие в мотопрогулке на мотоцикле с коляской., Пожалуйста, одевайтесь по погоде!, Пожелания: цвета одежды предпочтительно выбирать тёмные (из-за дорожной пыли). Желательно чтобы одежда не развивалась на ветру и не свисала с мотоцикла. Обувь лучше выбрать удобную, закрытую (не сандалии/шлёпки)
- Если будет прохладно - мы вас утеплим курткой от непогоды (на некоторых мотоциклах у нас имеется подогрев сидений)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dnk-trus
6 ноя 2025
Все супер. Отлично прокатились Водитель очень добрая девушка Елена все очень интересно рассказывает.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Погрузитесь в мир секретных баров Москвы, где вас ждут уникальные коктейли и атмосфера таинственности. Почувствуйте себя частью закрытого клуба
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
5 дек в 20:00
19 дек в 20:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
Все высотки Москвы - на мотоциклах (круглый год)
Рассмотреть сталинские высотки, увидеть современные небоскрёбы и посетить 3 видовые площадки
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
22 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные бары Покровки
Исследуйте скрытые бары Покровки, наслаждаясь уникальными напитками и атмосферой. Погрузитесь в историю и культуру московской барной жизни
Начало: У метро Китай-город
22 ноя в 16:30
23 ноя в 16:30
9000 ₽ за всё до 4 чел.