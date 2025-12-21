На экскурсии мы погрузимся в атмосферу московских праздников XIX–XX веков! От языческой Коляды и Петровских фейерверков до царских маскарадов и советских «Красных ёлок». Вас ждут подарки, сюрпризы и мини-квиз! Это будет легендарно!
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- Погрузимся в атмосферу московских праздников XIX–XX веков.
- Узнаем, почему в Сандунах парились перед Рождеством, а в Новый год шли в ресторан, как Охотный ряд превращался в ярмарку с мороженой свининой, какие подарки было принято дарить на Рождество и как украшали елку.
- Поговорим про роскошь купеческих застолий и про великолепие балов высшего света.
• Согреемся пряным сбитнем, который появился на Руси раньше чая и наколдуем себе в Новом году достаток и благополучие, отведав вкусный праздничный оберег — «козулю». А еще на экскурсии вы узнаете:
- Где купцы-миллионщики торговались за «тупомордых» поросят;
- Почему на рождественских открытках изображали мухомор;
- Как развлекались наши предки на Святки и в Новогоднюю ночь;
- Сколько стоило вымазать официанту лицо горчицей;
• Что значит «заглянуть под елку». Также вы увидите:
- Отель, где можно было в новогоднюю ночь увидеть дирижабль под куполом ресторана.
- Первый универсальный магазин, в котором проводились Рождественские ярмарки.
- Место, где Федор Шаляпин пел прямо на столе.
- Бани, которые посещали Пушкин и Маяковский.
• Ресторан, где был изобретён салат «Оливье». Важная информация:
- Одевайтесь тепло, большая часть экскурсии пройдет на улице.
- Пожалуйста, используйте удобную обувь – будем много ходить.
- Предусмотрена одна кофе-пауза на 20 мин., чтобы согреться и поиграть.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь - место, где громыхали петровские салюты, проходили царские молебны и толпились тысячи людей на Рождество
- Театральная площадь - грандиозные елочные базары, продажи постных пирожков и кричалки сбитеньщиков
- Метрополь и Дом Союзов - роскошь купеческих застолий и великолепие аристократических балов
- ЦУМ - современное эхо Петровского пассажа с новогодними витринами и ярмарками
- Виноторговля Депре - место, где вся Москва покупала элитные вина и шампанское
- Сандуновские бани - тайны рождественского парения: как Шаляпин и Пушкин готовились к Святкам, очищаясь в «паровых баталиях»
- Ресторан "Эрмитаж" и ресторан "Яр": забавные истории и безумные кутежи наших предков
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Чай и кофе в кафе во время кофе-брейка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Театральная площадь
Завершение: СТ.М. Трубная (выход 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
