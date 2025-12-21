Мои заказы

Новый год и Рождество: от Коляды до кремлёвской ёлки! (в мини-группе)

Новый год и Рождество
На экскурсии мы погрузимся в атмосферу московских праздников XIX–XX веков! От языческой Коляды и Петровских фейерверков до царских маскарадов и советских «Красных ёлок». Вас ждут подарки, сюрпризы и мини-квиз! Это будет легендарно!
Новый год и Рождество: от Коляды до кремлёвской ёлки! (в мини-группе)
Новый год и Рождество: от Коляды до кремлёвской ёлки! (в мини-группе)
Новый год и Рождество: от Коляды до кремлёвской ёлки! (в мини-группе)

Описание экскурсии

На экскурсии мы:

  • Погрузимся в атмосферу московских праздников XIX–XX веков.
  • Узнаем, почему в Сандунах парились перед Рождеством, а в Новый год шли в ресторан, как Охотный ряд превращался в ярмарку с мороженой свининой, какие подарки было принято дарить на Рождество и как украшали елку.
  • Поговорим про роскошь купеческих застолий и про великолепие балов высшего света.

• Согреемся пряным сбитнем, который появился на Руси раньше чая и наколдуем себе в Новом году достаток и благополучие, отведав вкусный праздничный оберег — «козулю». А еще на экскурсии вы узнаете:

  • Где купцы-миллионщики торговались за «тупомордых» поросят;
  • Почему на рождественских открытках изображали мухомор;
  • Как развлекались наши предки на Святки и в Новогоднюю ночь;
  • Сколько стоило вымазать официанту лицо горчицей;

• Что значит «заглянуть под елку». Также вы увидите:

  • Отель, где можно было в новогоднюю ночь увидеть дирижабль под куполом ресторана.
  • Первый универсальный магазин, в котором проводились Рождественские ярмарки.
  • Место, где Федор Шаляпин пел прямо на столе.
  • Бани, которые посещали Пушкин и Маяковский.

• Ресторан, где был изобретён салат «Оливье». Важная информация:

  • Одевайтесь тепло, большая часть экскурсии пройдет на улице.
  • Пожалуйста, используйте удобную обувь – будем много ходить.
  • Предусмотрена одна кофе-пауза на 20 мин., чтобы согреться и поиграть.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная площадь - место, где громыхали петровские салюты, проходили царские молебны и толпились тысячи людей на Рождество
  • Театральная площадь - грандиозные елочные базары, продажи постных пирожков и кричалки сбитеньщиков
  • Метрополь и Дом Союзов - роскошь купеческих застолий и великолепие аристократических балов
  • ЦУМ - современное эхо Петровского пассажа с новогодними витринами и ярмарками
  • Виноторговля Депре - место, где вся Москва покупала элитные вина и шампанское
  • Сандуновские бани - тайны рождественского парения: как Шаляпин и Пушкин готовились к Святкам, очищаясь в «паровых баталиях»
  • Ресторан "Эрмитаж" и ресторан "Яр": забавные истории и безумные кутежи наших предков
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Чай и кофе в кафе во время кофе-брейка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Театральная площадь
Завершение: СТ.М. Трубная (выход 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь тепло, большая часть экскурсии пройдет на улице
  • Пожалуйста, используйте удобную обувь - будем много ходить
  • Предусмотрена одна кофе-пауза на 20 мин., чтобы согреться и поиграть
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

С Новым годом, Москва
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
С Новым годом, Москва
Насладитесь зимней Москвой, где праздничные огни и украшения создают атмосферу настоящей сказки. Откройте для себя историю и магию столицы
Начало: В районе метро Пушкинская
23 дек в 16:00
27 дек в 17:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
В предвкушении Нового года и Рождества в Москве
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В предвкушении Нового года и Рождества в Москве
Узнать, как соединились традиции зимних праздников России и Европы, и попробовать ярмарочный напиток
Начало: У метро «Лубянка»
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
от 8950 ₽ за всё до 10 чел.
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
Гуляем по нарядному центру и слушаем новогодние истории
Начало: В районе м. Охотный ряд
8 янв в 13:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве