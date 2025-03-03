Индивидуальная
до 7 чел.
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Начало: Красная площадь, 1
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Новый год и Рождество: от Коляды до кремлёвской ёлки! (в мини-группе)
Начало: Россия, Москва, Театральная площадь
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Центр Москвы от Большого театра до Святого Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Все дни недели с 09:00 до 18:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККиренко3 марта 2025Глубина и охват знаний Александра по теме впечатляет
! А ещё он доброжелательный и открытый человек. Было интересно! Спасибо!
- ССергей28 августа 2024Очень понравилась экспедиция. Александр именно не экскурсовод, а человек максимально погруженный в тему – за 3.5 часа в центре Москвы
- ООксана8 июля 2024Было очень интересно, познавательно, и не смотря на то, что экскурсия шла долго, более 4х часов, все прошло на едином дыхании. Мы даже не ожидали, что будет так увлекательно слушать про наших вождей революции, про это страшное время перемен.
- ККатерина18 июля 2023Экскурсия - просто шедевр! Все остаточные детские воспоминания из школьной программы ожили, разложились по полочкам и получили новое осмысление. При
