Глубина и охват знаний Александра по теме впечатляет ! А ещё он доброжелательный и открытый человек. Было интересно! Спасибо!

Очень понравилась экспедиция. Александр именно не экскурсовод, а человек максимально погруженный в тему – за 3.5 часа в центре Москвы

десятки (и даже сотни) интересных фактов, которые хочется осмыслить, обсудить,"перечитать". И это не увеселительная прогулка, а мероприятие направленное на то, чтобы включить мозг и прокачать его по ранней истории Советской России.

О Оксана

Было очень интересно, познавательно, и не смотря на то, что экскурсия шла долго, более 4х часов, все прошло на едином дыхании. Мы даже не ожидали, что будет так увлекательно слушать про наших вождей революции, про это страшное время перемен.