Дом Союзов – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Союзов» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Начало: Красная площадь, 1
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Новый год и Рождество: от Коляды до кремлёвской ёлки! (в мини-группе)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Новый год и Рождество: от Коляды до кремлёвской ёлки! (в мини-группе)
Начало: Россия, Москва, Театральная площадь
1500 ₽ за человека
Центр Москвы от Большого театра до Святого Владимира
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Центр Москвы от Большого театра до Святого Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Все дни недели с 09:00 до 18:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Киренко
    3 марта 2025
    Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
    Глубина и охват знаний Александра по теме впечатляет
    ! А ещё он доброжелательный и открытый человек. Было интересно! Спасибо!
  • С
    Сергей
    28 августа 2024
    Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
    Очень понравилась экспедиция. Александр именно не экскурсовод, а человек максимально погруженный в тему – за 3.5 часа в центре Москвы
    десятки (и даже сотни) интересных фактов, которые хочется осмыслить, обсудить,"перечитать". И это не увеселительная прогулка, а мероприятие направленное на то, чтобы включить мозг и прокачать его по ранней истории Советской России.

  • О
    Оксана
    8 июля 2024
    Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
    Было очень интересно, познавательно, и не смотря на то, что экскурсия шла долго, более 4х часов, все прошло на едином дыхании. Мы даже не ожидали, что будет так увлекательно слушать про наших вождей революции, про это страшное время перемен.
  • К
    Катерина
    18 июля 2023
    Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
    Экскурсия - просто шедевр! Все остаточные детские воспоминания из школьной программы ожили, разложились по полочкам и получили новое осмысление. При
    этом рассказ был очень живым и с юмором, поэтому 3,5 часа пролетели совершенно незаметно, как будто фильм посмотрели про ту эпоху. Еще очень интересно было узнать про «роль случая в истории». От каких порой совершенно неожиданных обстоятельств зависела судьба государства… В общем, экскурсия на 10+. Рекомендуем всем!

Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Дом Союзов" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 7000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
