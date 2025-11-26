Это прогулка по Новодевичьему кладбищу — музею под открытым небом и месту памяти выдающихся людей 20 века. Вы познакомитесь с историей страны через судьбы её лидеров, писателей, актёров, музыкантов и учёных. Вас ждут скульптурные шедевры, неожиданные факты и даже мистические истории, связанные с «постояльцами» некрополя.

Описание аудиогида

Прогулка по Новодевичьему некрополю

Историческое кладбище при Новодевичьем монастыре — музей под открытым небом и место памяти выдающихся людей 20 века. Здесь покоятся писатели, музыканты, актёры, политики и учёные.

Знаменитые имена и неожиданные истории

Вы вспомните фильмы и спектакли, любимые книги и стихи, узнаете больше о политических лидерах — Хрущёве, Горбачёве и Ельцине. Услышите, какие загадки до сих пор хранят эти могилы.

Монументальное искусство

Некрополь — ещё и собрание скульптурных шедевров. Благодаря аудиогиду вы не пропустите надгробные композиции, выполненные прославленными мастерами. Одни монументы впечатляют точностью и символизмом, другие вызывают вопросы и удивление.

Факты, легенды и мистические истории

Аудиогид расскажет, как великий композитор предчувствовал день своей смерти, какие тайны связаны с эксгумацией останков Гоголя и как личные судьбы пересекались с историей целой страны.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по SMS ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении и активируйте код

Приложение покажет точку начала маршрута и проведёт вас по всем остановкам с помощью встроенных карт

Отправиться можно в любой день и удобное время

Экскурсию можно пройти офлайн: заранее скачайте её в приложении

