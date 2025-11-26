Это прогулка по Новодевичьему кладбищу — музею под открытым небом и месту памяти выдающихся людей 20 века. Вы познакомитесь с историей страны через судьбы её лидеров, писателей, актёров, музыкантов и учёных.
Вас ждут скульптурные шедевры, неожиданные факты и даже мистические истории, связанные с «постояльцами» некрополя.
Прогулка по Новодевичьему некрополю
Историческое кладбище при Новодевичьем монастыре — музей под открытым небом и место памяти выдающихся людей 20 века. Здесь покоятся писатели, музыканты, актёры, политики и учёные.
Знаменитые имена и неожиданные истории
Вы вспомните фильмы и спектакли, любимые книги и стихи, узнаете больше о политических лидерах — Хрущёве, Горбачёве и Ельцине. Услышите, какие загадки до сих пор хранят эти могилы.
Монументальное искусство
Некрополь — ещё и собрание скульптурных шедевров. Благодаря аудиогиду вы не пропустите надгробные композиции, выполненные прославленными мастерами. Одни монументы впечатляют точностью и символизмом, другие вызывают вопросы и удивление.
Факты, легенды и мистические истории
Аудиогид расскажет, как великий композитор предчувствовал день своей смерти, какие тайны связаны с эксгумацией останков Гоголя и как личные судьбы пересекались с историей целой страны.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по SMS ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении и активируйте код
Приложение покажет точку начала маршрута и проведёт вас по всем остановкам с помощью встроенных карт
Отправиться можно в любой день и удобное время
Экскурсию можно пройти офлайн: заранее скачайте её в приложении
Важно
Экскурсия проходит без участия гида — только через мобильное приложение
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 аудиогида экскурсия доступна только на 1 смартфоне. Для нескольких устройств оформите нужное количество аудиотуров
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Новодевичье кладбище
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальше
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
К
Кацюба
26 ноя 2025
Не советую. деньги на ветер
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что ваше посещение не оправдало ожиданий. Мы постоянно работаем над улучшением экскурсий и читать дальше
будем очень благодарны, если вы поделитесь, что именно вам не понравилось. Спасибо, что поделились своим опытом, это помогает нам становиться лучше!
Алёна
1 ноя 2025
Аудиогид это все равно не то, когда идёшь с гидом - человеком
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв! Нам очень жаль, что формат аудиогида вам не подошёл. Мы понимаем, что экскурсия с живым гидом читать дальше
действительно даёт особые эмоции и возможность общения.
В то же время аудиогид позволяет проходить экскурсию в удобном для вас темпе, самостоятельно выбирать маршрут, делать паузы в любой момент и полностью ни от кого не зависеть. Тем не менее ваши замечания уже переданы нашей команде. Спасибо, что поделились своим опытом - это помогает нам становиться лучше!
Р
Резеда
14 окт 2025
На одном дыхании,всё было представлено четко,рационально,достаточно обьемный и интересный материал. Очень понравилось. Спасибо.