Ежегодно Москва становится настоящим сказочным королевством. И один из самых красивых районов — Патриаршие пруды.
Витрины магазинов светятся разноцветными огнями, везде стоят украшенные ёлочки… Здесь вы точно найдёте праздничное настроение! А ещё это место богато на замечательные истории — я поделюсь с вами некоторыми из них. И конечно, сделаю атмосферные фотографии!
Витрины магазинов светятся разноцветными огнями, везде стоят украшенные ёлочки… Здесь вы точно найдёте праздничное настроение! А ещё это место богато на замечательные истории — я поделюсь с вами некоторыми из них. И конечно, сделаю атмосферные фотографии!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание фото-прогулки
Зимой район Патриарших очень романтичен — это лучшее место для небанальной новогодней фотосессии. Вы полюбуетесь украшениями, проникнетесь рождественским духом и узнаете историю района и его жителей. Погрузитесь в атмосферу праздника — и вспомните то чувство ожидания чуда, которое было у нас в детстве.
Во время прогулки мы зажжем бенгальские огни и загадаем самое заветное желание. А атмосферные фотографии, которые останутся на память, зарядят праздничной энергией на весь год!
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональный фотоаппарат Fujifilm
- В течение недели после экскурсии вы получите от 50 фотографий в авторской пленочной обработке
- Я профессиональный аккредитованный гид — на прогулке вы услышите занимательный рассказ о Патриарших
- Бенгальские огни включены в стоимость прогулки
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аллее Архитектора Шехтеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 43 туристов
Меня зовут Олеся и я просто обожаю Москву! Я работаю гидом вот уже пять лет и за это время показала город путешественникам из разных уголков мира. И даже если тыЗадать вопрос
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