Приглашаю на новогоднюю прогулку по ярким и стильным локациям столицы. Мы поговорим о магазинах и театрах, улицах и площадях. Заглянем на главный каток Москвы и увидим башни Кремля.
Вы услышите об интересных традициях празднования и получите массу качественных фотографий в новогодних декорациях.
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Вы увидите:
- Никольскую улицу
- Театральную площадь
- площадь Революции
- Красную площадь
Вы узнаете:
- почему новогодним деревом стала ёлка и как под ней оказались подарки
- что пьют в рождественские праздники в Европе, Америке и России
- что такое эффект Манделы
Наш профессиональный фотограф Андрей будет вести репортажную съёмку и предложит несколько локаций для постановочных кадров: вы получите праздничные фотографии на фоне сказочного убранства Москвы!
Организационные детали
- Съёмка обычно проводится на Nikon Z5 и Nikon zf с использованием светосильных объективов и дополнительного оборудования
- Вы получите ссылку на персональную страницу на облачном диске со всеми удачными фотографиями в авторской обработке фотографа (от 80 шт.)
- Рекомендую экскурсию для детей старше 10 лет (для детей помладше долгая прогулка может быть утомительной)
Константин — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях.
