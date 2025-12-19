Где в Москве можно унестись в прошлое и представить, как наши прабабушки и прадедушки устраивали праздничные гуляния? Конечно же, в самом центре города! Приглашаю юных гостей на прогулку-викторину с увлекательными заданиями и необычным реквизитом. Они познакомятся с основными местами, узнают историю новогодней пушистой красавицы и многое другое.
Описание экскурсии
Мы отправимся гулять по нарядной красавице-Москве:
- встретимся на Манежной площади
- пройдём к Воскресенским воротам Кремля. Это место, где начинаются все дороги из города и откуда путники отправлялись в странствия. Там традиционно бросим монетку и загадаем желание.
- поздороваемся с Кремлём у одной из башен
- с самого центра Красной площади посмотрим на ГУМ и узнаем историю его возникновения
- найдём на площади древний «телевизор»
- в завершение обсудим историю символа Нового года, расположенного на самой красивой башне Кремля
Ребята узнают много интересных фактов о любимом празднике:
- как и когда праздновали Новый год наши предки
- чем украшали ёлку в старину
- существует ли Дед Мороз на самом деле
Изюминкой нашей прогулки станет удивительный реквизит начала прошлого столетия — старинные ёлочные игрушки, новогодние открытки и кое-что ещё. 😉 И конечно, каждый юный участник получит сладкий сувенир.
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей 5–8 лет
- Самое лучшее время для прогулки — утро. После 11 часов становится многолюдно и не очень комфортно любоваться нарядным городом.
- Финальной точкой экскурсии станет Красная площадь, где вы сможете самостоятельно посетить новогоднюю ярмарку или покататься на коньках на легендарном ГУМ-катке
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1-2 ребенка
|5500 ₽
|3 ребенка
|6000 ₽
|4 ребенка
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 80 туристов
Москва — мой родной город. Я аккредитованный гид педагог, лектор и организатор детских экскурсий. Знаю, как увлечь детей интересными интерактивными прогулками по городу. Путешествия- не только моя работа, но и хобби. Я посетила более 30 стран и сотни городов!
