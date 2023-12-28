Главные локации столицы и самое важное про любимый праздник
Приглашаю вас на яркую, заряженную на новогоднее настроение экскурсию! Вы увидите главные ёлки нашей столицы в самых живописных местах, праздничные ярмарки и базары. Полюбуетесь широкими проспектами и бульварами, особенно красивыми в вечернее время.
Под мои рассказы пройдётесь по нарядным площадям и окажетесь на самых впечатляющих смотровых площадках Москвы.
Под мои рассказы пройдётесь по нарядным площадям и окажетесь на самых впечатляющих смотровых площадках Москвы.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
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янв
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янв
янв
3
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
|Дети до 16 лет
|1 100 ₽
|Пенсионеры
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Наша экскурсия пройдёт по такому маршруту:
- Тверской бульвар.
- Васильевский спуск.
- Манежная площадь.
- Воробьёвы горы.
- набережные Москвы.
- Бульварное и Садовое кольца.
- Красная площадь.
- Новодевичий монастырь.
- Поклонная гора.
- Тверская улица.
Я расскажу:
- как возник этот удивительный праздник.
- как он менялся во времени.
- как встречали Новый год наши деды и прадеды.
- как отмечают его в других странах.
Организационные детали
- Наше путешествие предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одевайтесь по погоде.
- В ходе экскурсии мы можем немного изменить маршрут. Это не помешает общему восприятию программы.
- Экскурсию для вас проведу я или моя коллега.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Красные Ворота»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 188 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.
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