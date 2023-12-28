Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия

Групповая экскурсия в Москве

Главные локации столицы и самое важное про любимый праздник

Приглашаю вас на яркую, заряженную на новогоднее настроение экскурсию! Вы увидите главные ёлки нашей столицы в самых живописных местах, праздничные ярмарки и базары. Полюбуетесь широкими проспектами и бульварами, особенно красивыми в вечернее время.

Под мои рассказы пройдётесь по нарядным площадям и окажетесь на самых впечатляющих смотровых площадках Москвы.
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
Новогодняя Москва: групповая автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Дети до 16 лет1 100 ₽
Пенсионеры1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наша экскурсия пройдёт по такому маршруту:

  • Тверской бульвар.
  • Васильевский спуск.
  • Манежная площадь.
  • Воробьёвы горы.
  • набережные Москвы.
  • Бульварное и Садовое кольца.
  • Красная площадь.
  • Новодевичий монастырь.
  • Поклонная гора.
  • Тверская улица.

Я расскажу:

  • как возник этот удивительный праздник.
  • как он менялся во времени.
  • как встречали Новый год наши деды и прадеды.
  • как отмечают его в других странах.

Организационные детали

  • Наше путешествие предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одевайтесь по погоде.
  • В ходе экскурсии мы можем немного изменить маршрут. Это не помешает общему восприятию программы.
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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