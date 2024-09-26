Центральный детский магазин – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральный детский магазин» в Москве, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Пешая
16 отзывов
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000 за всё до 7 чел.
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
Завтра в 16:00
5 окт в 13:00
6 200 за всё до 6 чел.
Семейная фотопрогулка по Центральному детскому магазину
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Семейная фотопрогулка по Центральному детскому магазину
Погрузиться в мир детства и получить профессиональные живые фото
Начало: Около метро «Лубянка»
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 сентября 2024
    Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
    Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥
    Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥
  • И
    Илья
    3 августа 2024
    Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
    Были на экскурсии 2 семьями с детьми разного возраста. Очень круто! Все остались довольны. Маршрут не затянут, задания - интересные,
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    живая история, постоянные сюрпризы, как козыри из рукава сыпались! Финал вообще неожиданный! Придем обязательно и на другие программы к Екатерине. Спасибо огромное!!!

  • Н
    Нечитайло
    31 июля 2024
    Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
    Сегодня у нас была экскурсия с Еленой и вот маленький подытог нашей поездки🥰 Мы узнали много интересного и нового о появлении
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    театров и искусства в России и мире. Побывали на площади где короновали русских царей. Узнали откуда к нам пришли балет и опера,нам рассказали появление улицы Лубянки,а ещё мы заглянули в самый большой детский магазин и ведь не даром его называют Детским Миром это и вправду маленький мир для самых важных покупателей☺️ И очень много исторических фактов! В общем наша поездка удалась на ура и мы вернулись уставшие,но довольные😁 Отдельное спасибо Елене за подход к ребята ведь подростки не так уж и просты в общении,но она справилась и смогла их заинтересовать)) Летний Кэмп "Аллея Звёзд" рекомендует⭐

  • В
    Вадим
    17 июля 2024
    Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
    Отличная экскурсия. Очень внимательный экскурсовод. Хорошо чувствует детей и общается с ними. Остались очень довольны экскурсией.
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
    Отличная, содержательная и лёгкая экскурсия. На одном дыхании. Дети были очень довольны квестом. Всем познавательно и очень интересно было. Катя, спасибо Вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Центральный детский магазин»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Никольская улица
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Центральный детский магазин" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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