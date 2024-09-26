1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
Завтра в 16:00
5 окт в 13:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Семейная фотопрогулка по Центральному детскому магазину
Погрузиться в мир детства и получить профессиональные живые фото
Начало: Около метро «Лубянка»
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 сентября 2024Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥
- ИИлья3 августа 2024Были на экскурсии 2 семьями с детьми разного возраста. Очень круто! Все остались довольны. Маршрут не затянут, задания - интересные,
- ННечитайло31 июля 2024Сегодня у нас была экскурсия с Еленой и вот маленький подытог нашей поездки🥰 Мы узнали много интересного и нового о появлении
- ВВадим17 июля 2024Отличная экскурсия. Очень внимательный экскурсовод. Хорошо чувствует детей и общается с ними. Остались очень довольны экскурсией.
- ННаталья5 мая 2024Отличная, содержательная и лёгкая экскурсия. На одном дыхании. Дети были очень довольны квестом. Всем познавательно и очень интересно было. Катя, спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Центральный детский магазин»
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