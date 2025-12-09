Мини-группа
до 10 чел.
Новый год в Москве: традиции
Узнайте, как москвичи праздновали Новый год в 17-20 веках. Прогулка по центру Москвы раскроет секреты прошлого и подарит праздничное настроение
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
13 дек в 11:00
16 дек в 12:00
1350 ₽ за человека
-
25%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Погрузитесь в атмосферу новогодней Москвы с индивидуальной фотоэкскурсией. Увлекательные истории и профессиональные фотографии станут частью вашего праздника
Начало: Метро Театральная выход 9
12 дек в 10:30
13 дек в 12:30
9750 ₽
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Московские посиделки с ароматом волшебных зимних праздников
Узнать, почему путь ёлки в России был труден и что привлекало иностранцев в Святках
Начало: У метро «Театральная»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
2950 ₽ за человека
