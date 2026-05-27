Обзорная автобусная экскурсия от кремля до «Москва-Сити»
Увидеть главные символы столицы
Маршрут выстроен так, чтобы вы не упустили ни одной значимой достопримечательности города.
Вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь панорамой на Воробьёвых горах, побываете у подножия небоскрёбов «Москва-Сити». А мы расскажем истории, которые превращают сухие факты в живые образы. Наша экскурсия по Москве — классическая, в лучшем смысле этого слова.
Описание экскурсии
Стартуем у Белорусского вокзала — парадных ворот столицы, которые встречают гостей с запада. Едем по Тверской: бутики, роскошные отели, огни рекламных вывесок и атмосфера города, который никогда не спит.
Первый выход — на Красной площади: стены Кремля, куранты Спасской башни, сказочный храм Василия Блаженного и величественный Исторический музей.
Второй выход — у храма Христа Спасителя, чьи золотые купола видны почти из любой точки центра. Вы узнаете о его непростой судьбе и восстановлении.
Третий выход — Воробьёвы горы. С высоты город раскроется совсем иначе. На горизонте вы увидите здание МГУ — один из главных символов советской эпохи.
Проедем по Мосфильмовской улице с киностудией и чередой посольств. Затем Кутузовский проспект с Триумфальной аркой и Парком Победы на Поклонной горе.
Четвёртый выход — «Москва-Сити». Сделаем остановку у небоскрёбов, которые выглядят как декорация к фантастическому фильму.
Проедем мимо гостиницы «Украина», Дома Правительства и Нового Арбата — и вернёмся к Белорусскому вокзалу.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе туристического класса. Есть багажный отсек для ручной клади и габаритного груза
Дети до 7 лет допускаются только в автокреслах (не предоставляются, возьмите с собой)
Приходите на сборную точку не позднее чем за 20 минут до старта — регистрация закрывается заранее
Если у вас есть льготы — возьмите подтверждающие документы с собой
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый (18+)
1425 ₽
Льготный (инвалиды, пенсионеры, студенты)
1330 ₽
Детский (от 4 до 18 лет)
1330 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда влюблённых в столицу.
У нас вы увидите обзорные маршруты: Красная площадь, Кремль, «Москва-Сити» и другие знаковые места.
Тематические программы: история, архитектура, культура и легенды города.
Формат — групповые автобусные туры.
Мы читать дальшеуменьшить
не просто пересказываем факты, а оживляем историю, погружая в атмосферу прошлых эпох, а наши гиды — это увлечённые рассказчики, способные превратить обычную прогулку в волшебное путешествие.
Присоединяйтесь — и вы посмотрите на Москву совсем другими глазами!
