Маршрут выстроен так, чтобы вы не упустили ни одной значимой достопримечательности города. Вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь панорамой на Воробьёвых горах, побываете у подножия небоскрёбов «Москва-Сити». А мы расскажем истории, которые превращают сухие факты в живые образы. Наша экскурсия по Москве — классическая, в лучшем смысле этого слова.

Описание экскурсии

Стартуем у Белорусского вокзала — парадных ворот столицы, которые встречают гостей с запада. Едем по Тверской: бутики, роскошные отели, огни рекламных вывесок и атмосфера города, который никогда не спит.

Первый выход — на Красной площади: стены Кремля, куранты Спасской башни, сказочный храм Василия Блаженного и величественный Исторический музей.

Второй выход — у храма Христа Спасителя, чьи золотые купола видны почти из любой точки центра. Вы узнаете о его непростой судьбе и восстановлении.

Третий выход — Воробьёвы горы. С высоты город раскроется совсем иначе. На горизонте вы увидите здание МГУ — один из главных символов советской эпохи.

Проедем по Мосфильмовской улице с киностудией и чередой посольств. Затем Кутузовский проспект с Триумфальной аркой и Парком Победы на Поклонной горе.

Четвёртый выход — «Москва-Сити». Сделаем остановку у небоскрёбов, которые выглядят как декорация к фантастическому фильму.

Проедем мимо гостиницы «Украина», Дома Правительства и Нового Арбата — и вернёмся к Белорусскому вокзалу.

