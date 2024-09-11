Обзорная речная прогулка по Москва-реке на комфортабельном двухпалубном теплоходе «Легенда» — это уникальная возможность увидеть столицу с необычного ракурса. Отдохните от городской суеты, насладитесь красотой Москвы и получите массу положительных эмоций!
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт: Насладитесь живописными видами на набережные и проплывающие мимо корабли! Во время прогулки вы сможете полюбоваться на такие известные достопримечательности, как — Новодевичий монастырь, стадион «Лужники», Воробьевы горы, Дом Правительства Российской Федерации и площадь Евразии. Вы также сможете увидеть современные небоскрёбы Москва-Сити, которые являются символом новой эпохи в развитии города. Важная информация:
- После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крымский Мост
- Парк Культуры и отдыха им. Горького
- Стадион Лужники
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Новодевичий монастырь
- Киевский вокзал
- Гостиница «Украина»
- Москва Сити
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 48 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
11 сен 2024
Входит в следующие категории Москвы
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