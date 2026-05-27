Приглашаем в путешествие по Москве-реке навстречу современным небоскрёбам Москва-Сити! Водная прогулка начнётся от причала «Крымский мост». Вы полюбуетесь набережными и проплывающими мимо кораблями.
Пройдёте под столичными мостами, увидите стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, МГУ и другие достопримечательности.
Пройдёте под столичными мостами, увидите стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, МГУ и другие достопримечательности.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Крымский мост» — Парк культуры — Церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — РАН — МГУ — Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — Лужники — Московская канатная дорога — Новодевичий монастырь — Киевская площадь — Гостиница «Украина» — Москва-Сити
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Соболь» или «Августина». На борту кафе-бар, кондиционер, туалет. Можно проходить с коляской
- Продолжительность прогулки — 1 ч 15 мин
- На борт запрещено проносить продукты и безалкогольные напитки, но можно взять алкоголь (кроме пива) с чеком из магазина. Посуда не предоставляется
Меню обеда/ужина (опционально)
- овощной салат или закуска пикантная «Юнга» (солёные огурцы, морковь, пикантная капуста)
- шашлык из курицы (150 гр)
- пирожное «Медовик»
- чай или кофе (200 мл)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый с ужином ( в одну сторону)
|1490 ₽
|Взрослый без ужином ( в одну сторну)
|800 ₽
|детский с питанием ( от 6-12 лет) ( в одну сторону), *
|1090 ₽
|Детский без питанием (от 6 до 12) в одну сторону, *
|590 ₽
|детский билет ( от 0 до 6лет включительно) в одну сторону, *
|100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «На теплоходе от Крымского моста до Москва-Сити»
Групповая
Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
К небоскрёбам Москвы-Сити на речном трамвае и кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
1100 ₽ за человека
Групповая
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: На причале "Национальный центр"Россия ""
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
630 ₽ за человека
Групповая
От причала в Москва-Сити - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами и центром города с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экс...
Сегодня в 16:15
Завтра в 13:15
3690 ₽ за человека
1490 ₽ за человека