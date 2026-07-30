Приглашаем в путешествие по Москве-реке навстречу современным небоскрёбам Москва-Сити! Круговая водная прогулка начнётся и закончится у причала «Крымский мост» недалеко от Парка Горького. Вы полюбуетесь набережными и проплывающими мимо кораблями.
Пройдёте под столичными мостами, увидите стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, МГУ и другие достопримечательности.
Пройдёте под столичными мостами, увидите стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, МГУ и другие достопримечательности.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Крымский мост» — Парк культуры — Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках — РАН — МГУ — Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — Лужники — Московская канатная дорога — Новодевичий монастырь — Киевская площадь — Гостиница «Украина» — Москва-Сити — разворот — Причал «Крымский мост»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплохоле «Соболь» с кондиционером. На судне есть туалет, работает кафе-бар
- Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина. Посуда не предоставляется
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
- Детских билетов до 5 лет в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых
Меню (при выборе билета с питанием):
- салат из свежих овощей (150 гр) или закуска «Юнга» (солёный огурец, морковь, пикантная капуста; 150 гр)
- куриный шашлык с соусом (150 гр)
- пирожное «Медовик»
- чай или кофе
Шеф-повар в праве изменить меню без уменьшения объёма и качества услуг.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый с питанием, Круговой, Питание включено
|2550 ₽
|Взрослый без питания, Круговой, ПН—ПТ
|1350 ₽
|Детский с питанием, с 6 до 12 лет, круговой, Питание включено
|1750 ₽
|Детский без питания с 6 до 12 лет, с 6 до 12 лет, круговой, ПН—ПТ
|890 ₽
|Детский без питания, от 1 года до 6 лет, включительно, круговой
|200 ₽
|Отдельная кают-компания, На 10 чел с ужином, кондиционером, круговой бронирование обязательно, Питание включено
|40 000 ₽
|Взрослый без питания , круговой, СБ—ВС
|1690 ₽
|Детский круговой, с 6 до 12 лет, СБ—ВС
|1090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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