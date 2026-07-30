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На теплоходе от Крымского моста до Москва-Сити и обратно

На двухпалубном теплоходе «Соболь» пройти вдоль живописных набережных и парков Москвы
Приглашаем в путешествие по Москве-реке навстречу современным небоскрёбам Москва-Сити! Круговая водная прогулка начнётся и закончится у причала «Крымский мост» недалеко от Парка Горького. Вы полюбуетесь набережными и проплывающими мимо кораблями.

Пройдёте под столичными мостами, увидите стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, МГУ и другие достопримечательности.
На теплоходе от Крымского моста до Москва-Сити и обратно
На теплоходе от Крымского моста до Москва-Сити и обратно
На теплоходе от Крымского моста до Москва-Сити и обратно

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Крымский мост» — Парк культуры — Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках — РАН — МГУ — Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — Лужники — Московская канатная дорога — Новодевичий монастырь — Киевская площадь — Гостиница «Украина» — Москва-Сити — разворот — Причал «Крымский мост»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплохоле «Соболь» с кондиционером. На судне есть туалет, работает кафе-бар
  • Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина. Посуда не предоставляется
  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
  • Детских билетов до 5 лет в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых

Меню (при выборе билета с питанием):

  • салат из свежих овощей (150 гр) или закуска «Юнга» (солёный огурец, морковь, пикантная капуста; 150 гр)
  • куриный шашлык с соусом (150 гр)
  • пирожное «Медовик»
  • чай или кофе
    Шеф-повар в праве изменить меню без уменьшения объёма и качества услуг.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый с питанием, Круговой, Питание включено2550 ₽
Взрослый без питания, Круговой, ПН—ПТ1350 ₽
Детский с питанием, с 6 до 12 лет, круговой, Питание включено1750 ₽
Детский без питания с 6 до 12 лет, с 6 до 12 лет, круговой, ПН—ПТ890 ₽
Детский без питания, от 1 года до 6 лет, включительно, круговой200 ₽
Отдельная кают-компания, На 10 чел с ужином, кондиционером, круговой бронирование обязательно, Питание включено40 000 ₽
Взрослый без питания , круговой, СБ—ВС1690 ₽
Детский круговой, с 6 до 12 лет, СБ—ВС1090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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