Приглашаем в путешествие по Москве-реке, чтобы рассмотреть знаменитые локации столицы с борта люксового теплохода.
Вы насладитесь урбанистическими пейзажами мегаполиса, сделаете яркие фото и получите удовольствие от приятной водной прогулки. На борту работает ресторан, а алкогольные напитки можно принести с собой.
Вы насладитесь урбанистическими пейзажами мегаполиса, сделаете яркие фото и получите удовольствие от приятной водной прогулки. На борту работает ресторан, а алкогольные напитки можно принести с собой.
Описание экскурсии
Маршрут прогулки
Причал «Национальный центр „Россия“» (отправление) — «Москва-Сити» — гостиница «Украина» — Киевская площадь — Воробьёвы горы — канатная дорога — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — церковь Святой Троицы на Воробьёвых горах — главное здание МГУ — Президиум Российской академии наук — церковь Святого Николая чудотворца в Хамовниках — Парк культуры и отдыха — Крымский мост — обратный путь — причал «Национальный центр „Россия“» (прибытие)
Обратите внимание: эта программа не подразумевает экскурсионного обслуживания
В ресторане на борту:
- Салат из свежих овощей или «Закуска пикантная Юнга», 150 гр (огурчик солёный, морковь, капуста пикантная)
- Куриный шашлык с соусом, 150 гр
- Чай или кофе, 200 мл
- Пирожное «Медовик»
Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню завтрака без уменьшения объёма и качества услуг.
Организационные детали
- Прогулка проходит на одном из люксовых теплоходов «Соболь» или «Августина» с кондиционером и WC. Детскую коляску можно взять на борт
- На борт запрещено проносить продукты и безалкогольные напитки, но можно взять алкоголь (кроме пенного) с чеком из магазина. Количество — не более одной бутылки крепкого напитка на двух человек. Посуда не предоставляется
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый с питанием, Круговой, Питание включено
|2550 ₽
|Взрослый без питания, Круговой
|1350 ₽
|Детский с питанием, с 6 до 12 лет, круговой, Питание включено
|1750 ₽
|Детский без питания от 6 до 12 лет, с 6 до 12 лет, круговой
|890 ₽
|Отдельная кают-компания, На 10 чел с ужином, кондиционером, круговой обязательное бронирование, Питание включено
|40 000 ₽
|Детский без питания от 0 до 6 лет, от 1 года до 6 лет, включительно, круговой
|200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Национальный центр"Россия ""
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Круговая прогулка на люксовом теплоходе по Москве-реке»
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Увидеть весенний город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Начало: У метро «Киевская»
29 мая в 09:30
1 июн в 09:30
1112 ₽ за человека
Групповая
Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
От причала в Москва-Сити - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами и центром города с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экс...
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
3690 ₽ за человека
2550 ₽ за человека