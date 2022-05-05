"Особняк с вензелем"М " " Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке - Барашевская слобода - Лялина площадь

"Особняк с вензелем"М " " Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке - Барашевская слобода - Лялина площадь
"Особняк с вензелем"М " " Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке - Барашевская слобода - Лялина площадь
"Особняк с вензелем"М " " Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке - Барашевская слобода - Лялина площадь
"Особняк с вензелем"М " " Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке - Барашевская слобода - Лялина площадь
"Особняк с вензелем"М " " Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке - Барашевская слобода - Лялина площадь
Над обликом особняка Морозовых, притаившемся в одном из переулков между Покровкой и Воронцовым Полем, работали знаменитые Фёдор Шехтель, Михаил Врубель, Сергей Конёнков и Степан Эрзя. Интерьеры, дошедшие до нашего времени, впечатляют – готический кабинет, мраморная лестница, камин из яшмы, рокайльная гостиная с французским кабинетом и вестибюль в египетском стиле.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Посещение усадьбы Морозовых в Подсосенском переулке
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Чкаловская на улице у выхода №6 (к Атриуму)
Завершение: Окончание экскурсии в усадьбе Морозовых (м. Чкаловская, м. Курская)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • 05 мая 2022 г. – 15:45
  • 07 мая 2022 г. – 15:45
  • 08 мая 2022 г. – 15:45
  • 14 мая 2022 г. – 15:45
  • 17 мая 2022 г. – 15:45
  • 22 мая 2022 г. – 15:45
  • 28 мая 2022 г. – 15:45
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные🏰Дворцы, замки и особняки🏯Парки и усадьбыУсадьбы и дворцыУлицы и переулкиТематические экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Москве

Готические особняки «Мастера и Маргариты»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Владислав
Нет отзывов
Готические особняки «Мастера и Маргариты»
Экскурсия-квест по центру Москвы с целью найти легендарный особняк Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
3 500 за 1-5 чел.
Самобытные площади Москвы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Самобытные площади Москвы
Погулять по главным столичным площадям и услышать о них интересные факты
3 000 за 1-10 чел.
Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
5
1 отзыв
Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала
Начиная нашу пешеходную прогулку от Пушкинской площади, мы поговорим о закрытом
6 900 за 1-15 чел.
Басманная слобода: история и архитектура
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Павел
5
3 отзыва
Басманная слобода: история и архитектура
Исследовать один из самых интересных районов Старой Москвы с профессиональным гидом
3 500 за 1-10 чел.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.7
347 отзывов
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Вы увидите главные достопримечательности Москвы: мавзолей Ленина, Казанский собор, Манежную площадь
600 за 1 человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
2 часа
Групповая
Незабываемая
4.5
27 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
В течение 2-х часовой экскурсии по посольствам Москвы вы увидите особняк Волковой-Грибова-Позднякова
700 за 1 человека
Красная площадь за час
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
4.8
40 отзывов
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
от 2 000 за 1-3 чел.
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Questeri
Нет отзывов
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить
1 200 за 1-6 чел.
В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Марина
5
5 отзывов
В гости к Людмиле Гурченко по переулкам Патриаршей слободы
Все знают «Песенку про пять минут» - а на экскурсии вы узнаете больше о Людмиле Гурченко, о певице, которая прославилась
1 500 за 1 человека
Москва: загадки Болотной площади
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
5
1 отзыв
Москва: загадки Болотной площади
Болотная площадь существует с XI века
3 400 за 1-15 чел.
Усадьба Горки - скрытая жемчужина Подмосковья
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Усадьба Горки - скрытая жемчужина Подмосковья
Попасть в прошлое и узнать больше о личности Ленина и пропаганде СССР в монументальном музее
120009 600 за 1-4 чел.
Красная Площадь - сердце столицы
1 час
🚶 Пешая
Мини-группа
Дарим
4.7
3 отзыва
Красная Площадь - сердце столицы
На полуторачасовой прогулке по самому центру страны и столицы, вы узнаете, что Красную площадь можно читать, как книгу
600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ