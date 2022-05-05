Над обликом особняка Морозовых, притаившемся в одном из переулков между Покровкой и Воронцовым Полем, работали знаменитые Фёдор Шехтель, Михаил Врубель, Сергей Конёнков и Степан Эрзя. Интерьеры, дошедшие до нашего времени, впечатляют – готический кабинет, мраморная лестница, камин из яшмы, рокайльная гостиная с французским кабинетом и вестибюль в египетском стиле.
Ответы на вопросы
Что входит
Работа гида
Посещение усадьбы Морозовых в Подсосенском переулке
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Чкаловская на улице у выхода №6 (к Атриуму)
Завершение: Окончание экскурсии в усадьбе Морозовых (м. Чкаловская, м. Курская)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
05 мая 2022 г. – 15:45
07 мая 2022 г. – 15:45
08 мая 2022 г. – 15:45
14 мая 2022 г. – 15:45
17 мая 2022 г. – 15:45
22 мая 2022 г. – 15:45
28 мая 2022 г. – 15:45
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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