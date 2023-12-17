Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Пётр Смирнов обладал не только внушительной водочной империей, но и неплохим вкусом.
Сам Шехтель перестроил для него особняк, сделав его настоящим бриллиантом на красной линии Тверского бульвара. Простым прохожим сюда не попасть.
Но нам с вами — можно! Изучим в деталях это удивительное здание и, конечно, поговорим о знаменитом предпринимателе и его деле.
Сам Шехтель перестроил для него особняк, сделав его настоящим бриллиантом на красной линии Тверского бульвара. Простым прохожим сюда не попасть.
Но нам с вами — можно! Изучим в деталях это удивительное здание и, конечно, поговорим о знаменитом предпринимателе и его деле.
Ближайшие даты:
17
дек
дек
18
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
30
дек
дек
4
янв
янв
6
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Все открытые комнаты особняка
- Секретные двери, которые можно будет не только увидеть, но и открыть
- Сенсацию прошлого века — первое в Москве точечное освещение
- Борьбу дракона и собаки на шехтелевском рельефе. Выясним, что же они не поделили.
- Шикарный гипсовый камин. Стоп. Гипсовый? Да, именно так!
- Уникальный архитектурный элемент — фальш-балкон. Обсудим, зачем он был нужен.
Вы узнаете:
- Как Смирнов превратился в Smirnoff
- Почему каждая (!) комната особняка сделана в своем стиле: египетском, романском, ренессансном, классическом…
- Чем здесь занимались в советское время, и кто от этого пострадал
- Где спрятать вентиляцию, если вы — Шехтель, и все должно выглядеть шикарно
- За что Петр Смирнов так исправно платил студентам Москвы
- Зачем в главном зале нужно было целых 2 секретных двери в стенах
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит в помещении, верхнюю одежду можно будет оставить в гардеробе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Тверская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 420 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Подсосенский переулок, 21
23 дек
24 дек
8 янв
9 янв
2 299₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Отправиться в мистическое историко-архитектурное путешествие и разгадать имя известной личности
у метро Белорусская
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва, построенная Шехтелем
Рассмотреть за фасадами личность архитектора и по-новому взглянуть на шедевры модерна
в центре Москвы
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 5 400₽ за всё до 5 чел.