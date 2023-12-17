Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия

Групповая экскурсия в Москве

Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»

Пётр Смирнов обладал не только внушительной водочной империей, но и неплохим вкусом.

Сам Шехтель перестроил для него особняк, сделав его настоящим бриллиантом на красной линии Тверского бульвара. Простым прохожим сюда не попасть.

Но нам с вами — можно! Изучим в деталях это удивительное здание и, конечно, поговорим о знаменитом предпринимателе и его деле.
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Все открытые комнаты особняка
  • Секретные двери, которые можно будет не только увидеть, но и открыть
  • Сенсацию прошлого века — первое в Москве точечное освещение
  • Борьбу дракона и собаки на шехтелевском рельефе. Выясним, что же они не поделили.
  • Шикарный гипсовый камин. Стоп. Гипсовый? Да, именно так!
  • Уникальный архитектурный элемент — фальш-балкон. Обсудим, зачем он был нужен.

Вы узнаете:

  • Как Смирнов превратился в Smirnoff
  • Почему каждая (!) комната особняка сделана в своем стиле: египетском, романском, ренессансном, классическом…
  • Чем здесь занимались в советское время, и кто от этого пострадал
  • Где спрятать вентиляцию, если вы — Шехтель, и все должно выглядеть шикарно
  • За что Петр Смирнов так исправно платил студентам Москвы
  • Зачем в главном зале нужно было целых 2 секретных двери в стенах
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в помещении, верхнюю одежду можно будет оставить в гардеробе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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