Фёдор Шехтель изменил архитектурный облик Москвы и стал главным мастером русского модерна. Вы узнаете о его необычном и непростом творческом пути, рассмотрите здания, построенные по его проектам. Мы разберём особенности стиля Шехтеля и поговорим о его выдающихся современниках и друзьях. На прогулке вы увидите город глазами архитектора-новатора и экспериментатора.

Описание экскурсии

Триумфальная площадь и аллея архитектора Шехтеля — мы поговорим о творческом пути мастера, который начинал как театральный декоратор.

Ермолаевский переулок. Именно здесь он построил дом для своей семьи. В письме к А. П. Чехову Шехтель называл особняк «избушкой непотребной архитектуры, которую извозчики принимали то ли за кирху, то ли за синагогу».

Товарищество скоропечатни А. А. Левенсона — яркий пример промышленной архитектуры в стиле модерн.

Неоготическая усадьба З. Г. Морозовой. Рассмотрим одну из первых крупных работ архитектора.

Особняк Рябушинского — классический образец русского модерна начала 20 века. Полюбуемся утончёнными линиями и оригинальными декоративными элементами.

Театр «Парадиз» (ныне театр Маяковского). Здесь молодой Шехтель помогал К. В. Терскому создавать краснокирпичный фасад. Подробнее вглядимся в элементы русского стиля: ширинки, бочкообразные колонны и кокошники.

Мы расскажем:

Какие испытания преодолел архитектор на своём профессиональном пути

Какую роль в его жизни сыграли П. М. Третьяков и А. С. Каминский

О дружбе с Чеховым — мы почитаем забавные отрывки из сохранившихся писем. Например, о том, чем Шехтель предлагал заменить прописанную Чеховым гимнастику

Об особенностях стиля модерн

Как выглядели проекты архитектора — вы увидите эскизы, иллюстрации и архивные фотографии

