По Москве гениального архитектора-самоучки Фёдора Шехтеля

Полюбоваться зданиями отца русского модерна и проникнуться его идеями
Фёдор Шехтель изменил архитектурный облик Москвы и стал главным мастером русского модерна.

Вы узнаете о его необычном и непростом творческом пути, рассмотрите здания, построенные по его проектам. Мы разберём особенности стиля Шехтеля и поговорим о его выдающихся современниках и друзьях. На прогулке вы увидите город глазами архитектора-новатора и экспериментатора.
Описание экскурсии

Триумфальная площадь и аллея архитектора Шехтеля — мы поговорим о творческом пути мастера, который начинал как театральный декоратор.

Ермолаевский переулок. Именно здесь он построил дом для своей семьи. В письме к А. П. Чехову Шехтель называл особняк «избушкой непотребной архитектуры, которую извозчики принимали то ли за кирху, то ли за синагогу».

Товарищество скоропечатни А. А. Левенсона — яркий пример промышленной архитектуры в стиле модерн.

Неоготическая усадьба З. Г. Морозовой. Рассмотрим одну из первых крупных работ архитектора.

Особняк Рябушинского — классический образец русского модерна начала 20 века. Полюбуемся утончёнными линиями и оригинальными декоративными элементами.

Театр «Парадиз» (ныне театр Маяковского). Здесь молодой Шехтель помогал К. В. Терскому создавать краснокирпичный фасад. Подробнее вглядимся в элементы русского стиля: ширинки, бочкообразные колонны и кокошники.

Мы расскажем:

  • Какие испытания преодолел архитектор на своём профессиональном пути
  • Какую роль в его жизни сыграли П. М. Третьяков и А. С. Каминский
  • О дружбе с Чеховым — мы почитаем забавные отрывки из сохранившихся писем. Например, о том, чем Шехтель предлагал заменить прописанную Чеховым гимнастику
  • Об особенностях стиля модерн
  • Как выглядели проекты архитектора — вы увидите эскизы, иллюстрации и архивные фотографии

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату 1000 ₽ за чел.
  • Все локации мы осмотрим только снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2887 туристов
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города. Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
Отзывы и рейтинг

Мария
Мария
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия.
Спасибо!
В
Виктория
20 сен 2025
Александра очень приятна в общении! Пунктуальна! Учитывает индивидуальные интересы и потребности! С готовностью корректировала маршрут под наш запрос! Информация подается легко и непринужденно! История Шехтеля и его великолепного архитектурного наследства
читать дальше

сильна недооценена! Продолжайте популяризировать гениального человека!
Поразили придуманные им театральные декорации и костюмы! Удивительно, что немец так тонко чувствовал и передавал русские национальные особенности!
Экскурсия понравилась! Особняк Морозовой бесподобен! Хотелось больше и больше информации! Но понятно, что уложить в полуторачасовой формат все невозможно!

