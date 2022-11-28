Кисловская слобода - один старинных районов в центре Москвы. В средневековье здесь селились кислошники и калашники, поставлявшие к царскому двору соленья и вкусную выпечку.

С 18 века этот район облюбовала знать. Дворяне начали возводить в Кисловке свои усадьбы. А затем их владельцами стали "новые богатые", купцы и предприниматели.

Кисловская слобода тесно связана с искусством. Здесь творили Л. Толстой и Д. Мамин -Сибиряк. Я расскажу в каком театре начинал карьеру великий К. Станиславский и как получил свой знаменитый псевдоним.

Вы увидите двор, где выросла художница Мария Якунчикова-Вебер. И дом, в котором В. Серов и К. Коровин рисовали карикатуры на великого князя Сергея Александровича.

Прогуляемся до единственной в Москве англиканской церкви. Там нас ждет готическая архитектура с ее любопытными деталями и атмосфера старой Англии.

Пройдем по Калашному переулку. Вы увидите остатки крупных дворянских усадеб и узнаете, как они трансформировались в большой театральный центр -"Геликон-оперу".

Завершим экскурсию у здания Моссельпрома. Я расскажу, что было на этом месте раньше и почему обрушилась стена. А так же как В. Маяковский стал рекламщиком.

Приглашаю вас погрузиться в атмосферу старой Москвы, с извилистыми улочками, усадьбами, садами и театрами.