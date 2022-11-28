Особняки Кисловской слободы

Мы прогуляемся по Кисловским переулкам. Я расскажу об истории самых ярких особняков

5
2 отзыва
Мы прогуляемся по Кисловским переулкам. Я расскажу об истории самых ярких особняков и судьбе их знаменитых владельцев. Вы узнаете в чьих особняках расположены ныне посольства Нидерландов, Швейцарии и Эстонии. О том кто был хозяином мавританского замка в центре Москвы.
Особняки Кисловской слободы
Особняки Кисловской слободы
Особняки Кисловской слободы
Особняки Кисловской слободы
Особняки Кисловской слободы
Особняки Кисловской слободы
Особняки Кисловской слободы
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Что вас ожидает 🤩

  • Особняк Арсения Морозова
  • Англиканская церковь Св. Андрея
  • Особняк В. Думнова
  • Московский академический театр им. В. Маяковского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кисловская слобода - один старинных районов в центре Москвы. В средневековье здесь селились кислошники и калашники, поставлявшие к царскому двору соленья и вкусную выпечку.
С 18 века этот район облюбовала знать. Дворяне начали возводить в Кисловке свои усадьбы. А затем их владельцами стали "новые богатые", купцы и предприниматели.
Кисловская слобода тесно связана с искусством. Здесь творили Л. Толстой и Д. Мамин -Сибиряк. Я расскажу в каком театре начинал карьеру великий К. Станиславский и как получил свой знаменитый псевдоним.
Вы увидите двор, где выросла художница Мария Якунчикова-Вебер. И дом, в котором В. Серов и К. Коровин рисовали карикатуры на великого князя Сергея Александровича.
Прогуляемся до единственной в Москве англиканской церкви. Там нас ждет готическая архитектура с ее любопытными деталями и атмосфера старой Англии.
Пройдем по Калашному переулку. Вы увидите остатки крупных дворянских усадеб и узнаете, как они трансформировались в большой театральный центр -"Геликон-оперу".
Завершим экскурсию у здания Моссельпрома. Я расскажу, что было на этом месте раньше и почему обрушилась стена. А так же как В. Маяковский стал рекламщиком.
Приглашаю вас погрузиться в атмосферу старой Москвы, с извилистыми улочками, усадьбами, садами и театрами.

По воскресеньям в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Воздвиженка, д. 16
Завершение: ул. Воздвиженка, 18 / 9
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
28 ноя 2022
В ходе экскурсии был показ особняков Кисловской слободы и рассказ о них и о знаменитых людях в них проживавших. Экскурсия проведена методически правильно. Был предложен интересный маршрут и предусмотрено посещение места обогрева с попутным рассказом о нем. Был представлен ряд редких и уникальных сведений о данном месте. Дикция у экскурсовода хорошая. Фразы строятся стилистически правильно. Одет экскурсовод чисто и опрятно. В целом твердая пятерка. Рекомендую к посещению.
А
28 ноя 2022
Отличная прогулка по центру Москвы. Теперь лучше понимаю контекст тех мест, где иногда бываю. Центр обычно кажется таким пафосным и непреступым, а когда знакомишься с ним ближе, то он как-то становится понятнее и приятнее для посещения. Спасибо Диане!

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