Старинные особняки и усадьбы: прогулка по Кисловской слободе
Погрузиться в атмосферу дореволюционной Москвы и полюбоваться уголком старой Англии
Кисловская слобода — старинный район столицы. Два века назад здесь обосновались представители дворянства, а позже — купечества. Мы пройдём по извилистым улочкам, любуясь изящными особняками и уютными двориками.
Вы узнаете о характерах и судьбах их владельцев, а также историю англиканской готической церкви, которая украшает этот уголок Москвы.
Описание экскурсии
Особняки предпринимателей
Пройдём по благоустроенному району, где с конца 19 века селились зажиточные купеческие семьи. Вы увидите особняк, который называли «домом дурака» и узнаете, как замок с башнями и ракушками появился в центре Москвы. Поговорим о непростых отношениях текстильного магната с сыном и трагичных последствиях их ссоры. Я расскажу, в чьих домах сегодня расположены посольства Нидерландов, Германии и Эстонии.
Искусство в Кисловской слободе
Владельцы особняков устраивали у себя частные театры и литературные салоны. Здесь жили и творили писатели, актёры и поэты. Вы узнаете, что такое «секретарёвка» и где Константин Алексеев получил псевдоним Станиславский. Где работали над своими романами Л. Толстой и Д. Мамин-Сибиряк. Увидите, где К. Коровин и В. Серов рисовали карикатуры на великого князя Сергея Александровича.
Англиканская церковь
Рассмотрим готическую архитектуру единственной в Москве англиканской церкви. Вы узнаете о непростой судьбе богатой вдовы Джейн МакГилл, и как здесь появилась звукозаписывающая студия.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, посещение особняков не предусмотрено.
Диана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 208 туристов
Добрый день! Меня зовут Диана. По образованию я учитель истории и краеведения, провожу экскурсии по Петербургу и Москве, разрабатываю авторские маршруты. Большой город — это целая планета, на которой всегда можно найти что-то новое, интересное и необычное. Наиболее интересен для меня период конца 19 — начала 20 веков, эпоха модерна, Серебряный век. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
Мария
4 ноя 2025
Мне было красиво и интересно! Спасибо ♥️
Иван
13 янв 2025
Спокойная прогулка по Кисловской слободе и познавательный рассказ о зданиях и людях, которые в них жили.