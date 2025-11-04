Мои заказы

Старинные особняки и усадьбы: прогулка по Кисловской слободе

Погрузиться в атмосферу дореволюционной Москвы и полюбоваться уголком старой Англии
Кисловская слобода — старинный район столицы. Два века назад здесь обосновались представители дворянства, а позже — купечества. Мы пройдём по извилистым улочкам, любуясь изящными особняками и уютными двориками.

Вы узнаете о характерах и судьбах их владельцев, а также историю англиканской готической церкви, которая украшает этот уголок Москвы.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Особняки предпринимателей

Пройдём по благоустроенному району, где с конца 19 века селились зажиточные купеческие семьи. Вы увидите особняк, который называли «домом дурака» и узнаете, как замок с башнями и ракушками появился в центре Москвы. Поговорим о непростых отношениях текстильного магната с сыном и трагичных последствиях их ссоры. Я расскажу, в чьих домах сегодня расположены посольства Нидерландов, Германии и Эстонии.

Искусство в Кисловской слободе

Владельцы особняков устраивали у себя частные театры и литературные салоны. Здесь жили и творили писатели, актёры и поэты. Вы узнаете, что такое «секретарёвка» и где Константин Алексеев получил псевдоним Станиславский. Где работали над своими романами Л. Толстой и Д. Мамин-Сибиряк. Увидите, где К. Коровин и В. Серов рисовали карикатуры на великого князя Сергея Александровича.

Англиканская церковь

Рассмотрим готическую архитектуру единственной в Москве англиканской церкви. Вы узнаете о непростой судьбе богатой вдовы Джейн МакГилл, и как здесь появилась звукозаписывающая студия.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, посещение особняков не предусмотрено.

в понедельник и среду в 15:30

Ответы на вопросы

Диана
Диана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 208 туристов
Добрый день! Меня зовут Диана. По образованию я учитель истории и краеведения, провожу экскурсии по Петербургу и Москве, разрабатываю авторские маршруты. Большой город — это целая планета, на которой всегда можно найти что-то новое, интересное и необычное. Наиболее интересен для меня период конца 19 — начала 20 веков, эпоха модерна, Серебряный век. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
Мария
4 ноя 2025
Мне было красиво и интересно! Спасибо ♥️
Иван
Иван
13 янв 2025
Спокойная прогулка по Кисловской слободе и познавательный рассказ о зданиях и людях, которые в них жили.
Входит в следующие категории Москвы

