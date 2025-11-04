Кисловская слобода — старинный район столицы. Два века назад здесь обосновались представители дворянства, а позже — купечества. Мы пройдём по извилистым улочкам, любуясь изящными особняками и уютными двориками. Вы узнаете о характерах и судьбах их владельцев, а также историю англиканской готической церкви, которая украшает этот уголок Москвы.

Описание экскурсии

Особняки предпринимателей

Пройдём по благоустроенному району, где с конца 19 века селились зажиточные купеческие семьи. Вы увидите особняк, который называли «домом дурака» и узнаете, как замок с башнями и ракушками появился в центре Москвы. Поговорим о непростых отношениях текстильного магната с сыном и трагичных последствиях их ссоры. Я расскажу, в чьих домах сегодня расположены посольства Нидерландов, Германии и Эстонии.

Искусство в Кисловской слободе

Владельцы особняков устраивали у себя частные театры и литературные салоны. Здесь жили и творили писатели, актёры и поэты. Вы узнаете, что такое «секретарёвка» и где Константин Алексеев получил псевдоним Станиславский. Где работали над своими романами Л. Толстой и Д. Мамин-Сибиряк. Увидите, где К. Коровин и В. Серов рисовали карикатуры на великого князя Сергея Александровича.

Англиканская церковь

Рассмотрим готическую архитектуру единственной в Москве англиканской церкви. Вы узнаете о непростой судьбе богатой вдовы Джейн МакГилл, и как здесь появилась звукозаписывающая студия.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, посещение особняков не предусмотрено.