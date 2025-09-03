читать дальше

И экскурсия оправдала все мои ожидания и даже больше!



Во-первых, Наталия очень приятный эскурсовод, приятные голос и речь, эрудированная, профессионал! отвечает на разные вопросы, разбирается в истории, архитектуре и видно, что прям любит свое дело.

Во-вторых, особенно понравилось то, как составлена экскурсия - всего было в меру - фактов, историй, деталей. Было любопытно прикоснуться к космической теме, а также к судьбам тех, кто связан с космосом. Захотелось даже изучить биографию Королева и Циолковского…

В-третьих, маршрут. Была на эскурсии с мамой (в возрасте) и обратила внимание, что 2 часа прогулки прошли прям незаметно и без усталости. Мы не торопились, была возможность присесть, постоять в тенечке, сфотографироваться у достопримечательностей.



И конечно гостиница Космос произвела ну просто ВАУ эффект. Все!! начиная от ресепшена, 25 этажа и заканчивая уютным кафе с пирожными. Мы замечательно провели время и осталось очень приятное послевкусие от впечатлений и чудесного дня.

Огромное спасибо за экскурсию, обязательно вернемся с мужем и сыном, да и друзьям с детьми я уже тоже порекомендовала ее к посещению!!