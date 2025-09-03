Мини-группа
до 10 чел.
От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
Открыть космическую историю Москвы и взглянуть на город с 25-го этажа
Начало: У метро «ВДНХ»
20 сен в 10:30
27 сен в 10:30
2000 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
Мотопрогулка «Огни Москвы»
Ощутить драйв и полюбоваться красотой города
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
7650 ₽
8999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гостиница «Космос» и Москва в эпоху Олимпиады-80
Погулять возле знаменитого в СССР отеля и узнать о его славном прошлом
Начало: У станции метро «ВДНХ»
21 сен в 11:00
28 сен в 11:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 сентября 2025Благодарим Наталию за чудесную прогулку!
Узнали много нового и интересного. Открыли неизведанные места и удивительные факты!
Увидели прекрасную Москву с высоты птичьего полета!!!
Великолепным завершением было чаепитие!
- ЮЮлия30 августа 2025Спасибо большое за экскурсию, очень интересные места, увидела их по новому. Отдельное спасибо за чай и пироженку в Космосе, очень кстати!
- ВВиктория26 августа 2025Интересная, информативная и в восприятии приятная экскурсия. Прекрасный комфортный маршрут, и время так незаметно пролетело. Классное сочетание с посещением гостиницы
- ААлла24 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Несмотря на пасмурную погоду, гулять было интересно и познавательно. Я не мечтала в детстве быть космонавтом, но
- ННаталия20 августа 2025Легкая и познавательная экскурсия!
Сначала прогулялись по аллее Космонавтов и прониклись духом великих свершений 🤩
А во второй части мы изучали уже
- ЕЕлена19 августа 2025Получила большое удовольствие от посещения экскурсии по Космопарку и гостинице Космос. Узнала много новой для себя информации об истории исследования
- ЛЛена18 августа 2025Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Космопарку и гостинице космос! Прогулка в парке была легкой, но информативной. Посещение гостиницы оставило
- ККсения17 августа 2025Думали, чем заняться на выходные и заинтересовались возможностью побывать в гостинице Космос, насладиться видом на летнюю Москву из необычного места:
- ИИрэна17 августа 2025Экскурсия прошла замечательно!
Я влюблена в нашего гида Наталью, такая тактичная, клиентоориентированная, а главное, настоящий профессионал!
Тема была настолько интересная, что у
- OOlga16 августа 2025Скажу честно - меня очень манил маршрут и план экскурсии. Необычный, с посещением гостиницы Космос, куда я давно хотела попасть.
