Гостиница «Космос» – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиница «Космос»» в Москве, цены от 2000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
Пешая
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
Открыть космическую историю Москвы и взглянуть на город с 25-го этажа
Начало: У метро «ВДНХ»
20 сен в 10:30
27 сен в 10:30
2000 ₽ за человека
Мотопрогулка «Огни Москвы»
На мотоцикле
2 часа
-
15%
Индивидуальная
Мотопрогулка «Огни Москвы»
Ощутить драйв и полюбоваться красотой города
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
7650 ₽8999 ₽ за человека
Гостиница «Космос» и Москва в эпоху Олимпиады-80
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гостиница «Космос» и Москва в эпоху Олимпиады-80
Погулять возле знаменитого в СССР отеля и узнать о его славном прошлом
Начало: У станции метро «ВДНХ»
21 сен в 11:00
28 сен в 11:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 сентября 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Благодарим Наталию за чудесную прогулку!
    Узнали много нового и интересного. Открыли неизведанные места и удивительные факты!
    Увидели прекрасную Москву с высоты птичьего полета!!!
    Великолепным завершением было чаепитие!
  • Ю
    Юлия
    30 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Спасибо большое за экскурсию, очень интересные места, увидела их по новому. Отдельное спасибо за чай и пироженку в Космосе, очень кстати!
    Спасибо большое за экскурсию, очень интересные места, увидела их по новому. Отдельное спасибо за чай и пироженку в Космосе, очень кстати!
  • В
    Виктория
    26 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Интересная, информативная и в восприятии приятная экскурсия. Прекрасный комфортный маршрут, и время так незаметно пролетело. Классное сочетание с посещением гостиницы
    читать дальше

    Космос и видами с 25го этажа.
    Наташа чудесный экскурсовод и это уже не первая моя экскурсия у неё. Обязательно приду на новые маршруты и посоветую друзьям

    Интересная, информативная и в восприятии приятная экскурсия. Прекрасный комфортный маршрут, и время так незаметно пролетело. Классное сочетание с посещением гостиницы
  • А
    Алла
    24 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Экскурсия очень понравилась! Несмотря на пасмурную погоду, гулять было интересно и познавательно. Я не мечтала в детстве быть космонавтом, но
    читать дальше

    судьбы героев, о которых мы говорили во время прогулки - тронули и заставили задуматься.
    В гостинице Космос я была один раз в жизни 30 лет назад - поэтому оказаться там снова было более чем любопытно - кроме вида из окна я не помнила ничего))) Спасибо огромное Наталье за это путешествие и за сладкое угощение, за приятный голос в наушниках и прекрасно подобранный материал!

    Экскурсия очень понравилась! Несмотря на пасмурную погоду, гулять было интересно и познавательно. Я не мечтала в детстве быть космонавтом, но
  • Н
    Наталия
    20 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Легкая и познавательная экскурсия!

    Сначала прогулялись по аллее Космонавтов и прониклись духом великих свершений 🤩

    А во второй части мы изучали уже
    читать дальше

    другие свершения во впечатляющей гостинице Космос. Где поднялись на 25 этаж, а затем отведали советские десерты с американо, обсуждая все увиденное и услышанное

    Благодарю Наталию за прекрасную прогулку ❤️

    Легкая и познавательная экскурсия!
  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Получила большое удовольствие от посещения экскурсии по Космопарку и гостинице Космос. Узнала много новой для себя информации об истории исследования
    читать дальше

    космоса и об ученых и инженерах, создавших возможность полетов и изучения космоса. Очень интересно было посетить гостиницу Космос, которая была построена к Олимпиаде 80, и до сих пор работает, принимает гостей Москвы. Огромное фойе для регистрации гостей. Чудесные виды из окон 25-го этажа гостиницы. Интересно было пройтись по коридорам и посетить один из номеров, а также побывать на кухне и столовой, где готовят вкусную еду для гостей. Также мы посмотрели экспонаты небольшого музея. И, конечно, очень приятно было, в завершении экскурсии, выпить кофе с вкусными пирожными в одном из ресторанов отеля. Большое спасибо гиду Наталии.

  • Л
    Лена
    18 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Космопарку и гостинице космос! Прогулка в парке была легкой, но информативной. Посещение гостиницы оставило
    читать дальше

    самое приятное впечатление: масштаб, как все организовано внутри и виды из окон 25го этажа. С удовольствием схожу на другие программы Натальи!

    Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Космопарку и гостинице космос! Прогулка в парке была легкой, но информативной. Посещение гостиницы оставило
  • К
    Ксения
    17 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Думали, чем заняться на выходные и заинтересовались возможностью побывать в гостинице Космос, насладиться видом на летнюю Москву из необычного места:
    читать дальше

    и все это на экскурсии!

    Мы прекрасно провели время за интересным рассказом Наталии, получили свежий взгляд на места, где уже ходили (но без гида не обращали внимание на необычные детали), а также побывали в новых локациях.

    А какой шикарный вид открывается на город 😍
    Прошло на одном дыхании! А в конце были лучшие пирожные, пропитанные и ароматные.

    Думали, чем заняться на выходные и заинтересовались возможностью побывать в гостинице Космос, насладиться видом на летнюю Москву из необычного места:
  • И
    Ирэна
    17 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Экскурсия прошла замечательно!
    Я влюблена в нашего гида Наталью, такая тактичная, клиентоориентированная, а главное, настоящий профессионал!
    Тема была настолько интересная, что у
    читать дальше

    нас возникали вопросы и на все мы получали ответы!
    Я столько узнала нового, интересного, прямо загорелась темой космоса, астрономии, историей глобусов.
    В тоже время я впервые побывала в легендарной гостинице Космос, узнала насколько это уникальное строение, сколько в нем было применено ноу-хау, я смогла все это увидеть своими глазами, даже потрогать)), погуляли по коридорам отеля, посетили номер на 25 этаже и увидели эти фантастические виды на Москву, это ВАУ!!!
    А в завершение побывали в ресторане (бывшее казино), выпили по чашечки кофе и съели такие любимые пирожные!
    День удался!
    Всем рекомендую.

    Экскурсия прошла замечательно!
  • O
    Olga
    16 августа 2025
    От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
    Скажу честно - меня очень манил маршрут и план экскурсии. Необычный, с посещением гостиницы Космос, куда я давно хотела попасть.
    читать дальше

    И экскурсия оправдала все мои ожидания и даже больше!

    Во-первых, Наталия очень приятный эскурсовод, приятные голос и речь, эрудированная, профессионал! отвечает на разные вопросы, разбирается в истории, архитектуре и видно, что прям любит свое дело.
    Во-вторых, особенно понравилось то, как составлена экскурсия - всего было в меру - фактов, историй, деталей. Было любопытно прикоснуться к космической теме, а также к судьбам тех, кто связан с космосом. Захотелось даже изучить биографию Королева и Циолковского…
    В-третьих, маршрут. Была на эскурсии с мамой (в возрасте) и обратила внимание, что 2 часа прогулки прошли прям незаметно и без усталости. Мы не торопились, была возможность присесть, постоять в тенечке, сфотографироваться у достопримечательностей.

    И конечно гостиница Космос произвела ну просто ВАУ эффект. Все!! начиная от ресепшена, 25 этажа и заканчивая уютным кафе с пирожными. Мы замечательно провели время и осталось очень приятное послевкусие от впечатлений и чудесного дня.
    Огромное спасибо за экскурсию, обязательно вернемся с мужем и сыном, да и друзьям с детьми я уже тоже порекомендовала ее к посещению!!

    Скажу честно - меня очень манил маршрут и план экскурсии. Необычный, с посещением гостиницы Космос, куда я давно хотела попасть.

