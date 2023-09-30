В столице много улиц с интересной судьбой и своей историей.



На экскурсии по нетуристическому району — не центральному, но и не спальному — я познакомлю вас с одной из них. Вы проследите её вековой путь и узнаете, как она изменилась.



Обсудим, почему местные студгородки были удобнее домов-комунн, чем интересна архитектура зданий на Студенческой, как строили Филёвскую линию метро и многое другое.