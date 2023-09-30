Пополнить копилку знаний о Москве на прогулке по району Дорогомилово
В столице много улиц с интересной судьбой и своей историей.
На экскурсии по нетуристическому району — не центральному, но и не спальному — я познакомлю вас с одной из них. Вы проследите её вековой путь и узнаете, как она изменилась.
Обсудим, почему местные студгородки были удобнее домов-комунн, чем интересна архитектура зданий на Студенческой, как строили Филёвскую линию метро и многое другое.
На экскурсии по нетуристическому району — не центральному, но и не спальному — я познакомлю вас с одной из них. Вы проследите её вековой путь и узнаете, как она изменилась.
Обсудим, почему местные студгородки были удобнее домов-комунн, чем интересна архитектура зданий на Студенческой, как строили Филёвскую линию метро и многое другое.
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- первые дома, построенные в конце 1920-х годов на улице Студенческая.
- Дорогомиловский студенческий городок.
- корпуса для одиноких и семейных студентов.
- обновлённый вестибюль станции метро «Студенческая».
Вы узнаете:
- когда и где началась первая застройка Дорогомилова в 1920-х годах.
- какие школы строили в период с 1930-х годов до 1950-х годов в этом районе.
- какие типы размещения существовали в Дорогомиловском студгородке.
- как в 1950-х годах строили Филёвскую линию метрополитена.
- какие известные архитекторы жили на Студенческой улице.
- как придать домам индивидуальность не в ущерб экономии.
- как в авангардных домах решался вопрос со сквозным проветриванием и другие бытовые задачи.
Организационные детали
- Начало и завершение экскурсии — у ст. м. «Студенческая».
- Дополнительных расходов не предвидится.
- Материал экскурсии может быть интересен участникам с 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Студенческая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Меня зовут Александра, я родилась в Москве и очень её люблю. Я профессиональный гид, недавно закончила школу гида «Глазами инженера». Хочу рассказывать о родном городе и показывать интересные места, которые не покажут на традиционных экскурсиях. Люблю путешествовать и открывать для себя новые города. Также люблю вкусный кофе и смогу порекомендовать отличные кофейни.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Клавдия
30 сен 2023
Приятный экскурсовод, интересное содержание экскурсии. Всем рекомендую.
Д
Дмитрий
4 сен 2023
2 сентября были на экскурсии от Извозной до Студенческой с гидом Александрой. Нас было двое, погуляли замечательно, много интересной и новой информации о районе Студенческой улицы, зданиях, которой нет в открытых источниках. Александра очень интересно и нескучно рассказала и показала, что за кутузовским проспектом есть очень интересные места. Встретились у метро и у метро разошлись - очень удобно. Ещё и презенты получили)
Рекомендую к посещению!
Рекомендую к посещению!
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