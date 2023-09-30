От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта

Пополнить копилку знаний о Москве на прогулке по району Дорогомилово

5
2 отзыва
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В столице много улиц с интересной судьбой и своей историей.

На экскурсии по нетуристическому району — не центральному, но и не спальному — я познакомлю вас с одной из них. Вы проследите её вековой путь и узнаете, как она изменилась.

Обсудим, почему местные студгородки были удобнее домов-комунн, чем интересна архитектура зданий на Студенческой, как строили Филёвскую линию метро и многое другое.
От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта
От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта
От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта
От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта
От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта
От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • первые дома, построенные в конце 1920-х годов на улице Студенческая.
  • Дорогомиловский студенческий городок.
  • корпуса для одиноких и семейных студентов.
  • обновлённый вестибюль станции метро «Студенческая».

Вы узнаете:

  • когда и где началась первая застройка Дорогомилова в 1920-х годах.
  • какие школы строили в период с 1930-х годов до 1950-х годов в этом районе.
  • какие типы размещения существовали в Дорогомиловском студгородке.
  • как в 1950-х годах строили Филёвскую линию метрополитена.
  • какие известные архитекторы жили на Студенческой улице.
  • как придать домам индивидуальность не в ущерб экономии.
  • как в авангардных домах решался вопрос со сквозным проветриванием и другие бытовые задачи.

Организационные детали

  • Начало и завершение экскурсии — у ст. м. «Студенческая».
  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Материал экскурсии может быть интересен участникам с 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Студенческая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
К
30 сен 2023
Приятный экскурсовод, интересное содержание экскурсии. Всем рекомендую.
Д
4 сен 2023
2 сентября были на экскурсии от Извозной до Студенческой с гидом Александрой. Нас было двое, погуляли замечательно, много интересной и новой информации о районе Студенческой улицы, зданиях, которой нет в открытых источниках. Александра очень интересно и нескучно рассказала и показала, что за кутузовским проспектом есть очень интересные места. Встретились у метро и у метро разошлись - очень удобно. Ещё и презенты получили)
Рекомендую к посещению!

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