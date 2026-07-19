Место личностной трансформации В этом месте происходит внутренняя трансформация. У меня есть личный опыт изменений, которые произошли именно здесь. Я поделюсь ими с вами. Если у вас есть вопросы разного характера, кризис роста, внутренние смятения, необходимость сделать выбор, то здесь можно найти ответы… Взять нужную ступень развития и принять соответствующие решения. В этом месте вы можете встретить себя другого. Я не просто расскажу о череде исторических событий, которыми богата боровская земля, но и помогу в процессе экскурсии, чтобы вы вернулись иными… обновленными. О маршруте Мы едем в монастырь Преподобного Пафнутия, который был основан в 1444 г. В Боровске останавливался Наполеон, представители почти всех царских династий от Ивана Грозного. Именно здесь один из противников патриарха Никона, протопоп Аввакум, находился в заточении. Недалеко от монастыря находится купель со святым источником, при желании в нее можно погрузиться. Вас ждет обзорная экскурсия по монастырю, посещение храма, где можно приложиться к мощам Преподобного Пафнутия Боровского. Доехав до Боровска, в нескольких километрах от монастыря мы посетим Благовещенский кафедральный собор. В нем хранится посох преподобного Пафнутия и святыня — образ из резного дерева Святителя Николая Чудотворца. Ваша экскурсия будет необычной, так как я сочетаю в себе две профессии: профессионального гида и практикующего психолога. Организационные детали • Есть трапезная с монастырской едой или доступное кафе в г. Боровске.

Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен.