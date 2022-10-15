Пафнутьев Боровский монастырь и внутренние изменения

Пафнутьев Боровский монастырь и внутренние изменения
Пафнутьев Боровский монастырь и внутренние изменения
Пафнутьев Боровский монастырь и внутренние изменения
Пафнутьев Боровский монастырь и внутренние изменения
Пафнутьев Боровский монастырь и внутренние изменения
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает 🤩

  • Пафнутьев Боровский монастырь
  • Святой источник и купель
  • Благовещенский храм города Боровска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В этом месте происходит внутренняя трансформация.
У меня есть личный опыт изменений, которые произошли именно здесь.
Я поделюсь с Вами.
Если у Вас есть вопросы разного характера, кризис роста, внутренние смятения, необходимость сделать выбор, то здесь можно найти ответы… Взять нужную ступень развития и принять соответствующие решения. В этом месте Вы можете встретить себя другого.
Я не просто расскажу о череде исторических событий, которыми богата боровская земля, но и помогу в процессе экскурсии, чтобы Вы вернулись иными… обновленными.
1. Наша экскурсия начинается из Москвы (м. Славянский бульвар), в стоимость входит трансфер на личном автомобиле Хендай Крета туда и обратно.
2. Мы едем в монастырь Преподобного Пафнутия, который был основан в 1444г.
В Боровске останавливался Наполеон, представители почти всех царских династий от Ивана Грозного. Именно здесь, один из противников патриарха Никона, протопоп Аввакум, находился в заточении. Недалеко от монастыря находится купель со святым источником, при желании в нее можно погрузиться.
3. Обзорная экскурсия по монастырю, посещение храма, где можно приложиться к мощам Преподобного Пафнутия Боровского.
4. Мы доедем до г. Боровска, в нескольких км от монастыря и посетим Благовещенский кафедральный собор. В нем хранится посох преподобного Пафнутия и святыня: образ из резного дерева Святителя Николая Чудотворца.
5. Возвращаемся в Москву к месту начала экскурсии, м. Славянский бульвар.
Ваша экскурсия будет необычной, так как я сочетаю в себе две профессии: профессионального гида и практикующего психолога.

Организационные детали

Подняться на колокольню при желании (не всегда открыта), стоимость 100р/человек, оплачивается в музее монастыря.
Есть трапезная с монастырской едой или доступное кафе в г. Боровске.
Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Кутузовский проспект, 57, ТЦ Океания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Подняться на колокольню при желании (не всегда открыта), стоимость 100р/человек, оплачивается в музее монастыря.
  • Есть трапезная с монастырской едой или доступное кафе в г. Боровске.
  • Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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