Хотите пережить настоящую личностную трансформацию? Тогда приглашаю вас отправиться в путешествие в компании гида-психолога. Вместе со мной вы посетите Пафнутьев-Боровский монастырь, познакомитесь с его древней историей. Чудотворные иконы монастыря меняют
Описание экскурсии
Место личностной трансформации В этом месте происходит внутренняя трансформация. У меня есть личный опыт изменений, которые произошли именно здесь. Я поделюсь ими с вами. Если у вас есть вопросы разного характера, кризис роста, внутренние смятения, необходимость сделать выбор, то здесь можно найти ответы… Взять нужную ступень развития и принять соответствующие решения. В этом месте вы можете встретить себя другого. Я не просто расскажу о череде исторических событий, которыми богата боровская земля, но и помогу в процессе экскурсии, чтобы вы вернулись иными… обновленными. О маршруте Мы едем в монастырь Преподобного Пафнутия, который был основан в 1444 г. В Боровске останавливался Наполеон, представители почти всех царских династий от Ивана Грозного. Именно здесь один из противников патриарха Никона, протопоп Аввакум, находился в заточении. Недалеко от монастыря находится купель со святым источником, при желании в нее можно погрузиться. Вас ждет обзорная экскурсия по монастырю, посещение храма, где можно приложиться к мощам Преподобного Пафнутия Боровского. Доехав до Боровска, в нескольких километрах от монастыря мы посетим Благовещенский кафедральный собор. В нем хранится посох преподобного Пафнутия и святыня — образ из резного дерева Святителя Николая Чудотворца. Ваша экскурсия будет необычной, так как я сочетаю в себе две профессии: профессионального гида и практикующего психолога. Организационные детали • Есть трапезная с монастырской едой или доступное кафе в г. Боровске.
Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пафнутьев-Боровский монастырь
- Святой источник и купель
- Благовещенский храм города Боровска
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (Трансфер на автомобиле Хендай Крета туда и обратно)
Что не входит в цену
- Обед
- Подняться на колокольню при желании (не всегда открыта) - 100 руб. /чел., оплачивается в музее монастыря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Тропарёво, Сокольническая линия, Москва
Завершение: М. Тропарево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Хочу от всей души поблагодарить Габриэля за чудесную экскурсию!
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Е
Спасибо большое Габриэлю за чудесную поездку! Очень комфортно с ним провели день, много увидели, пообщались! С удовольствием поедем с ним ещё.
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Е
Прекрасно проведенная экскурсия! Габриэль очень интересный собеседник, чуткий и внимательный гид. Время в дороге пролетело незаметно за рассказами о святом месте, его насельниках и живом обсуждении вопросов веры в обычной жизни каждого человека.
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О
Все было замечательно! Спасибо Габриэль!!!
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Л
Экскурсия точно соответствует описанию на сайте. Неторопливо и без суеты смогли прогрузиться в атмосферу Пафнутьево-Боровского монастыря, поклониться его святыням. В Боровск мы были доставлены с максимальным комфортом, в удобной просторной машине.
Наш гид Габриэль оказался хорошим собеседником с широким кругозором, предупредительным и вежливым. Он легко подстроился под наши интересы и настроение. В результате поездка получилась замечательная. Огромное спасибо!
Наш гид Габриэль оказался хорошим собеседником с широким кругозором, предупредительным и вежливым. Он легко подстроился под наши интересы и настроение. В результате поездка получилась замечательная. Огромное спасибо!
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Л
Экскурсия точно соответствует описанию на сайте. Неторопливо и без суеты смогли прогрузиться в атмосферу Пафнутьево-Боровского монастыря, поклониться его святыням. В Боровск мы были доставлены с максимальным комфортом, в удобной просторной машине.
Наш гид Габриэль оказался хорошим собеседником с широким кругозором, предупредительным и вежливым. Он легко подстроился под наши интересы и настроение. В результате поездка получилась замечательная. Огромное спасибо!
Наш гид Габриэль оказался хорошим собеседником с широким кругозором, предупредительным и вежливым. Он легко подстроился под наши интересы и настроение. В результате поездка получилась замечательная. Огромное спасибо!
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