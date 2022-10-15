В этом месте происходит внутренняя трансформация.

У меня есть личный опыт изменений, которые произошли именно здесь.

Я поделюсь с Вами.

Если у Вас есть вопросы разного характера, кризис роста, внутренние смятения, необходимость сделать выбор, то здесь можно найти ответы… Взять нужную ступень развития и принять соответствующие решения. В этом месте Вы можете встретить себя другого.

Я не просто расскажу о череде исторических событий, которыми богата боровская земля, но и помогу в процессе экскурсии, чтобы Вы вернулись иными… обновленными.

1. Наша экскурсия начинается из Москвы (м. Славянский бульвар), в стоимость входит трансфер на личном автомобиле Хендай Крета туда и обратно.

2. Мы едем в монастырь Преподобного Пафнутия, который был основан в 1444г.

В Боровске останавливался Наполеон, представители почти всех царских династий от Ивана Грозного. Именно здесь, один из противников патриарха Никона, протопоп Аввакум, находился в заточении. Недалеко от монастыря находится купель со святым источником, при желании в нее можно погрузиться.

3. Обзорная экскурсия по монастырю, посещение храма, где можно приложиться к мощам Преподобного Пафнутия Боровского.

4. Мы доедем до г. Боровска, в нескольких км от монастыря и посетим Благовещенский кафедральный собор. В нем хранится посох преподобного Пафнутия и святыня: образ из резного дерева Святителя Николая Чудотворца.

5. Возвращаемся в Москву к месту начала экскурсии, м. Славянский бульвар.

Ваша экскурсия будет необычной, так как я сочетаю в себе две профессии: профессионального гида и практикующего психолога.

Организационные детали

Подняться на колокольню при желании (не всегда открыта), стоимость 100р/человек, оплачивается в музее монастыря.

Есть трапезная с монастырской едой или доступное кафе в г. Боровске.

Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен.