Патриаршие - легендарные дома и знаменитые жители

Почувствовать дух прославленного района и узнать историю его необычных домов
Приглашаю познакомиться с замечательными окрестностями Патриарших прудов. Вы увидите изящный особняк Рябушинского, культовую типографию Левенсона и действующую синагогу. Я покажу, где жила Фаина Раневская и любил гулять Александр Блок.

Вы узнаете, что и почему в Москве называли Козьим болотом и насколько прижился в столице модерн, самый изящный стиль в архитектуре.
4.43
21 отзыв
Патриаршие - легендарные дома и знаменитые жители
Патриаршие - легендарные дома и знаменитые жители
Патриаршие - легендарные дома и знаменитые жители
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Прогулка по старинным улицам

Мы пройдём вокруг легендарных Патриарших прудов, по Большой и Малой Бронной, Спиридоновке и окружающим переулкам. Это один из самых красивых и богатых своей историей районов Москвы. Вы узнаете, почему в 16 веке Патриаршие пруды носили имя Козье болото и каким образом в итоге они изменили название на более благозвучное. Я расскажу о великих жителях Патриарших и покажу самые интересные места. Вы увидите:

  • Особняк Рябушинского, в котором жил Максим Горький по возвращении с о. Капри. Вы узнаете, почему он считается потрясающим образцом архитектуры модерна и какие приёмы использовал при его проектировании Шехтель.
  • Синагогу на Большой Бронной, первую и ныне действующую. Я расскажу, на чьи деньги она была возведена и как сложно и неоднозначно складывалась её судьба.
  • Сквер, где жил поэт А. Блок. Вы будете очарованы местом, где поэт провёл свою единственную зиму в Москве.
  • Типографию Левенсона в Трёхпрудном переулке, в которой была напечатана первая книга Марины Цветаевой. Вас поразит этот замечательный романо-готический замок в стиле модерн.
  • Дом, где жила всеми любимая актриса Фаина Раневская.
  • Фонтан-ротонду «Натали и Александр». Вы узнаете, почему один из самых необычных памятников Москвы решили установить именно в сквере на Большой Никитской.
  • Кафе, где в советские годы решалась судьба теневой экономики СССР.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
5
3
2
1
1
1
Екатерина
27 апр 2019
Интересный маршрут, позволяет иначе взглянуть на здания, мимо которых часто проходишь, но не придаешь им значения.
Все понравилось, спасибо!
С
1 янв 2019
Экскурсия понравилась, гид Мария очень приятная. Единственное, что несколько озадачило, это некоторые ошибки в русском языке, которые характерны для иностранцев, хорошо владеющих русским,но упускащих тонкости. Собираюсь на следующую экскурсию с Марией и рекомендую друзьям.
В
24 дек 2018
Все было отлично! Рекомендую
е
10 ноя 2018
Абсолютно милая девушка Мария,с вдохновлёнными глазами и любовью к своему делу, проведёт вас тайными и нелюдными улочками Москвы. Вы узнаете много новой, необычной информации, поданной легко, доступно. Это отличное проведённое
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время, чтобы узнать Москву, как город-мира, а не как столицу нашей родины. Удивляет и гостей столицы и москвичей. Темп экскурсии комфортный для людей любого возраста, несмотря на 2,5 часовой пеший ход. Идите, не пожалеете!

А
6 ноя 2018
Очень понравилась экскурсия "Патриаршие- легендарные дома и знаменитые жители". Экскурсовод очень хороший, знающий свою тему. Не только по маршруту экскурсии, но и даёт сведения по всем вопросам о зданиях выходивших
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за рамки данного маршрута. При этом не перегружая обилием информации. У меня болела нога и я боялась не успевать за экскурсией. Однако темп был вполне приемлемым. Мы никуда не бежали сломя голову. Большое спасибо за декламацию стихотворения В. Маяковского. Советую всем обязательно посетить эту экскурсию.

Н
5 ноя 2018
Малограмотная девушка, которая решила свое якобы "хобби" превратить в маленький бизнес, никаких знаний истории, никаких ответов на вопросы. Это ужас. Ошибки, пропуски, скудная речь, Категорически нет! Хорошо, что данный опыт приобретен в родном районе Москвы, а не где-то за рубежом уже за совсем другие деньги.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Наиль,благодарю за ваше мнение об Экскурсии, что я провела. В дальнейшем учту ваши комментарии.
Т
4 ноя 2018
Великолепная экскурсия с приятным и знающим гидом.
Огромное спасибо! Однозначно всем советую!!!
А
28 окт 2018
Кажется, что Мария изучила и знает каждый дом на Патриарших! Благодаря ей я узнал о прошлом одних домов, обратил на внимание на архитектурный облик других и узнал, что скрывают стены
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третьих благодаря богатому иллюстративному материалу. Сходив на эту экскурсию, я могу сказать, что по-настоящему познакомился с этим районом. Гуляя один, всего этого я бы не узнал. Слушать Марию легко, материалом она владеет на отлично, а цитаты и стихотворения здорово дополняют её рассказ.

М
17 окт 2018
Слишком много информации для одной экскурсии и подача немного скучновата, хотя, возможно, всему виной была не слишком хорошая погода, так что хотелось побыстрее все посмотреть и побежать греться))
Е
6 окт 2018
Интересная экскурсия. Понравилась.
В
20 сен 2018
Записались на экскурсию, чтобы посмотреть на Патриаршие пруды. В итоге оказалось, что пруд всего один, а экскурсия больше про архитектуру. Несмотря на это, было интересно. Жаль, что пришлось уйти на полчаса пораньше.

Мария, спасибо!
Есть одно пожелание: замените микрофон. Кажется, он мешает вам вести экскурсию.
т
11 сен 2018
Мария произвела приятное впечатление, грамотно излагает материал, интересная прогулка для расширения кругозора.
Е
5 сен 2018
Милая экскурсовод. Знает много деталей. Очень внимательна к эксурсантам. Спасибо.
В
4 сен 2018
Всем советую! Экскурсия прошла отлично! 2,5 часа пролетели очень быстро и скучать совсем не пришлось:) Мария, спасибо за интересный рассказ!
А
3 сен 2018
Очень понравилась экскурсия. Маршрут спланирован грамотно - и весь район обошли, и удобно было встречаться/прощаться. Мария - хороший экскурсовод, знает историю, умеет заинтересовать. Внимательна к группе, следит за тем, чтобы всем было понятно, удобен темп, и т. п. Грамотная спокойная речь экскурсовода, интересный рассказ, прекрасный уголок Москвы - вот составляющие нашего прекрасного вечера! Спасибо Марии за интересную экскурсию.

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