Екатерина Интересный маршрут, позволяет иначе взглянуть на здания, мимо которых часто проходишь, но не придаешь им значения.

Все понравилось, спасибо!

С Светлана Экскурсия понравилась, гид Мария очень приятная. Единственное, что несколько озадачило, это некоторые ошибки в русском языке, которые характерны для иностранцев, хорошо владеющих русским,но упускащих тонкости. Собираюсь на следующую экскурсию с Марией и рекомендую друзьям.

В Валентина Все было отлично! Рекомендую

е екатерина читать дальше время, чтобы узнать Москву, как город-мира, а не как столицу нашей родины. Удивляет и гостей столицы и москвичей. Темп экскурсии комфортный для людей любого возраста, несмотря на 2,5 часовой пеший ход. Идите, не пожалеете! Абсолютно милая девушка Мария,с вдохновлёнными глазами и любовью к своему делу, проведёт вас тайными и нелюдными улочками Москвы. Вы узнаете много новой, необычной информации, поданной легко, доступно. Это отличное проведённое

А Анна читать дальше за рамки данного маршрута. При этом не перегружая обилием информации. У меня болела нога и я боялась не успевать за экскурсией. Однако темп был вполне приемлемым. Мы никуда не бежали сломя голову. Большое спасибо за декламацию стихотворения В. Маяковского. Советую всем обязательно посетить эту экскурсию. Очень понравилась экскурсия "Патриаршие- легендарные дома и знаменитые жители". Экскурсовод очень хороший, знающий свою тему. Не только по маршруту экскурсии, но и даёт сведения по всем вопросам о зданиях выходивших

Н Наиль Малограмотная девушка, которая решила свое якобы "хобби" превратить в маленький бизнес, никаких знаний истории, никаких ответов на вопросы. Это ужас. Ошибки, пропуски, скудная речь, Категорически нет! Хорошо, что данный опыт приобретен в родном районе Москвы, а не где-то за рубежом уже за совсем другие деньги. Мария Ответ организатора: Наиль,благодарю за ваше мнение об Экскурсии, что я провела. В дальнейшем учту ваши комментарии.

Т Татьяна Великолепная экскурсия с приятным и знающим гидом.

Огромное спасибо! Однозначно всем советую!!!

А Антон читать дальше третьих благодаря богатому иллюстративному материалу. Сходив на эту экскурсию, я могу сказать, что по-настоящему познакомился с этим районом. Гуляя один, всего этого я бы не узнал. Слушать Марию легко, материалом она владеет на отлично, а цитаты и стихотворения здорово дополняют её рассказ. Кажется, что Мария изучила и знает каждый дом на Патриарших! Благодаря ей я узнал о прошлом одних домов, обратил на внимание на архитектурный облик других и узнал, что скрывают стены

М Марина Слишком много информации для одной экскурсии и подача немного скучновата, хотя, возможно, всему виной была не слишком хорошая погода, так что хотелось побыстрее все посмотреть и побежать греться))

Е Евгений Интересная экскурсия. Понравилась.

В Владимир Записались на экскурсию, чтобы посмотреть на Патриаршие пруды. В итоге оказалось, что пруд всего один, а экскурсия больше про архитектуру. Несмотря на это, было интересно. Жаль, что пришлось уйти на полчаса пораньше.



Мария, спасибо!

Есть одно пожелание: замените микрофон. Кажется, он мешает вам вести экскурсию.

т татьяна Мария произвела приятное впечатление, грамотно излагает материал, интересная прогулка для расширения кругозора.

Е Елена Милая экскурсовод. Знает много деталей. Очень внимательна к эксурсантам. Спасибо.

В Виктория Всем советую! Экскурсия прошла отлично! 2,5 часа пролетели очень быстро и скучать совсем не пришлось:) Мария, спасибо за интересный рассказ!