Приглашаю познакомиться с замечательными окрестностями Патриарших прудов. Вы увидите изящный особняк Рябушинского, культовую типографию Левенсона и действующую синагогу. Я покажу, где жила Фаина Раневская и любил гулять Александр Блок.
Вы узнаете, что и почему в Москве называли Козьим болотом и насколько прижился в столице модерн, самый изящный стиль в архитектуре.
Вы узнаете, что и почему в Москве называли Козьим болотом и насколько прижился в столице модерн, самый изящный стиль в архитектуре.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Прогулка по старинным улицам
Мы пройдём вокруг легендарных Патриарших прудов, по Большой и Малой Бронной, Спиридоновке и окружающим переулкам. Это один из самых красивых и богатых своей историей районов Москвы. Вы узнаете, почему в 16 веке Патриаршие пруды носили имя Козье болото и каким образом в итоге они изменили название на более благозвучное. Я расскажу о великих жителях Патриарших и покажу самые интересные места. Вы увидите:
- Особняк Рябушинского, в котором жил Максим Горький по возвращении с о. Капри. Вы узнаете, почему он считается потрясающим образцом архитектуры модерна и какие приёмы использовал при его проектировании Шехтель.
- Синагогу на Большой Бронной, первую и ныне действующую. Я расскажу, на чьи деньги она была возведена и как сложно и неоднозначно складывалась её судьба.
- Сквер, где жил поэт А. Блок. Вы будете очарованы местом, где поэт провёл свою единственную зиму в Москве.
- Типографию Левенсона в Трёхпрудном переулке, в которой была напечатана первая книга Марины Цветаевой. Вас поразит этот замечательный романо-готический замок в стиле модерн.
- Дом, где жила всеми любимая актриса Фаина Раневская.
- Фонтан-ротонду «Натали и Александр». Вы узнаете, почему один из самых необычных памятников Москвы решили установить именно в сквере на Большой Никитской.
- Кафе, где в советские годы решалась судьба теневой экономики СССР.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 168 туристов
C 2018 года провожу экскурсии по авторским маршрутам в родном городе Москва. В 2019 году окончила курсы гидов-экскурсоводов. В конце 2019 года переехала в Казань, но будучи проездом в Москве, обязательно делюсь информацией о родном городе и любовью к нему, чтобы жители и гости столицы ощутили это и влюбились в него также, как и я.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
27 апр 2019
Интересный маршрут, позволяет иначе взглянуть на здания, мимо которых часто проходишь, но не придаешь им значения.
Все понравилось, спасибо!
Все понравилось, спасибо!
С
Светлана
1 янв 2019
Экскурсия понравилась, гид Мария очень приятная. Единственное, что несколько озадачило, это некоторые ошибки в русском языке, которые характерны для иностранцев, хорошо владеющих русским,но упускащих тонкости. Собираюсь на следующую экскурсию с Марией и рекомендую друзьям.
В
Валентина
24 дек 2018
Все было отлично! Рекомендую
е
екатерина
10 ноя 2018
Абсолютно милая девушка Мария,с вдохновлёнными глазами и любовью к своему делу, проведёт вас тайными и нелюдными улочками Москвы. Вы узнаете много новой, необычной информации, поданной легко, доступно. Это отличное проведённое
А
Анна
6 ноя 2018
Очень понравилась экскурсия "Патриаршие- легендарные дома и знаменитые жители". Экскурсовод очень хороший, знающий свою тему. Не только по маршруту экскурсии, но и даёт сведения по всем вопросам о зданиях выходивших
Н
Наиль
5 ноя 2018
Малограмотная девушка, которая решила свое якобы "хобби" превратить в маленький бизнес, никаких знаний истории, никаких ответов на вопросы. Это ужас. Ошибки, пропуски, скудная речь, Категорически нет! Хорошо, что данный опыт приобретен в родном районе Москвы, а не где-то за рубежом уже за совсем другие деньги.
Мария
Ответ организатора:
Наиль,благодарю за ваше мнение об Экскурсии, что я провела. В дальнейшем учту ваши комментарии.
Т
Татьяна
4 ноя 2018
Великолепная экскурсия с приятным и знающим гидом.
Огромное спасибо! Однозначно всем советую!!!
Огромное спасибо! Однозначно всем советую!!!
А
Антон
28 окт 2018
Кажется, что Мария изучила и знает каждый дом на Патриарших! Благодаря ей я узнал о прошлом одних домов, обратил на внимание на архитектурный облик других и узнал, что скрывают стены
М
Марина
17 окт 2018
Слишком много информации для одной экскурсии и подача немного скучновата, хотя, возможно, всему виной была не слишком хорошая погода, так что хотелось побыстрее все посмотреть и побежать греться))
Е
Евгений
6 окт 2018
Интересная экскурсия. Понравилась.
В
Владимир
20 сен 2018
Записались на экскурсию, чтобы посмотреть на Патриаршие пруды. В итоге оказалось, что пруд всего один, а экскурсия больше про архитектуру. Несмотря на это, было интересно. Жаль, что пришлось уйти на полчаса пораньше.
Мария, спасибо!
Есть одно пожелание: замените микрофон. Кажется, он мешает вам вести экскурсию.
Мария, спасибо!
Есть одно пожелание: замените микрофон. Кажется, он мешает вам вести экскурсию.
т
татьяна
11 сен 2018
Мария произвела приятное впечатление, грамотно излагает материал, интересная прогулка для расширения кругозора.
Е
Елена
5 сен 2018
Милая экскурсовод. Знает много деталей. Очень внимательна к эксурсантам. Спасибо.
В
Виктория
4 сен 2018
Всем советую! Экскурсия прошла отлично! 2,5 часа пролетели очень быстро и скучать совсем не пришлось:) Мария, спасибо за интересный рассказ!
А
Анна
3 сен 2018
Очень понравилась экскурсия. Маршрут спланирован грамотно - и весь район обошли, и удобно было встречаться/прощаться. Мария - хороший экскурсовод, знает историю, умеет заинтересовать. Внимательна к группе, следит за тем, чтобы всем было понятно, удобен темп, и т. п. Грамотная спокойная речь экскурсовода, интересный рассказ, прекрасный уголок Москвы - вот составляющие нашего прекрасного вечера! Спасибо Марии за интересную экскурсию.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Прогулка по старым московским переулкам с посещением доходных домов. Узнайте об их истории, архитектуре и тайнах
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
3 сен в 18:00
6 сен в 16:30
667₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Прогулка по старинным улицам Москвы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и современности Патриарших
Начало: У станции метро «Тверская»
Завтра в 11:00
2 сен в 12:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.