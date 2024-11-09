Я бывший банковский служащий с 11-летним стажем. Знаю множество секретов о деньгах и умею легко преподнести их — с юмором и интерактивом. Банки и сейфы, валюта и золото — об
Описание экскурсии
Прогуливаясь по главным денежным улицам столицы, вы увидите:
- Банк Полякова — доминанту Кузнецкого Моста. Рассказываю об архитектуре, банковских символах и о банкире, создавшем банковскую империю.
- Торговый дом Третьяковых — место, где согласно легенде было затоплено хранилище
- Коммерческий банк «Юнкер» — повод поговорить о банковских символах
- Пассаж Сан Галли (Дом художника) — здесь я расскажу, почему раньше сейфы раскрашивали художники, и предложу подержать миллион из моего сейфа, но в тайном месте
- Двор территории Банка России — место, где происходит утилизация денег и хранится самая красивая банкнота (она же лежит в моём портфеле экскурсовода!)
- Торгсин — прародитель магазинов «Берёзка»
- Банк России — инсайдерские рассказы о «банке всех банков» с показом фото и видео, а также редких артефактов
Вы узнаете
- Почему богачи приходят и уходят, а коммерческие банки остаются на Кузнецком Мосту
- Есть ли у рублей секреты
- Какая банкнота относится к категории 18+
- Что такое золотой насос
- Тяжело ли поднять миллион рублей, и при чём тут Муха-цокотуха
А также
- Сыграете в лотерею
- Загадаете желание на банкноте
- Подержите в руках царские банкноты, которые обычно хранятся в музеях под стеклом
- И получите собственный золотой рубль!
Организационные детали
Экскурсия проходит на улице. Санитарных остановок не предусмотрено.
в понедельник в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 411 туристов
В 2024 году я стала победителем конкурса «Покажи Москву» с авторской экскурсией по финансовому миру. Благодаря 11-летнему опыту работы в «Банке России», я не только глубоко изучила банковскую систему, но
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Невероятно интересная экскурсия, которая будет интересна каждому из нас. Елена - прекрасный рассказчик. Я погрузилась в мир акций, облигаций, шуршащих купюр. Погода радовала. И с ней - крутой маршрут, утилизированные купюры, шоколадка в 1 рубль, подлинные банкноты и многое другое… Очень жду от Елены новых маршрутов и новых историй! ☀️🙌🏼
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Е
Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно. Больше всего понравилось, что Елена не рассказывает "байки" - информация методически проработана и основана на проверенных данных - при этом это не скучная лекция, а очень интересное путешествие.
Спасибо!
Спасибо!
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А
Елена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкиров прошлого. История зданий и сооружений. Сейфы и денежки. Об этом и не только нам поведали на экскурсии. Это легко и свежо. На фото 1 млн и 500. 000 утилизированных рублей. Елена спасибо.
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А
Прекрасная погода, интересный материал и обаятельная Елена- все "ингридиенты" сошлись на Кузнецеом мосту! Хотите экскурсию более интересного левела, чем стандартная- вам сюда;) Елена демонстрирует и даёт рассмотреть редкие монеты и купюры 💸
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Елена, приятный человек, отличный рассказчик. Уверенно владеет темой и действительно много знает необычных фактов о деньгах и банках. Крайне рекомендую посетить её замечательную экскурсию! Огромное спасибо)
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