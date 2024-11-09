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По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка. Групповая экскурсия

Увидеть роскошные здания «Московского Сити» на Кузнецком Мосту и подержать в руках редкие деньги
Я бывший банковский служащий с 11-летним стажем. Знаю множество секретов о деньгах и умею легко преподнести их — с юмором и интерактивом. Банки и сейфы, валюта и золото — об
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этом мы поговорим во время экскурсии. Вы узнаете, сколько весит миллион и сможете его подержать. Увидите банкноту 1912 года, которая хранится в музеях под стеклом. А уйдёте не только с новыми знаниями, но и с золотым рублём!

По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка. Групповая экскурсия
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка. Групповая экскурсия
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка. Групповая экскурсия

Описание экскурсии

Прогуливаясь по главным денежным улицам столицы, вы увидите:

  • Банк Полякова — доминанту Кузнецкого Моста. Рассказываю об архитектуре, банковских символах и о банкире, создавшем банковскую империю.
  • Торговый дом Третьяковых — место, где согласно легенде было затоплено хранилище
  • Коммерческий банк «Юнкер» — повод поговорить о банковских символах
  • Пассаж Сан Галли (Дом художника) — здесь я расскажу, почему раньше сейфы раскрашивали художники, и предложу подержать миллион из моего сейфа, но в тайном месте
  • Двор территории Банка России — место, где происходит утилизация денег и хранится самая красивая банкнота (она же лежит в моём портфеле экскурсовода!)
  • Торгсин — прародитель магазинов «Берёзка»
  • Банк России — инсайдерские рассказы о «банке всех банков» с показом фото и видео, а также редких артефактов

Вы узнаете

  • Почему богачи приходят и уходят, а коммерческие банки остаются на Кузнецком Мосту
  • Есть ли у рублей секреты
  • Какая банкнота относится к категории 18+
  • Что такое золотой насос
  • Тяжело ли поднять миллион рублей, и при чём тут Муха-цокотуха

А также

  • Сыграете в лотерею
  • Загадаете желание на банкноте
  • Подержите в руках царские банкноты, которые обычно хранятся в музеях под стеклом
  • И получите собственный золотой рубль!

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице. Санитарных остановок не предусмотрено.

в понедельник в 19:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 411 туристов
В 2024 году я стала победителем конкурса «Покажи Москву» с авторской экскурсией по финансовому миру. Благодаря 11-летнему опыту работы в «Банке России», я не только глубоко изучила банковскую систему, но
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и собрала уникальную коллекцию старинных денег. Во время моих экскурсий вы сможете почувствовать себя настоящим коллекционером, оценив текстуру и запах бумажных денег 19 века, а также вес монет прошлых эпох и узнать захватывающие факты и истории из мира финансов. Приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию за кулисы финансов — мир, где каждый артефакт хранит тайны и захватывающие истории прошлых эпох.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Невероятно интересная экскурсия, которая будет интересна каждому из нас. Елена - прекрасный рассказчик. Я погрузилась в мир акций, облигаций, шуршащих купюр. Погода радовала. И с ней - крутой маршрут, утилизированные купюры, шоколадка в 1 рубль, подлинные банкноты и многое другое… Очень жду от Елены новых маршрутов и новых историй! ☀️🙌🏼
Невероятно интересная экскурсия, которая будет интересна каждому из нас. Елена - прекрасный рассказчик. Я погрузилась в
Невероятно интересная экскурсия, которая будет интересна каждому из нас. Елена - прекрасный рассказчик. Я погрузилась в
Невероятно интересная экскурсия, которая будет интересна каждому из нас. Елена - прекрасный рассказчик. Я погрузилась в
Невероятно интересная экскурсия, которая будет интересна каждому из нас. Елена - прекрасный рассказчик. Я погрузилась в
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Е
Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно. Больше всего понравилось, что Елена не рассказывает "байки" - информация методически проработана и основана на проверенных данных - при этом это не скучная лекция, а очень интересное путешествие.
Спасибо!
Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно.
Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно.
Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно.
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А
Елена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкиров прошлого. История зданий и сооружений. Сейфы и денежки. Об этом и не только нам поведали на экскурсии. Это легко и свежо. На фото 1 млн и 500. 000 утилизированных рублей. Елена спасибо.
Елена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкиров
Елена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкиров
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А
Прекрасная погода, интересный материал и обаятельная Елена- все "ингридиенты" сошлись на Кузнецеом мосту! Хотите экскурсию более интересного левела, чем стандартная- вам сюда;) Елена демонстрирует и даёт рассмотреть редкие монеты и купюры 💸
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Екатерина
Елена, приятный человек, отличный рассказчик. Уверенно владеет темой и действительно много знает необычных фактов о деньгах и банках. Крайне рекомендую посетить её замечательную экскурсию! Огромное спасибо)
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