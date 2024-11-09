Марина Невероятно интересная экскурсия, которая будет интересна каждому из нас. Елена - прекрасный рассказчик. Я погрузилась в мир акций, облигаций, шуршащих купюр. Погода радовала. И с ней - крутой маршрут, утилизированные купюры, шоколадка в 1 рубль, подлинные банкноты и многое другое… Очень жду от Елены новых маршрутов и новых историй! ☀️🙌🏼 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно. Больше всего понравилось, что Елена не рассказывает "байки" - информация методически проработана и основана на проверенных данных - при этом это не скучная лекция, а очень интересное путешествие.

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А Андрей Елена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкиров прошлого. История зданий и сооружений. Сейфы и денежки. Об этом и не только нам поведали на экскурсии. Это легко и свежо. На фото 1 млн и 500. 000 утилизированных рублей. Елена спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Прекрасная погода, интересный материал и обаятельная Елена- все "ингридиенты" сошлись на Кузнецеом мосту! Хотите экскурсию более интересного левела, чем стандартная- вам сюда;) Елена демонстрирует и даёт рассмотреть редкие монеты и купюры 💸 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет