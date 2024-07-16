По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка

Увидеть роскошные здания «Московского Сити» на Кузнецком мосту и подержать в руках редкие деньги
Я бывший банковский служащий с 11-летним стажем. Знаю множество секретов о деньгах и умею легко преподнести их — с юмором и интерактивом. Банки и сейфы, валюта и золото — об
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этом мы поговорим во время экскурсии. Вы узнаете, сколько весит миллион и сможете его подержать. Увидите банкноту 1912 года, которая хранится в музеях под стеклом. А уйдёте не только с новыми знаниями, но и с золотым рублём!

5
9 отзывов
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Прогуливаясь по главным денежным улицам столицы, вы увидите:

  • Банк Полякова — доминанту Кузнецкого моста. Рассказываю об архитектуре, банковских символах и о банкире, создавшем банковскую империю.
  • Торговый дом Третьяковых — место, где согласно легенде было затоплено хранилище
  • Коммерческий банк «Юнкер» — повод поговорить о банковских символах
  • Пассаж Сан Галли (Дом художника) — здесь я расскажу, почему раньше сейфы раскрашивали художники, и предложу подержать миллион из моего сейфа, но в тайном месте
  • Двор территории Банка России — место, где происходит утилизация денег и хранится самая красивая банкнота (она же лежит в моём портфеле экскурсовода!)
  • Торгсин — прародитель магазинов «Берёзка»
  • Банк России — инсайдерские рассказы о «банке всех банков» с показом фото и видео, а также редких артефактов

Вы узнаете

  • Почему богачи приходят и уходят, а коммерческие банки остаются на Кузнецком мосту;
  • Есть ли у рублей секреты
  • Какая банкнота относится к категории 18+
  • Что такое золотой насос
  • Тяжело ли поднять миллион рублей, и при чём тут Муха-цокотуха

А также

  • Сыграете в лотерею
  • Загадаете желание на банкноте;
  • Подержите в руках царские банкноты, которые обычно хранятся в музеях под стеклом
  • И получите собственный золотой рубль!

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице. Санитарных остановок не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
16 июля 2024
Прогулялись вместе с Еленой по денежным местам Москвы. Получилось просто отлично.
Прежде всего, приятно послушать человека, который знает, про что говорит. Елена про банки и их создателей точно много знает и
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доходчиво объясняет незнающим.
Кроме того, Елена – обаятельный рассказчик, она здорово умеет создавать настроение. С ней весело!
И, наконец, Елена показывает во время экскурсии много разных денег! Всё можно потрогать, рассмотреть, а что-то даже и съесть. То есть достигнуть с деньгами предельной близости))
Вместе получается замечательная прогулка с рассказом и про жизнь, и про историю, и про архитектуру. Большое спасибо, Елена, за это удовольствие!

Н
15 июля 2024
С друзьями сходили на экскурсию «По денежным местам Москвы — с гидом-инсайдером банка». Впечатления самые лучшие! Гид Елена приятная в общении и классный рассказчик. Всё доброжелательно, со знанием деталей, увлекает
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участников экскурсии, даёт потрогать артефакты:), общается в живом времени - все супер! Даже нашего сына школьника заинтересовала, а детям не так просто угодить) Информацию гид даёт с подтверждением фактов, очень грамотно, интересно, без искажений и надуманного. С удовольствием пойдем ещё на её экскурсии) Рекомендую!

Т
15 июля 2024
Спасибо Лене! Экскурсия очень понравилась: интересно, местами даже интригующе)), много новых и неожиданных фактов, хороший маршрут в центре Москвы и по времени оптимально, много информации, но при этом нет ощущения перегруженности. Тема оригинальная, подобных экскурсий я не встречала, кроме того Лена, как бывший сотрудник банка знает то, о чем рассказывает, что называется изнутри. К такому экскурсоводу хочется сходить еще! Рекомендую))
Ирина
14 июля 2024
Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. Елена увлекательно рассказывает про банки, деньги, архитектуру. 1,5 часа пролетели незаметно. Были радиогиды - слышно отлично, все организованно, интересный и продуманный маршрут. Обязательно придем на другие экскурсии.
А
4 июля 2024
Выбрали одну из очень интересных и необычных индивидуальных экскурсий на Трипстере- по денежным местам, которая благодаря экскурсоводу Елене оказалось очень интересной, как для старшего, так и для среднего и молодого
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поколения туристов- бабушка, мама и сын-внук- отрок 22 лет. Экскурсия и красивая с точки зрения видов и архитектуры, красивые улицы в центре Москвы, банковская сфера, история, интерактив, скучно не было!
И эту экскурсию выбрали на день рождения и не прогадали! Огромное спасибо за увлекательное путешествие по денежным местам с надеждой, что денежки прилипнут, особенно после выигрыша в лотерею-молодому человеку достался выигрыш- брелок-лопата с надеждой откопать клад 😅👈 и в то же время лопата- это символ труда- прежде чем получить-найти-- откопать денежки,? надо потрудиться! Огромное спасибо экскурсоводу Елене, экскурсию рекомендуем на все 100 💥💥💥👍👈

А
3 июля 2024
Всем рекомендую экскурсию у Елены – отличная идея досуга! Лена рассказывает «живо», увлекательно, с хорошим юмором, интеллигентно и очень профессионально. Столько нюансов и интересных фактов, теперь хожу по этим местам и вспоминаю, что рассказывала Лена!:) Обязательно приду на другие экскурсии! Елена, спасибо!
Ольга
3 июля 2024
Очень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсом.
Кажется, что про деньги - это скучно, но оказалось, что нет. Елена обладает великолепным чувством юмора, легко и непринужденно рассказывает об истории денег, банков и легенд связанные с ними.
Очень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсом.Очень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсом.Очень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсом.
В
1 июля 2024
Какая крутая Экскурсия- глоток свежего экскурсионного воздуха в нашей жаркой Москве! Елена - суперэкскурсовод -задорный, веселый и глубокопогруженный в тему денег человек. Если вы думаете, что вы знаете что-то о
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деньгах и банках, сходите на экскурсию к Елене, и вы поймете, что вы точно ничего не знали до встречи с ней. Мы отлично провели время с нашей компашкой и столько узнали интересных историй и легенд о банках и деньгах, рассмотрели такие детали, о которых и не догадывались даже. И я теперь знаю, благодаря Елене, такие лайфхаки, что с деньгами мы подружились надолго и навсегда. Классное времяпровождение! Так можно отметить и день рождения, и корпоративчик, и любое мероприятие с любовью к деньгам и проведенному времени. Елена спасибо огромное за вашу замечательную экскурсию! Я так была увлечена, что даже не сделала ни одного фото:) Удачи Вам, лучший гид в мир денег!!!

Александр
1 июля 2024
Экскурсия понравилась, действительно было интересно, я о некоторых вещах про деньги даже не знал. Отлично провели время вместе с друзьями. Однозначно рекомендую к посещению!
Экскурсия понравилась, действительно было интересно, я о некоторых вещах про деньги даже не знал. Отлично провели

Входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеИнтерактивныеУлицы и переулкиКузнецкий МостSPAМостыОт метро

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