Я бывший банковский служащий с 11-летним стажем. Знаю множество секретов о деньгах и умею легко преподнести их — с юмором и интерактивом. Банки и сейфы, валюта и золото — об
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Прогуливаясь по главным денежным улицам столицы, вы увидите:
- Банк Полякова — доминанту Кузнецкого моста. Рассказываю об архитектуре, банковских символах и о банкире, создавшем банковскую империю.
- Торговый дом Третьяковых — место, где согласно легенде было затоплено хранилище
- Коммерческий банк «Юнкер» — повод поговорить о банковских символах
- Пассаж Сан Галли (Дом художника) — здесь я расскажу, почему раньше сейфы раскрашивали художники, и предложу подержать миллион из моего сейфа, но в тайном месте
- Двор территории Банка России — место, где происходит утилизация денег и хранится самая красивая банкнота (она же лежит в моём портфеле экскурсовода!)
- Торгсин — прародитель магазинов «Берёзка»
- Банк России — инсайдерские рассказы о «банке всех банков» с показом фото и видео, а также редких артефактов
Вы узнаете
- Почему богачи приходят и уходят, а коммерческие банки остаются на Кузнецком мосту;
- Есть ли у рублей секреты
- Какая банкнота относится к категории 18+
- Что такое золотой насос
- Тяжело ли поднять миллион рублей, и при чём тут Муха-цокотуха
А также
- Сыграете в лотерею
- Загадаете желание на банкноте;
- Подержите в руках царские банкноты, которые обычно хранятся в музеях под стеклом
- И получите собственный золотой рубль!
Организационные детали
Экскурсия проходит на улице. Санитарных остановок не предусмотрено.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Живу в городе с 17 лет, училась в университете на юридическом факультете, трудилась в Банке России, теперь с увлечением рассказываю о денежных местах Москвы. «Просто о сложном» — девиз моихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
16 июля 2024
Прогулялись вместе с Еленой по денежным местам Москвы. Получилось просто отлично.
Прежде всего, приятно послушать человека, который знает, про что говорит. Елена про банки и их создателей точно много знает и
Прежде всего, приятно послушать человека, который знает, про что говорит. Елена про банки и их создателей точно много знает и
Н
Наталья
15 июля 2024
С друзьями сходили на экскурсию «По денежным местам Москвы — с гидом-инсайдером банка». Впечатления самые лучшие! Гид Елена приятная в общении и классный рассказчик. Всё доброжелательно, со знанием деталей, увлекает
Т
Татьяна
15 июля 2024
Спасибо Лене! Экскурсия очень понравилась: интересно, местами даже интригующе)), много новых и неожиданных фактов, хороший маршрут в центре Москвы и по времени оптимально, много информации, но при этом нет ощущения перегруженности. Тема оригинальная, подобных экскурсий я не встречала, кроме того Лена, как бывший сотрудник банка знает то, о чем рассказывает, что называется изнутри. К такому экскурсоводу хочется сходить еще! Рекомендую))
Ирина
14 июля 2024
Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. Елена увлекательно рассказывает про банки, деньги, архитектуру. 1,5 часа пролетели незаметно. Были радиогиды - слышно отлично, все организованно, интересный и продуманный маршрут. Обязательно придем на другие экскурсии.
А
Анна
4 июля 2024
Выбрали одну из очень интересных и необычных индивидуальных экскурсий на Трипстере- по денежным местам, которая благодаря экскурсоводу Елене оказалось очень интересной, как для старшего, так и для среднего и молодого
А
Анастасия
3 июля 2024
Всем рекомендую экскурсию у Елены – отличная идея досуга! Лена рассказывает «живо», увлекательно, с хорошим юмором, интеллигентно и очень профессионально. Столько нюансов и интересных фактов, теперь хожу по этим местам и вспоминаю, что рассказывала Лена!:) Обязательно приду на другие экскурсии! Елена, спасибо!
Ольга
3 июля 2024
Очень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсом.
Кажется, что про деньги - это скучно, но оказалось, что нет. Елена обладает великолепным чувством юмора, легко и непринужденно рассказывает об истории денег, банков и легенд связанные с ними.
Кажется, что про деньги - это скучно, но оказалось, что нет. Елена обладает великолепным чувством юмора, легко и непринужденно рассказывает об истории денег, банков и легенд связанные с ними.
В
Вероника
1 июля 2024
Какая крутая Экскурсия- глоток свежего экскурсионного воздуха в нашей жаркой Москве! Елена - суперэкскурсовод -задорный, веселый и глубокопогруженный в тему денег человек. Если вы думаете, что вы знаете что-то о
Александр
1 июля 2024
Экскурсия понравилась, действительно было интересно, я о некоторых вещах про деньги даже не знал. Отлично провели время вместе с друзьями. Однозначно рекомендую к посещению!
Входит в следующие категории Москвы
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