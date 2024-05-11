Писатель Юрий Нагибин сказал про Кузнецкий мост: «Он горбат, крутым уклоном идет вниз, вызывая лёгкое головокружение; он то и дело дарит неожиданностями…» И это верно: неожиданностей и парадоксов здесь через край. Эта улица-чаровница соединила в себе аристократический шик и сумрачный дух московских легенд. Что ж, разгадаем её секреты вместе!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Журналист и московский почт-директор Александр Булгаков как-то заметил: «Смешно, что будут говорить: пошёл на Кузнецкий мост, а его нет, как зелёной собаки!»

Представьте, даже бани в знаменитом пышном доме Сандуновых нет и не было. А что здесь было — так это большие деньги, большие амбиции, большие надежды, большие соблазны… Переплетались дела денежные и любовные, пылали страсти, бушевали драмы. Эти перипетии, вероятно, и породили неспокойных духов, что навсегда поселились на призрачном мосту. И вы непременно раскроте их тайны, узнав:

Что за проклятие тяготело над Театральной площадью

Отчего поэт Брюсов назвал «исчадием» известный модный магазин

Почему нельзя назначать свидание у девятой колонны Большого театра

Кого и где поджидает зловещий «серый экипаж»

Как злой рок преследовал манекенщиц с Кузнецкого

Где в гламурном квартале можно встретить Рабочего, да еще и голого

Какие советы «обер-шельма» с Кузнецкого давала Наполеону

Где плели интриги князья Хованские

Как святой доктор Гааз очищал совесть Москвы от грехов Салтычихи

Кто боялся телефонных аппаратов?

А вместе с нами по Кузнецкому гуляют, бродят, крадутся и рыщут его нездешние призрачные жители…

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