Писатель Юрий Нагибин сказал про Кузнецкий мост: «Он горбат, крутым уклоном идет вниз, вызывая лёгкое головокружение; он то и дело дарит неожиданностями…» И это верно: неожиданностей и парадоксов здесь через край. Эта улица-чаровница соединила в себе аристократический шик и сумрачный дух московских легенд. Что ж, разгадаем её секреты вместе!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Журналист и московский почт-директор Александр Булгаков как-то заметил: «Смешно, что будут говорить: пошёл на Кузнецкий мост, а его нет, как зелёной собаки!»
Представьте, даже бани в знаменитом пышном доме Сандуновых нет и не было. А что здесь было — так это большие деньги, большие амбиции, большие надежды, большие соблазны… Переплетались дела денежные и любовные, пылали страсти, бушевали драмы. Эти перипетии, вероятно, и породили неспокойных духов, что навсегда поселились на призрачном мосту. И вы непременно раскроте их тайны, узнав:
- Что за проклятие тяготело над Театральной площадью
- Отчего поэт Брюсов назвал «исчадием» известный модный магазин
- Почему нельзя назначать свидание у девятой колонны Большого театра
- Кого и где поджидает зловещий «серый экипаж»
- Как злой рок преследовал манекенщиц с Кузнецкого
- Где в гламурном квартале можно встретить Рабочего, да еще и голого
- Какие советы «обер-шельма» с Кузнецкого давала Наполеону
- Где плели интриги князья Хованские
- Как святой доктор Гааз очищал совесть Москвы от грехов Салтычихи
- Кто боялся телефонных аппаратов?
А вместе с нами по Кузнецкому гуляют, бродят, крадутся и рыщут его нездешние призрачные жители…
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Бонус к программе: по договоренности нас может сопровождать профессиональный фотограф, который сделает превосходные снимки
- На маршруте возможна короткая остановка на чай-кофе
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3425 туристов
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой!» — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. ВместеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
11 мая 2024
Все очень понравилось
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